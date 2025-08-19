แฉวุฒิการศึกษา “หลวงพ่ออลงกต” ยื่นขอเลื่อนสมณศักดิ์ อาจโดนข้อหาหนัก “อ.อ๊อด” เผยมีคนลบประวัติวิกิพีเดีย

รายการ โหนกระแส วันที่ 19 ส.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 เกาะติดเหตุการณ์ “หลวงพ่ออลงกต” ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยสัมภาษณ์ ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี
ในฐานะเป็นนักวิชาการด้านนี้โดยตรง ตกใจกับเรื่องราวที่ผ่านมา ของพระต่างๆ นานา จนถึงหลวงพ่ออลงกตมั้ย?
ดร.อุทิส : ต้องใช้คำว่า ช็อกและน็อกมาหลายรอบเลย ตั้งแต่เรื่องพี่แย้ม ซึ่งพี่แย้มนี่สนิทกัน แต่กับเจ้าคุณอลงกต สารภาพว่าไม่คุ้นเคยกัน ท่านมหาหมีจะรู้ว่าผมอยู่สายพวกบาลีสนามหลวง ผมจะคุ้นเคยเช่นสายปริยัติวิชาการ มหาจุฬา ผมอยู่แค่วงจำกัด มหาเถรสมาคมมี 6 สาย สายของท่านเรียกว่าอยู่สายสาธารณะสงเคราะห์ สารภาพเลยว่าไม่รู้จักกัน แต่บังเอิญท่านไปอยู่ใต้เพื่อนผม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
วัดพระบาทน้ำพุ จากความทรงจำ แม้ไม่สนิทสนมคุ้นเคย อดีตก็เป็นวัดที่คนศรัทธา?
ดร.อุทิส : จริงๆ ผมจะคุ้นเคยกับอดีตเจ้าคณะภาค 3 ผมเรียกว่าหลวงเตี่ย คือพระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพน ย้อนกลับไป 30 ปีก่อน ท่านจะชมพระองค์นึงให้ผมฟัง บอกว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดา แม้จะจบนักธรรมโท แต่ก็จบปริญญาตรีวิศวะม.เกษตร จบโทวิศวะจากออสเตรเลีย นี่คือคำพูดหลวงเตี่ย ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้ว ท่านบอกว่าพระองค์นี้น่าจับตามอง ในผลงานเรื่องโรคเอดส์
ถามมั้ยว่าเอามาจากไหน จบวิศวะ ม.เกษตร?
ดร.อุทิส : ยุคนั้นคงไม่มีคนสงสัยขนาดนั้น ว่าจะเป็นวุฒิจริงหรือเฟก รวมถึงบวชวัดบวรฯ ด้วย
มหาหมี : รู้กันหมดตอนนั้น ว่ามีพระรูปนึงเป็นดร.จบมาจากเมืองนอก ตอนนั้นผมเป็นเณรก็ได้ยินข่าวว่าท่านเป็นดร.ตั้งแต่สมัยนั้น จบเมืองนอก
คำว่าจบออสเตรเลีย ตอนนั้นท่านโปรโมตออกมาเองหรือมีคนไปบอกกล่าว?
ดร.อุทิส : หลวงเตี่ยพูดจะยกย่องท่าน จะขอท่านเป็นเจ้าคุณ เพราะหลวงเตี่ยเป็นเจ้าคณะภาค 3 ทีนี้ท่านก็ถูกคัดค้าน พระผู้ใหญ่บางรูปคัดค้านว่าให้ตรวจประวัติ เช็กประวัติท่านดีๆ ก่อนนะว่าจริงแท้แค่ไหน แต่หลวงเตี่ยบอกว่าดูจากโปรไฟล์ ผลงานเชิงประจักษ์ ท่านอุ้มคนป่วยโรคเอดส์ ได้ใจหลวงเตี่ยตรงนี้
ล่าสุดเหมือนท่านเองไม่น่าจบจากเกษตรฯ จริงๆ อาจารย์อ๊อดท่านไปเช็กมา?
ดร.อุทิส : อย่างผมกับท่านมหาหมี เราจะจบอะไรก็แล้วแต่ อย่างน้อยต้องมีเพื่อนครับ เช่น ผมจบปธ 9 ผมไม่ต้องเอาวุฒิแสดงหรอก แต่แพรรี่หรือใครต่อใครยันได้ว่าประโยค 9 ผมจบมจร.รุ่น35 มจร.ยันได้ แม้ไม่ต้องเอาใบกระดาษแสดง
พระจบสูงๆ ดูแล้วส่งเสริมหรือยังไง?
