“คลาวเดีย จักรพันธุ์” ปิดฉากชีวิตคู่ ฟ้องหย่าสามี ฟ้องชู้!

แฟนๆ ช็อกเลยทีเดียว หลังจากที่นักแสดงชื่อดัง “คลาวเดีย จักรพันธุ์” ได้ออกมาเปิดใจกับไนน์เอนเตอร์เทน พร้อมเผยข้อมูลว่าตนได้ยื่นฟ้องหย่าสามีนักธุรกิจชาวพม่า “ออง ทีฮา” ที่คบกันมา 17 ปี โดยแต่งงานกันในปี 2019 รวมทั้งได้ “ฟ้องชู้” มือที่สาม ที่ทำให้สัมพันธ์ครอบครัวต้องร้าวฉาน
ก่อนหน้าให้สัมภาษณ์กับสื่อ คลาวเดีย ได้โพสต์ภาพถ่ายที่หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยขอบคุณทีมทนาย พร้อมแย็ปๆ ว่ามีอาการวูบ ล้มหน้าฟาดพื้น เย็บกว่า 40 เข็ม ผ่าตัดกระดูกจมูกที่หัก เพราะเครียดกับปัญหาครอบครัว ที่คาราคาซังมายาวนาน
ทั้งนี้ คลาวเดียเผยว่าตนเองเจอปัญหาเรื่องครอบครัวต้นปี 67 และเก็บเรื่องนี้เอาไว้ ไม่กล้าบอกใคร ช่วงที่รู้นอนร้องไห้น้ำตาเปื้อนหมอนไม่รู้กี่ล้านหยดต่อคืน น้ำหนักลดเหลือแค่ 43 กิโล ภายใน 3 สัปดาห์ นอนไม่ได้ ต้องทานยานอนหลับเป็นกำถึง 17 เม็ด กระทั่งในเดือนพ.ย.67 จึงคิดได้ว่าทำไมต้องทน เริ่มลุกขึ้นสู้ กลับมาสวดมนต์ จนต้นปี 68 จึงค่อยๆ ดีขึ้น
นอกจากนี้ คลาวเดียได้เผยถึงเรื่องมือที่สาม รับรู้ตั้งแต่ต้นปี 67 ตอนนี้ยังอยู่คอนโดเดียวกับสามี แต่แยกห้องนอน ไม่ได้โกรธใคร ให้อภัยทุกคน หากไม่ถึงที่สุดคงไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม
คลาวเดียเปรียบเทียบกับสามีเก่าที่ได้หย่าขาดจากกัน เพราะเข้ากันไม่ได้ ตอนนั้นแค่จูงมือไปหย่า แต่ครั้งนี้ทุกอย่างเกิดจากเรื่องมือที่สาม และไม่รู้จะสื่อสารกันอย่างไร ถ้าสามีพยายามคงไม่ต้องมาถึงจุดนี้
พร้อมกันนี้ คลาวเดียเผยว่าตนต้องขอความเห็นใจจากศาล เข้ากระบวนการยุติธรรมให้ช่วยตัดสิน โดยได้ยื่นในคดีฟ้องหย่าและฟ้องชู้ ตอนนี้ผ่านการไกล่เกลี่ยมาถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่มีใครที่มาตามนัด หากเขาไม่ไกล่เกลี่ย ตนก็พร้อมสู้ต่อจนถึงที่สุด
ทิ้งท้ายอยากให้จบปัญหา จะได้แยกย้ายไป อยากจบด้วยการเข้าอกเข้าใจกัน จบด้วยความเมตตา อยากให้เข้ามาคุยกัน