สสว. จัดงานประกาศรางวัลสุดยอด MSME Provincial Champion Awards 2025 ยกย่องผู้ประกอบการดีเด่นทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานประกาศรางวัล MSME Provincial Champion Awards 2025 ครั้งที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ MSME ทั่วประเทศที่สร้างผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
งานประกาศรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Triple S: Strong Strategy, Standardized, Smart area based เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง มาตรฐานที่เป็นเลิศ และการดำเนินงานที่ชาญฉลาดในแต่ละพื้นที่ โดยมีนายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ประธานกรรมการบริหาร สสว. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายณัฐรัชต์ ชูชัยแสงรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริม SME และต้นแบบผู้ประกอบการ SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธี
สสว. มุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ SME
นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล กล่าวว่า “สสว. ตระหนักว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ต้องอาศัยการสนับสนุนที่เป็นระบบและครบวงจร โดย สสว. มุ่งมั่นในการจัดทำมาตรการทั้งการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึก การส่งเสริมการตลาด ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและการลดอุปสรรคทางกฎหมาย และการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ ขยายโอกาส เสริมแกร่งธุรกิจ SME”
ด้านนางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า “การประกาศรางวัล MSME Provincial Champion Awards 2025 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินนโยบายส่งเสริม SMEs ตามแนวทางที่ได้วางไว้ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ตามกรอบของ Thailand Quality Awards”
รางวัลเพื่อผู้ประกอบการดีเด่นทั่วประเทศ
รางวัล MSME Provincial Champion Awards 2025 จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ได้แก่:
• รางวัลสุดยอด MSME จังหวัด มอบให้ผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จังหวัดละ 1 ราย รวม 77 จังหวัด
• รางวัลสุดยอด MSME รายภาคธุรกิจ ครอบคลุมภาคการผลิต บริการ และภาคธุรกิจการเกษตร
• รางวัล MSME ยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยรางวัลด้านการจัดการอย่างยั่งยืนและด้านการจัดการนวัตกรรม
นอกจากนี้ สสว. ได้มอบรางวัลพิเศษในการเชื่อมโยงตลาด ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับ SME ที่มีความโดดเด่นจากผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
(1) บริษัท ริน อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
(2) บริษัท คลังทรัพย์รุ่งเรืองเจริญ จำกัด
(3) วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรี
(4) บริษัท ข้าวใหม่ปลามัน อัมพวา จำกัด อีกทั้งบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มอบประกันภัย SME ยิ้มได้ ลูกจ้างยิ้มด้วย มูลค่าทุนประกัน 1,000,000 บาท
ต้นแบบแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
นายฐิติพงศ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผู้ได้รับรางวัลในวันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าด้วยความมุ่งมั่น การสนับสนุนที่เหมาะสม และโอกาสที่เปิดกว้าง SME ไทยสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน รางวัลนี้จึงเป็นมากกว่าการให้เกียรติ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความพยายามและแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อพลังให้ผู้ประกอบการไทยทุกคน”