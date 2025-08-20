“เปิ้ล นาคร” ควัก 2 แสน มอบถังน้ำ 1,200 ลิตร 100 ถังให้กองทัพ ลดความเสี่ยงเหยียบกับระเบิด ตอนออกไปหาน้ำใช้ (คลิป)

ยังคงเป็นแนวหลังที่พร้อมสนับสนุนเหล่าทหารกล้าอยู่เสมอ สำหรับครอบครัวของ “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย”หลังก่อนหน้านี้เคยทำ แกงไก่หม้อแม่จูน ไปเลี้ยงทหารที่ชายแดน รวมถึงนำของใช้จำเป็นไปมอบให้ และไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่บาดเจ็บมาแล้ว
ล่าสุดก็ยังนำรายได้จากการขายแกงไก่และน้ำปลาร้า ไปซื้อถังน้ำขนาด 1,200 ลิตร จำนวน 100 ถัง มูลค่ากว่า 200,000 บาท มอบให้กองทัพภาคที่ 2 ส่งไปประจำฐานรบ ตลอดแนวชายแดนกว่า 1,000 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทหาร ไม่ต้องเคลื่อนกำลังพลไปหาน้ำใช้ และเสี่ยงกับการเหยียบกับระเบิด
โดยวันนี้ (19 ส.ค.) เปิ้ล นาคร ได้ทำการส่งมอบถังน้ำให้กับแม่ทัพภาคที่ 2 หรือ “แม่ทัพกุ้ง” พร้อมโพสต์ภาพและคลิป ระบุข้อความว่า “ท่านแม่ทัพกุ้ง พูดกับเราว่า มันมีประโยชน์และจำเป็นมากครับ …นิ่งๆ แต่จริงใจมาก…
ถังน้ำ 1,200 ลิตร พร้อมนำส่งสู่ชายแดน “หม้อแม่จูนและน้ำปลาร้าตราส้มป่อย” ของครอบครัวเรา ขอใช้รายได้นำไปซื้อถังน้ำ ประเดิมนำไปก่อน 100 ถัง ส่งไปประจำฐานรบ ตลอดแนวชายแดนร่วม 1,000 กิโลเมตร ซึ่งยังต้องการอีกมาก…. ทหารที่ต้องเคลื่อนกำลังไปหาน้ำใช้ในแต่ละครั้ง เสี่ยงกับการเหยียบกับระเบิดอีกต่างหาก
ต้องการร่วมการจัดซื้อถังน้ำ 1,000 ลิตรนี้ สามารถร่วมได้ที่ บัญชีกองบุญ 6092006938 ธ.กสิกร ชื่อบัญชี กษมา ศิลาชัย”