ดร.อุทิส : อันนี้ต้องยึดจากพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าพูดว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสรรพสัตว์ ผมกับมหาหมีพูดอยู่เสมอว่า ไม่มีหลักประกันใดๆ คนๆ นี้ต่อให้เรียนจบพระไตรปิฎก ก็จะเป็นคนดี มันอยู่ที่กรรม และช่วงเวลานั้นๆ คนเรามีโอกาสเผชิญมารในที่ลับ อาจไปประกอบกายกรรม วจีกรรมในที่ลับ
พระจบสูง มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเหรอ?
ดร.อุทิส : ดีกว่าเยอะ ยกตัวอย่างมหาหมีเปรียญ 7 ประโยค มหาหมีเรียกว่าไม่ต้องมาเป็นพระครูนะครับ พระครูมีหลายเลเวล มหาหมีนี่เป็นเจ้าคุณเลย
จบวิศวะมีโอกาสไต่เต้า?
ดร.อุทิส : ไม่ได้ครับ ทางโลกเขาไม่นับเลย
ณ ตอนนั้นอาจารย์ได้ข่าวจากที่ไหนว่าท่านจบนี่จบโน่น?
ดร.อุทิส : ผมได้ยินได้ฟังหลายคน ในฐานะผมเป็นผู้บริจาค เวลาเจอท่านที่ตลาด ผมก็ใส่ให้ท่าน 500 บาท ทำกับท่านน่าจะสม่ำเสมอ เพราะประทับใจ มีคนพูดว่าท่านเอาไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นพันๆ คน ช่วยผู้ป่วย ถ้าผมไม่ทำ อีก 3 เดือนวัดท่านจะปิด
อยู่ในสายกับ อ.อ๊อด รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ม.เกษตรศาสตร์ เห็นว่าอาจารย์ไปตรวจสอบเรื่องหลวงพ่ออลงกต ที่มีข่าวว่าท่านจบวิศวะที่ม.เกษตรศาสตร์ อาจารย์ไปตรวจสอบมาจริงมั้ย?
อ.อ๊อด : จริงครับ ให้น้องๆ ช่วยดูระบบคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าไม่เจอ ด้วยเป็นปีที่เก่ามาก แกอ้างว่าจบปี 2519 มีเอกสารบางชุดต้องไล่ตรวจทีละใบ และมีตร.กองปราบมาขอข้อมูลตรงนี้ว่าท่านจบจริงหรือเปล่า ประวัติหลวงพ่อพันล้าน คือดูแปลกๆ ตั้งแต่บอกว่าอยู่ราชบุรี แต่ไปจบที่เทพศิรินทร์ เมื่อตรวจเช็กปรากฏว่าแกไม่ได้จบที่เทพศิรินทร์ แต่จบที่แก่นนคร วิทยาลัย คือขอนแก่น ในปี 2518 และจบปริญญาตรีวิศวะ 2519 ที่เกษตร ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จบจากแก่นนครที่ขอนแก่น 1 ปี แล้วมาจบวิศวะ ปี 20419 จากนั้นบินไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และจบปี 2522 แล้วบอกว่าออกมารับราชการที่กระทรวงเกษตร ไม่รู้กรมกองไหน แล้วก็มาบวช ปี 2522 ข้อมูลมันย้อนแย้ง ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับเกษตร ในกลุ่มผู้บริหารท่านก็บอกว่าช่วยดูให้หน่อย ก็เลยไปไล่ตรวจเช็ก ปรากฏว่าชื่อตอนจบที่แก่นนคร ใช้ชื่อว่าเกรียงไกร เพชร์แก้ว อันนี้เอฟซีบอกมาว่าเขาเป็นเพื่อนร่วม มศ.2/7 เขาจำได้ว่าหลวงพ่อใช้ชื่อเกรียงไกร เพชร์แก้ว เราก็ตรวจทั้งเกรียงไกร เพชร์แก้ว และอลงกต พลสุข แต่ก็ไม่มี แต่ว่าที่แก่นนครวิทยาลัย ยืนยันได้จากผอ.โรงเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีภาพหลวงพ่อพันล้านไปทำบุญตลอด เหมือนไปเยือนโรงเรียนเก่า อันนี้ก็ฟันธงว่าท่านไม่ได้จบเทพศิรินทร์ พอเรื่องม.