ทนายดังโพสต์ฟาด “ครูปรีชา” ฟ้อง “โน้ส อุดม” ทอล์กโชว์เดี่ยว 12 เมื่อ 7 ปีก่อน ซัดหาเรื่องติดคุกตอนแก่?

งานงอกจังๆ สำหรับ “โน้ส อุดม แต้พานิช” หลังถูก “ครูปรีชา ใคร่ครวญ” หรือที่คนไทยรู้จักจากคดีหวย 30 ล้านบาท ฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เหตุครูปรีชาได้รับคลิปวิดีโอการแสดงทอล์กโชว์ “เดี่ยว 12” ของโน้ส อุดม ซึ่งจัดแสดงเมื่อ 7 ปีก่อน โดยโน้ส อุดม ได้ร่ายกลอนว่า
“ผลงานโดดเด่นของกระทรวงศึกษา ยกให้ครูปรีชา สร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ นี่มันหวยของครู หมวดจรูญนั้นไม่ใช่ ถ้า …ได้ขนาดนั้น นี่ต้องมั่นมาก เพราะความจริงมันพูดยากมากกว่าแถไถ ไม่ต้องห่วง ครูยังมีผมอยู่ข้างๆ แต่ว่า ผมครูตรงกลางนี่มันหายไปไหน”
ภายหลังเห็นคลิปดังกล่าว ครูปรีชามองว่าเป็นการหมิ่นประมาทตน ทำให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เมื่อเดือน มิ.ย. ปี 68 ที่ผ่านมา
ขณะที่ โน้ส อุดม ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว
ภายหลังเป็นข่าว “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวทันที ฟาดแรง หาเรื่องติดคุกตอนแก่หรือเปล่า?
“ครูปรีชาจะหาเรื่องติดคุกตอนแก่หรือเปล่าครับเนี่ย
การไปแจ้งความ เอาผิดโน้สหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาหลายปีแล้ว และข้อเท็จจริงก็เป็นไปดัง ที่ปรากฏในข่าวว่าหวยเป็นของ หมวดจรูญไม่ใช่ของครูปรีชา ตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว
ซึ่ง คุณโน้ส อุดม สามารถต่อสู้ในประเด็นนี้ได้โดยพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง ก็ไม่เป็นความผิด เป็นข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ และ มาตรา 330
อยู่ดีไม่ว่าดีนะครูปรีชา เรื่องมันผ่านไปแล้ว แท้ๆ ยังจะเอามาเป็นประเด็น”