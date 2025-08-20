xs
"จ้าวลู่ซือ" ลบบัญชี Weibo ยอดคนตาม 31 ล้าน หลังเผชิญดราม่า ย้ายไป Xiaohongshu คนฟอลโลว์พุ่งเป็นประวัติการณ์

จ้าวลู่ซือ ปิดบัญชี Weibo ท่ามกลางกระแสดราม่า แต่ยอดติดตามใน Xiaohongshu พุ่งทะลุ 20 ล้าน

นักแสดงสาวชาวจีนชื่อดัง จ้าวลู่ซือ สร้างความตกตะลึงให้แฟน ๆ ทั่วประเทศ หลังตัดสินใจปิดบัญชี Weibo ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 31.22 ล้านคนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยไม่ต้องรอช่วงเวลาพักการใช้งาน 15 วันตามกฎของแพลตฟอร์ม พร้อมข้อความจากผู้ใช้จำนวนมากที่อุทานว่า “พี่สาวคนนี้ดุมาก!”

การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่จ้าวลู่ซือเผชิญปัญหาทั้งในแง่สุขภาพและวิชาชีพ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2024 มีรายงานว่าเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็น aphasia (ภาวะบกพร่องด้านการใช้ภาษา) ซึ่งทำให้เธอพักงานแสดงชั่วคราว และส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเรื่องสัญญากับต้นสังกัด Galaxy Cool Entertainment ตามมา

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา จ้าวลู่ซือแสดงความไม่พอใจต่อ Weibo ผ่านการไลฟ์สด โดยเคยพูดในเชิงประชดประชันว่า “ฉันจะลบ Weibo ก็ยังต้องรออีกตั้ง 15 วัน” และเคยบ่นว่าแพลตฟอร์มนี้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย “เรื่องสกปรกและข่าวปลอม” จนไม่สามารถใช้เป็นช่องทางแชร์ชีวิตหรืออารมณ์ได้อีกต่อไป


ขณะเดียวกัน เธอยังตกเป็นประเด็นร้อนจากการโปรโมตสินค้าเกษตรในฐานะ “ทูตการเกษตร” ซึ่งถูกชาวเน็ตบางกลุ่มตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการแฝงโฆษณาให้ธุรกิจของคนใกล้ตัว แม้ต้นสังกัดจะออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลก็ตาม

หลังจากลบบัญชี Weibo อย่างเด็ดขาด จ้าวลู่ซือหันมาใช้แพลตฟอร์ม Xiaohongshu (หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สมุดปกแดง”) เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับแฟนคลับ และเพียงไม่นาน เธอก็กลายเป็นดาราคนแรกที่มียอดผู้ติดตามทะลุ 20 ล้านคนในแพลตฟอร์มนี้ สะท้อนถึงฐานแฟนคลับที่ยังเหนียวแน่นและความนิยมที่ไม่ลดลงแม้เธอจะหันหลังให้กับโซเชียลหลักอย่าง Weibo

ในสายตาของชาวเน็ตจำนวนมาก การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของจ้าวลู่ซือถูกมองว่าเป็นการ “ประท้วงวงการ” อย่างเงียบ ๆ และเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่บนพื้นที่ที่เธอรู้สึกปลอดภัยและควบคุมได้มากกว่า