เกษตรเปิดออกมาโดยคุณพุทธที่สัมภาษณ์อ.อ๊อด มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียก็แปลก ปี 2522 แกบอกว่าจบวิศวะเครื่องกล แต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียปีนั้นไม่มีสาขาวิศวะเครื่องกล พยายามให้เพื่อนเช็กอีกรอบ แต่เราไปเสิร์จอินเตอร์เน็ต คณะวิศวะเครื่องกลไม่มีเลย เขามีวิศวะสาขาอื่น เราให้สัมภาษณ์และออกข่าวไปเมื่อวันก่อนตอน 4 ทุ่ม ปรากฏว่าอ.อ๊อดเล่นเน็ตอยู่เข้าไปเช็กประวัติหลวงพ่ออีกรอบ ประมาณ 24.25 นาที มีบุคคลนิรนามไปลบประวัติที่วิกิพีเดีย ลบ 2 ครั้ง คนมีรหัสเข้าวิกิพีเดียได้ คนไปแก้ไปตรวจทานต้องลงทะเบียน ต้องยืนยันตัวตนนะว่าเป็นใคร มาจากไหน ปรากฎว่าเป็นบุคคลนิรนามไล่ลบตอนเที่ยงคืน 25 นาที ลบไปทั้งหมด 180 ตัวอักษร เลือกลบเฉพาะโรงเรียนเทพศิรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชชาติออสเตรเลีย ลบออกเกลี้ยงเลย ตื่นเช้ามาก็ไปเช็กว่าบุคคลนิรนามคือใคร ปรากฏว่าเขาใช้ไอพีแอดเดรสอยู่ที่จ.อุดรฯ ก็สันนิษฐานว่าเป็นคนที่เขารู้จักกันมั้ย เพราะอุดรฯ มาเรียนที่แก่นนคร ขอนแก่นก็แป๊บเดียว จากนั้นแกก็ลบทั้งหมด ทั้งในเพจวัดเพจอะไรก็ไม่มีเลย
เพื่อความเป็นธรรมของท่าน ท่านได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับอีจัน เรื่องประวัติการศึกษา ว่าท่านจบจากม.เกษตร จริงมั้ย จบจากออสเตรเลียจริงมั้ย จบเทพศิรินทร์จริงมั้ย หลวงพ่อบอกว่าความจำอาตมาหายไปหลาย 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะประสบอุบัติเหตุ จึงจำรายละเอียดบางช่วงบางตอนชีวิตไม่ชัดเจนทั้งหมด หลวงพ่อยังบอกด้วยว่าท่านเรียนชั้นประถมที่โพราราม ราชบุรี แม่ตายตอน 3 ขวบ จากนั้นย้ายไปอยู่กับพ่อที่ขอนแก่น พ่อมีอาชีพเป็นช่าง ทำให้ท่านเองซึมซับความชอบด้านงานช่างตั้งแต่เด็ก จากนั้นได้เรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น หลวงพ่อบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ประเทศออสเตรเลียสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งนี้ ทำให้ท่านเองเกิดความประทับใจออสเตรเลีย หลวงพ่อเลยมีความฝัน อยากไปเรียนวิศวะที่ออสเตรเลีย?
อ.อ๊อด : เลยให้อ.อ๊อดมาตรวจใช่มั้ยครับ (หัวเราะ)
ท่านอยากไปเรียนที่ออสเตรเลีย ไม่ชอบเรียนตามระบบ ไม่ได้เรียนต่อทันทีหลังจบมัธยมเหมือนเพื่อนๆ แต่ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง แสวงหาความรู้ความสามารนำไปเลี้ยงชีพได้ หลวงพ่อเลือกเดินตามความฝันของตัวเองทางธรรมด้วย ส่วนเรื่องเทพศิรินทร์ หลวงพ่ออธิบายว่า ช่วงนึงยอมรับไปเทพศิรินทร์จริงๆ แต่ไปเตะฟุตบอลช่วงปิดเทอม เพราะสนใจ แต่ไม่ได้เรียนที่นั่น เป็นแค่ช่วงสั้นๆ แล้วกลับมาเรียนขอนแก่น?
