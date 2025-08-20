“เฟย ภัทร” แค่แชร์เฉยๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพอดีตแฟนเก่า “เป็กซ์ วงซีล” ออกตัวแซว “ทิม พิธา” ในฐานะพ่อสื่อ “ก้อย-ท็อป”

“เฟย ภัทร” แค่แชร์เฉยๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพสาวอดีตแฟนเก่า “เป็กซ์ วงซีล” แต่ก็พอรับรู้เรื่องราวมาบ้าง ลั่นออกตัวแทนเพื่อน “ท็อป ทศพล” ในฐานะพ่อสื่อแซว “ทิม พิธา” ให้ไปต่อแถวจีบ “ก้อย อรัชพร”
เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจในโลกโซเชียลที่มีการโพสต์เตือนภัยอ้างตัวเป็นหลานทหารใหญ่ เป็นอดีตแฟนดาราหลายคน ทำให้มีนักธุรกิจและคนในวงการหลายคนสูญเสียเงินไปหลักล้าน เธอคืออดีตแฟนศิลปินดัง “เป๊กซ์ วงซีล” และอีกหนึ่งคนที่ออกมาแชร์เตือนภัยเรื่องนี้คือ “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” ซึ่งเฟยเผยว่าตนแค่ออกมาแชร์เฉยๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้
“ผมขอแก้ข่าวเลยแล้วกันนะ ไม่ใช่ครับ ผมแค่แชร์เฉยๆ จริงๆ คือผมรู้เรื่องและพอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่มันก็อาจจะไม่ได้ละเอียด ก็คือผมไม่เกี่ยว ผมแค่แชร์ข่าว ไม่ได้โดนอะไรแค่รู้มาคร่าวๆ ครับ เพื่อนๆ ที่เสียหายกันเท่าที่รู้ก็ประมาณนึง แชร์ต่อๆ กันเฉยๆ ผมไม่เกี่ยวนะครับ”
ออกตัวแทนเพื่อน “ท็อป ทศพล” แซว “ทิม พิธา” ให้ไปต่อแถวจีบ “ก้อย อรัชพร” รับทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้เพื่อนอยู่
“ผมเป็นพ่อสื่อเนอะ ผมเป็นสาววาย ผมแค่แซว พี่ทิมเขามาแซวก้อย ผมก็รู้สึกว่าเพื่อนผมก็ต่อแถวอยู่นะ ผมชอบชงไง เพื่อนผมมันชอบเขิน ผมก็เลยชอบชงให้มันเข้มขึ้น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปได้ถึงไหน เดี๋ยวจะพาไปเดินป่าด้วยกัน ก็จัดแจงให้เพื่อน ไปเที่ยวเฉยๆ ไม่มีอะไรแอบแฝง”