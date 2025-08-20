ลือหมั้น! “ฟลอเรนซ์ พิวจ์” สวมแหวนหมั้น “ฟินน์ โคล” นักแสดงจาก Fast & Furious

มีรายงานว่า ฟลอเรนซ์ พิวจ์ นักแสดงสาวชื่อดังจากจักรวาล Marvel ได้หมั้นหมายกับ ฟินน์ โคล นักแสดงชาวอังกฤษที่รู้จักกันจากบท เจคอป ทอเร็ตโต วัยหนุ่มใน F9 แห่งแฟรนไชส์ Fast & Furious
แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยกับ The Sun ว่า “ฟินน์และฟลอเรนซ์ใช้เวลาอยู่ร่วมกันห่างไกลจากแสงไฟสื่อ ทั้งสองยังคงมุ่งมั่นในอาชีพ แต่ก็ได้พบสิ่งพิเศษระหว่างกัน” ท่ามกลางความเงียบ พวกเขาถูกจับตาตั้งแต่ปรากฏตัวร่วมกันที่งานปาร์ตี้หลังจบงานในย่านอีสต์ลอนดอนเมื่อกันยายนปีที่แล้ว
ทั้งคู่ วัย 29 ปี ถูกถ่ายภาพขณะอยู่ในงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ Thunderbolts ของ Marvel ที่ลอนดอนเมื่อเดือนเมษายน 2025 แม้ในภาพถ่ายจะมีระยะห่างพอสมควร แต่การปรากฏตัวพร้อมกันก็ยิ่งตอกย้ำข่าวลือความสัมพันธ์
ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน ฟลอเรนซ์ให้สัมภาษณ์กับ Harper’s Bazaar ว่าเธอกำลังอยู่ในความรัก “ฉันเห็นใจคนที่รักฉันมากขึ้น เพราะมันไม่ง่ายเลย ฉันยุ่งตลอดเวลา นัดเดทยังไม่ค่อยได้” เธอกล่าว “แต่มันก็ไม่แฟร์ที่จะขอให้ใครมาทนแบบนั้น เพราะสุดท้ายมันอาจทำให้ฉันต้องอยู่คนเดียว ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ ฉันอยากมีครอบครัว”
เธอยังยอมรับว่าทำงานติดกันมานานจนพลาดอะไรหลายอย่างในชีวิต และถึงเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียที “ฉันไม่อยากแค่ยืนเฉย ๆ ให้ชีวิตเกิดอะไรขึ้นเองอีกต่อไปแล้ว”
ก่อนหน้านี้ ฟลอเรนซ์เคยคบกับ แซ็ค บราฟฟ์ นักแสดงจากซีรีส์ Scrubs เป็นเวลาสามปี ต่อด้วย แฮร์รี สไตล์ส ที่มีภาพจูบกันขณะถ่ายทำ Don’t Worry Darling ในปี 2022 และตามด้วยช่างภาพ ชาร์ลี กูช ที่เลิกรากันในปี 2023