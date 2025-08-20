THE BOYZ ปลุกความคิดถึง THE B ให้ลุกโชน! สาดความฮอตเวิลด์ทัวร์ทั่วโลก ปักหมุดไทย 1 พ.ย. นี้! ใน “THE BOYZ WORLD TOUR in BANGKOK”

เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม! ความร้อนแรงระดับหัวใจวูบวาบกำลังจะลุกโชนอีกครั้ง เมื่อผู้จัด iMe Thailand เดินเกมไม่หยุด ปล่อยหมัดเด็ดประกาศคอนเสิร์ตรัวๆ และล่าสุดถึงคิวพาบอยแบนด์ตัวท็อปแห่งเค-ป็อปอย่าง THE BOYZ กลับมาปลุกทุกความคิดถึงของเหล่า THE B ชาวไทย (THE B : ชื่อแฟนคลับ) นำทีมโดย “เจคอบ (Jacob), ยองฮุน (Younghoon), ฮยอนแจ (Hyunjae), จูยอน (Juyeon), เควิน (Kevin), นิว (New), คิว (Q), ซอนอู (Sunwoo)” และ “เอริก (Eric)” หนุ่มๆ พร้อมเสิร์ฟความสนุกไฟลุกเวที ในงาน “THE BOYZ WORLD TOUR in BANGKOK” วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ณ IDEA LIVE, BRAVO BKK
เล็งผังให้ดี! ล็อกโซนที่ชอบ! กดให้ไว! คว้าบัตรให้ทัน!! บัตรราคา : VIP PACKAGE 6,900 (บัตรยืน) / 5,900 (บัตรยืน) / 4,900 (บัตรยืน) / 3,900 / 2,900 บาท จะเปิดจำหน่ายบัตรรอบ “THE BOYZ Fromm Membership” Presale ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 11.00 น. – 18:00 น. (ภายใน 7 ชั่วโมง) ผ่านทาง www.imethai.com เท่านั้น และจะเปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com / www.fantopia.io สามารถติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok: @imethailand / X และ Instagram: @ime_th