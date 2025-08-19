"ดร.ตฤณห์" ชำแหละพฤติกรรม "เสืxก" 5 ประเภทของมนุษย์ ลั่นพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้น

กำลังมีกระแสมาแรง สำหรับนักวิชาการคนดัง "ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา"นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร อาจารย์คนดังในโลกโซเชียลที่ทันทุกกระแสข่าวใหญ่ ล่าสุดลัดคิวมาวิเคราะห์หัวข้อสุดฮิต ตั้งโต๊ะคุยกันแบบสบายๆ กับพิธีกร "หนูแหม่ม สุริวิภา" ในรายการ โต๊ะหนูแหม่ม พร้อมเปิดพฤติกรรม "เสืxก" 5 ประเภทของมนุษย์ ที่ฟังและคิดตาม จะได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆ อีกเพียบ
"จริงๆความสาระแนมันอยู่ในตัวทุกคน แต่ว่ามันมีสาเหตุทางด้านจิตวิทยา อยู่ 5 ข้อ คนเสืxกหรือว่าคนสาระแนต้องทำใจว่ามันมีทั่วไปเราเจอกันได้ทุกวัน ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนเสืxก แต่ก็จะมีคนมาเสืxกเรื่องเราอยู่ดี
ความเสืxกผมจัดเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกผมตั้งเองนะ คือเสืxกบริสุทธิ์ คือ อินโนเซ้นส์ในความเสือXของตัวเอง เกิดมาเสืxกเลย ไม่ได้ตั้งใจ เสืxกบริสุทธิ์ ผมคิดว่าเขาเติบโตมากับการอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นซึ่งอันนี้คือ Social life station หรือการขัดเกลาทางสังคม พ่อแม่ต้องสอนให้เขาเสืxก ซึ่งพ่อแม่เขาก็ต้องเสืxกก่อน มันเป็นพฤติกรรมดูดซึม เพราะว่าพฤติกรรมของเด็กมันไม่ได้เริ่มจากการฟังการสั่งสอนของพ่อแม่ แต่มันเกิดจากการเห็น
พ่อแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นถ้าลูกคุณเสืxก ผมจะไม่ตั้งคำถามว่าพ่อแม่คุณเสืxกไหม เพราะเราได้คำตอบอยู่แล้ว สมมติข้างบ้านทะเลาะกันมันจะมีอยู่ไม่กี่แบบหรอกกับการรับมือ 1.แจ้งตำรวจ 2.ไปใกล้ๆ หน้าต่างเชื่อฟังว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร 3. ทำเป็นไปกวาดบ้านทั้งๆ ที่ตอนนั้น 4 ทุ่ม แล้วเพื่อจะได้ฟังอยากรับรู้
การอยากรู้เรื่องคนอื่นสาเหตุมันมีอยู่ 5 ข้อ
1. ข้อแรกคุณไม่กล้ามากพอที่จะเดินไปถามเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้น คือคุณไม่ได้มีความกล้า คุณปอดแหก
2. คุณอยากได้ข้อมูลมาต่อรอง การได้ข้อมูลของเขา อาจจะมาต่อรองการสร้างความสัมพันธ์การที่ทำให้คนมาสนใจเรามากขึ้น
3. คุณซาดิสม์ คุณชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดจากข้อมูลที่คุณถือแล้วเผยแพร่ออกไป
4. ชีวิตคุณไม่น่าสนใจ การเสืxกเรื่องชีวิตคนอื่นน่าสนใจกว่า ชีวิตคุณมันไม่มีอะไรให้น่าสนใจ ให้พูดถึงไม่ภูมิใจอะไรเลยคุณเลยเอาเรื่องคนอื่นมาอยู่บนโต๊ะแล้วพูดคุยเพราะชีวิตคนมันไม่มีอะไร อันนี้ผมเห็นเยอะที่สุด
5. เราเรียกทฤษฎีโฟร์โม่ เรากลัวการตกเทนด์ ใครพูดอะไรมา กลัวไม่รู้เรื่อง กลัวไม่ทันกระแส ก็เลยต้องไปดูดซึมข้อมูลเพื่อมาคุยกับเขาจะได้รู้เรื่อง