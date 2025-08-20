“เฟย” ยัน “โจริญ 4EVE” แค่น้อง ผีไม่ผลักแน่นอน

“เฟย ภัทร” ดีใจ “อิ้งค์ วรันธร” เปิดตัวแฟนตัวจริงเสียที เผยรู้และลุ้นมาตลอด เขินแทนอีกฝ่ายประกาศบนเวทีคอนเสิร์ต บอกผีไม่ผลัก “โจริญ 4EVE” ไม่ต้องลุ้น
เรียกว่าหลุดวงโคจรคู่ผีผลักอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ “อิ้งค์ วรันธร เปานิล” และ “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” ที่แฟนๆ เชียร์อยากให้เป็นมากกว่าเพื่อน ล่าสุดอิ้งค์ก็ได้เปิดตัวแฟนตัวจริงไปแล้วกลางงานคอนเสิร์ต ไม่ใช่แค่แฟนๆ อึ้ง เพื่อนๆ ก็เซอร์ไพรส์ไปตามๆกัน รวมถึงเฟยด้วย
“มันก็เก็บไว้นาน ผมก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่ ก็คุยกับเพื่อนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว เขาก็บอกยังไงดี จะพูดดีไหม หรือจะไม่พูดดี วันงานก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพูด พอพูดจริงก็แบบถึงเวลาแล้วเพื่อนได้ปลดปล่อย คือเราก็รับรู้และลุ้นมาตลอดว่าเมื่อไหร่มันจะพูดเสียที เพื่อนเรามีแฟนเราก็อยากจะแซวแต่ก็ไม่กล้า ตอนนี้พร้อมครับ แซวได้เลย ก็เขินกับเขานะ (บุ๊กว่าไงตอนที่อิ้งค์มีข่าวกับเรา?) เขาตลกครับ เขารู้ว่าเฟยสบายมาก เขาก็ดูแลกัน ไม่ได้มีโมเมนต์หวานอะไรขนาดนั้น”
ผีไม่ผลัก “โจริญ 4EVE” ให้มาเป็นคู่กัน เผยในคอนเสิร์ตแค่มาด้วยกันและนั่งด้วยกันเฉยๆ
“น้องครับ มาด้วยกันแล้วก็นั่งข้างด้วยกันเฉยๆ มีพี่อีกคนด้วย แต่เขายืนอยู่ข้างหลัง ก็ไม่ได้มีอะไร น้องก็มาดูด้วยกัน อิ้งค์ก็ฝากให้โจริญกับอ๊อฟ (จุมพล อดุลกิตติพร) มานั่งกับเฟย เห็นคอมเมนต์ที่คนโฟกัสกันอยู่ แต่ไม่ใช่นะครับ ผีไม่มีผลัก จะผลักให้ได้เลย ไม่ใช่ครับ ไม่ครับ ยังเหมือนเดิม”