อ.อ๊อด : แล้วเกษตรศาสตร์เกี่ยวยังไงกับความฝันแกมั้ย
พูดง่ายๆ หลวงพ่อไม่ได้จบเทพศรินทร์ แค่ไปเตะบอล ไม่ได้จบม.เกษตร ไม่ได้จบออสเตรเลีย แต่มีความฝันว่าท่านอยากเข้าเรือน เหมือนถูกใจ ประทับใจ?
อ.อ๊อด : เคสการใช้ประวัติการศึกษาปลอมต้องระวังนิดนึง ดูเคสสว.เกศ อันนั้นทำให้คนเข้าใจผิดว่าจบจากแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ ได้ศาสตราจารย์มา ทำให้คนหลงเชื่อและลงคะแนนเลือกตั้งสว. ตอนนี้สว.เกศ เป็นผู้ต้องหาคดีศาลฎีกาแล้ว ฉะนั้นถ้ายศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาปลอมให้ ทำให้หลวงพ่อมีบารมีสูงขึ้นจนทำให้คนเชื่อ มาบริจาค ก็อาจเข้าข่ายได้ ตรงนี้ต้องเคลียร์ตั้งแต่วันแรก จบจริงเอาใบปริญญามาโพสต์ก็จบแล้ว อันนี้ก็สรุปได้ว่าแกไม่ได้จบจริง เรียบร้อย เรื่องนี้เมื่อไม่จริง แล้วมีเรื่องอื่นอีกมั้ย อย่างในประวัติบอกว่าทำงานอยู่ที่กระทรวงเกษตร แสดงว่าไม่ใช่แล้ว เพราะปริญญาตรีก็ไม่ได้จบ ไปบวชวัดหลวง วัดบวรฯ ก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเช็กให้หน่อย เพราะว่า พระอุปัชฌาย์เท่าที่ทราบ ช่วงปี 2522 ไม่ได้อยู่ที่นั่น ฉะนั้นประวัติก็ไม่ถูกต้องทั้งหมด ตรงนี้ก็ฝากด้วย
ถ้าท่านไม่ได้เรียนจบแบบนี้จริงๆ แล้วข่าวที่ออกมา ถ้าเข้าทางพระมีความผิดมั้ย?
ดร.อุทิส : ตราบใดที่ไม่มีคนร้องทุกข์กล่าวโทษ ก็ไม่มีความผิด อยู่ไปเรื่อยๆ สังคมพระเป็นสังคมที่อยู่ด้วยโตๆ กันแล้ว ปกครองกันเอง มีหลักให้ยึดคือวินัย 227 สามารถปลงอาบัติได้ทุกวันพระเล็กๆ น้อยๆ แต่อย่าผิดตัวหลักๆ ปาราชิก 4 ที่พระทุกองค์ต้องยึดเลยว่าอย่าพลาด
แบบนี้ท่านเอาไปใส่ในหอในหมาย?
ดร.อุทิส : ผมคิดว่าท่านแก้ได้ ท่านก็จะบอกว่าลูกศิษย์ทำเอง ท่านไม่เคยทำ โยนใส่แอดมิน ผมพูดถึงการแก้ตัวแก้ต่างทางคดีความ ท่านก็จะหลุดตรงนี้ไป
ทางธรรมผิดมั้ย?
