“นัท มีเรีย” เปิดโมเมนต์น่ารัก “ฟ้าโปรด” ลูกสาวบุญธรรม ดูแลหม่ามี้ได้แล้ว

“นัท มีเรีย” เปิดโมเมนต์น่ารักกับ “ฟ้าโปรด” ลูกสาวบุญธรรม ดูแลหม่ามี้ได้แล้ว เป็นกำลังใจที่ดีเวลาตนไม่สบาย เป็นห่วงเป็นใยทุกคนไม่เลือกปฎิบัติ ห่วงเรื่องน้ำหนัก อยากให้กินน้อยๆ หน่อย
เป็นวันแม่อีกปีที่ใจฟูสำหรับ “นัท มีเรีย เบนเนเดดตี้” ที่ตอนนี้ลูกสาวบุญธรรม “ฟ้าโปรด” เริ่มโตเป็นสาวแล้ว ก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณแม่นัท คอยอ้อนคอยดูแล รวมถึงแม่นัทเอง ก็คอยดูแลฟ้าโปรดอย่าทานเยอะ อย่าปล่อยให้จ้ำม่ำเกินไป
“วันแม่ที่ผ่านมา จริงๆ ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ได้รวมญาติ ก็คือคุณป้าพี่สาวของแม่นัท ซึ่งคุณป้าเป็นแม่ของพี่แตงผู้จัดการนัท แล้วเป็นแม่ของแม่ฟ้าโปรดอีกทีนึง ได้ทานข้าวรวมกันกับครอบครัวก็เหลือแค่คนเดียวแล้ว คุณป้า She is the winner ก่อนที่ทุกคนจะรวมกันครบ ฟ้าโปรดก็เอาพวงมาลัยใส่ไว้ในกล่อง เป็นการ์ดที่เขาทำเป็นพวงมาลัย เขียนข้อความแล้วก็ให้ดอกกุหลาบตัดสติ๊กเกอร์ทำโน่นทำนี่ คือเขาเป็นเด็กประดิษฐ์ประดอยมีความตั้งใจ แล้วทุกปีเขาจะทำแบบนี้ เราก็รู้สึกดีใจกับฝีมือของเขา ความตั้งใจและความรักที่เขามีให้มันบริสุทธิ์ เราก็เลยปลื้มที่มีคนทำสิ่งดีๆ ให้กับเราด้วยหัวใจดวงน้อยๆ ของเขา แต่มันยิ่งใหญ่สำหรับเรา”
ห่วงแม้ลูกสาว “ฟ้าโปรด” จะดูสูงเข้าวัยสาวแล้ว แต่จริงๆ เขายังเป็นเด็กอยู่
“ฟ้าโปรดเขาโตด้วยตัวเขาที่ค่อนข้างสูงใหญ่ แต่จริงๆ แล้วเขาอายุ 9 ขวบเอง บางคนคิดว่าเขาอายุ 10 ปี 11 ปี ซึ่งจริงๆ เขายังเบบี๋อยู่ แต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่ เขาจะอยู่กับคุณแม่ของเขาที่คอยสอนคอยบอก เราเองก็พาเขาตุเลงตุเลงไปอยู่ในกองตั้งแต่เด็ก เขาค่อนข้างซึมซับสิ่งแวดล้อมดีๆ แล้วเห็นเราทำงานเขาก็จะมีความเข้าอกเข้าใจ เป็นเด็กที่มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจคนอื่น นัทว่าเขาสวีต แล้วเขามีความน่ารักสมวัยในแบบของเขา
แต่ด้วยความเป็นสาว เวลาที่เขาเต้น และมีความกล้าแสดงออก เราก็รู้สึกว่าบางทีเขาโตเป็นสาวแล้วเนาะ เวลาแต่งตัวแต่งหน้าหรือพูดจาอะไรบางอย่างเราก็รู้สึกว่าอย่าเพิ่งรีบโตได้ไหม ทั้งกรีดตงกรีดตา ทำท่าเม้มปากอะไรอย่างนี้มันเหมือนผู้ใหญ่แต่งหน้า ทำผมรักสวยรักงาม ก็ดีค่ะ นึกถึงเราตอนเด็กๆ ก็ประมาณนี้แหละ เป็นเด็กผู้หญิง ก็ดีใจที่ได้อยู่กับเขาในหลายๆ โมเมนต์”
ห่วงเรื่องน้ำหนัก ซึ่งฟ้าโปรดกำลังลดอยู่
“ช่วงนี้ก็ห่วงเรื่องน้ำหนัก อยากให้ลดลง นางก็ตุ๊บไปนิดนึงช่วงนี้ แต่เขาลดอยู่นะ ช่วงนี้เรียนตีลังกา เพราะเขาเอ็นจอยจริงๆ เป็นเด็กที่กินได้ทุกอย่าง แล้วก็ห่วงเรื่องการนอนของเขา ค่อนข้างนอนดึก เหมือนเขาโตเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อย เราก็ห่วงเรื่องการนอนของเขาด้วย
บอกตลอดว่าฟ้าโปรดเบรกนิดนึงเรื่องกิน เขาก็บอกว่าได้ค่ะ เดี๋ยวถ้าหนูโตกว่านี้เป็นสาวขึ้น หนูคิดว่าหนูจัดการตรงนี้ได้ ตอนนี้หนูกินก่อนหนูยังเด็กอยู่ เราก็โอเค ถ้าเกิดว่าเป็นสาวกว่านี้เดี๋ยวก็จะรู้เอง คิดว่าเขาคงจะมีวันของเขาที่รู้สึกว่าเขาต้องสวยกว่านี้ เราก็เออได้ แต่เขามีความสุข สุขภาพดีก็โอเคแล้ว”
ปลื้มใจมีลูกสาวคอยดูแล
“ฟ้าโปรดเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนัทมากเลย เวลาที่นัทไม่สบาย ปวดท้องงอแงหรือรู้สึกเหมือนตัวเองป่วย เวลาเขามาที่บ้านเขาก็จะถามว่า หม่ามี้เป็นยังไง บางทีนัทเล่นคอนเสิร์ตเป็นตะคริวที่น่องเขาจะนวดให้ คอยเป็นหูเป็นตาเวลาเราบอกให้หยิบอันนั้นอันนี้ให้หน่อย เขาจะทำทันทีเลย เขาเป็นห่วงเรา จะบอกว่าหม่ามี้อยู่กับหนูนานๆ นะ เขาเป็นคนน่ารักเราก็เลยดีใจ เหมือนมีลูกสาวที่น่ารักให้กับเรา เขาเป็นห่วงทุกๆ คนไม่ใช่เด็กเลือกปฏิบัติ”