ดร.อุทิส : ทางธรรมปลอมประวัติขนาดนี้ ถามว่าถึงปาราชิกมั้ยก็ไม่ถึงหรอกครับ อย่างมากก็แค่มุสา ปลงอาบัติก็จบ เหมือนพระแอบกินข้าวเย็น ความผิดเท่าๆ กัน แต่สมมติว่ามีใครร้องทุกข์กล่าวโทษว่าท่านเป็นถึงพระราชาคณะ เจ้าฟ้าเจ้าคุณ ท่านเป็นเลเวล 2 เขาอาจบอกว่าตอนทำเรื่องขอโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ อาจเข้าข่ายผิด ม.112 หรือไม่
มหาหมี : เพราะการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ต้องลงประวัติครับ ต้องไปดูว่าท่านกรอกประวัติเท็จหรือเปล่า
ดร.อุทิส : ผมพูดในทางกฎหมายนะครับ
มหาหมี : ท่านอาจไม่ลงก็ได้ ในการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ประจำปี จะมีการเสนอประวัติและผลงานของท่าน ประวัติส่วนตัวนะ ไปที่ตำบล อำเภอ จังหวัด ไปที่มหาเถรสมาคม แล้วพอผ่านมส.ปั๊บไปสำนักพุทธ ผ่านเลขาธิการวังในการโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ซึ่งตรงนั้นจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเท็จหรือไม่เท็จ
ดร.อุทิส : ที่สำคัญท่านต้องเซ็นยินยอมเอง เวลาขอกรอกสมณศักดิ์
มหาหมี : เหมือนกัน กรณีเอกชนขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ประจำปี ต้องมีตรวจแม้กระทั่งประวัติอาชญากร ประวัติการศึกษา ตรวจประวัติการประกอบอาชีพต่างๆ เพราะว่าจะมีการทูลเกล้าลงพระปรมาภิไธย สมณศักดิ์พระก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องระวังครับ
นั่นหมายความว่า ใบนั้นถ้าไปตามได้ แล้วในนั้นเขียนว่าจบอะไรมาเท่ากับเท็จทูลเลย?
มหาหมี : ต้นขั้วสำนักพุทธน่าจะมีครับ เพราะต้องสำเนาไว้ก่อนส่งสำนักราชวัง เพื่อพิจารณาความชอบ
ดร.อุทิส : เหตุผลที่ต้องมี เพราะต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ชั้นล่างได้สัก 5 พันกว่า
ฉะนั้นสำนักพุทธต้องตอบได้?
มหาหมี : มีต้นขั้วทั้งหมดครับในการพิจารณา
อยู่ที่สำนักพุทธจะออกมาพูดหรือเปล่า?
มหาหมี : ท่านอาจไม่รับโทรศัพท์ก็ได้ อย่างที่หมอปลาบอก ถ้าเราถาม (หัวเราะ)
ดร.อุทิส : หรืออาจมีประเด็นนึง บอกว่าเอกสารเกิน 10 ปีแล้ว ไม่ได้เก็บแล้ว ก็มีทางออกครับ (หัวเราะ)
คิดว่าท่านคงร้อนๆ หนาวๆ แต่เพื่อความเป็นธรรม ท่านอาจไม่ได้ใส่ก็ได้ อาจเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ได้?
ดร.อุทิส : แต่ถ้าท่านเซ็นแสดงว่าท่านตรวจทานแล้ว อาจไม่ลงก็ได้ในส่วนที่เรากำลังพูดถึง อาจลงแค่นักธรรมโทก็ได้ เพราะประวัติทางโลกส่วนมากเขาไม่ค่อยลงกัน
อยากให้สำนักพุทธออกมาชี้แจง?
มหาหมี : ครับ เนื่องจากอยู่ในเนื้องานสำนักพุทธกับคณะสงฆ์อยู่ ปัจจุบันท่านยังไม่ได้ถูกกล่าวหาจากตร.หรือมีคร้องทุกข์เลย ตราบใดที่ไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นเลขคดี ยังอยู่ในอำนาจคณะสงฆ์ตรวจสอบกันอยู่ครับ ต้องทำ
อาจารย์มองยังไง เมื่อวานมีข่าวว่าหลวงพ่อลาออกจากเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุไปแล้ว ต่อมาบอกว่ายังไม่ลา วันนี้ลาอีก?
ดร.อุทิส : เมื่อวานสักบ่ายโมงกว่า ผมอยู่รายการจิตต์ดี เขาเอาหลักฐานมาโชว์ว่าลาแล้ว ผมก็ถามว่ามีจดหมายมายืนยันเหมือนเจ้าคุณลพบุรีมั้ย จิตต์ดีบอกไม่มี ผมก็บอกว่าไม่แน่นะ ท่านอาจบอกว่าไม่ได้ลาออก สุดท้ายตอน 5 โมงเย็น ช่อง 8 ยืนยันว่าท่านกลับลำ ไม่ได้ลาออก
หนำซ้ำท่านอัดคลิปผ่านพี่สมพร ไวยาวัจกรมาด้วย หลังมีข่าวท่านลาออก บอกว่าอย่าให้ลูกศิษย์ลูกหามีสติ ถ้าจะลาออกต้องมีเหตุผล สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม หลวงพ่อทำงานมากมาย ไม่มีวันไหนสบาย ถ้าผิดพลาดต้องรับเคราะห์กรรมสูงสุด หลวงพ่อก็จะยินดีและยิ้ม รอพียงว่าผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทำ บุญย่อมคุ้มครอง แต่บุญมากแค่ไหนก็ตาม ในโลกนี้ก็มีคำว่ามาร ต้องข้ามไปให้ได้ หลวงพ่อก็ใช้ความเมตตา ให้อภัย ท่านบอกว่าภายใน 1 เดือนจะตอบว่าจะเอายังไง ท่านพูดผิดภายใน 1 วันหรือเปล่า เพราะวันนี้ท่านลาออกเลย?
ดร.อุทิส : ตอนแรกไม่เชื่อ แต่เจ้าคณะจังหวัดเพื่อนกัน ผมโทรถามเพื่อนเลย เจ้าคณะจังหวัดยืนยันว่าเอกสารนี้จริง เพิ่งเซ็นตอน 11 โมง
ถ้าเอกสารนี้เซ็นตอน 11 โมง ต้องมีการส่งไปก่อนมั้ย?
ดร.อุทิส : ต้องมีส่งตั้งแต่เมื่อคืนครับ ต้องมีขั้นตอน ผ่านตำบล ตำบลแล้วอำเภอ อำเภอแล้วจังหวัด
เป็นไปได้มั้ยส่งไปเมื่อวานก่อนมีข่าวออกม แสดงว่าเอกสารถูกส่งไปแล้ว แต่มีข่าวเล็ดลอดออกมาท่านก็ปฏิเสธ แล้วมีโชว์วันนี้ว่าท่านลาออกแล้วจริงๆ?
มหาหมี : น่าจะเป็นเอกสารทำไว้ก่อนมีข่าวว่าท่านลาออกแล้ว เชื่อว่าคณะสงฆ์อยากให้ท่านลาออก เพราะมีผลทางกฎหมายหลายเรื่องครับ
ในนี้เขียนว่าสั่ง ณ วันที่ 19 แต่ยังไงก็ต้องทำก่อน?
มหาหมี : ข่าวน่าจะออกมาจริง ต้องมีมูลก่อนว่าท่านลาออก แล้วท่านมาปฏิเสธ เอกสารทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว พอต่อรองกันไม่ได้ยังไง ก็มีเอกสารฉบับนี้ออกมา
หลายคนพูดว่าท่านเองก็เหมือนยืนอยู่บนเส้นด้าย ถ้าไม่ลาออกอาจโดน 157 แต่ลาออกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทำผิดแล้วจะรอด เรื่องนี้ถ้าเป็นความผิดจริงหรือมีเรื่องราวไม่ชอบมาพากลจริงๆ ก็ถือว่าเป็นฝุ่นที่อยู่ใต้พรมมานานหลายสิบปี วิธีการบริจาคก็หลากหลายวิธี ตั้งแต่ sms ฝากกระปุกไว้ในรถแท็กซี่ มีการบริจาคผ่านบัญชีบุคคลอื่น มีการออกใบอนุโมทนาบัตร อาจจะโดยมิชอบด้วยซ้ำไป หลากหลาย เมื่อวานพี่แท็กซี่มา เท่าที่ทราบก็มี 70-30 ต่างๆ นานาที่พูดกันไป เรื่องราวเหล่านี้วัดพระบาทน้ำพุควรออกมาชี้แจงทั้งหมด นี่ยังไม่รวมที่ดิน 2 พันกว่าไร่ มีโรงแรมจริงมั้ย มีโรงเรียนจริงมั้ย ต่างๆ นานา ที่คนตั้งข้อสังเกตมา แต่ประเด็นวันนี้ ล่าสุดหลวงพ่ออลงกตลาออก ถ้าพูดในมุมกฎหมาย คดีความ พี่มองยังไง?
มหาหมี : การลาออกของท่านมีประเด็น 2 เรื่อง คือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านทำมาแล้วและจะถูกดำเนินคดีอาญา แต่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทำงานคณะสงฆ์ ด้วยพรบ.สงฆ์ออกแบบมาว่าท่านเป็นพระที่เป็นเจ้าอาวาส เป็นพระที่มีตำแหน่งตามปกครอง ในมาตรา 45 ตามพรบ.สงฆ์ คำว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โยงไปถึงกฎหมาย คือกฎหมายปราบทุจริตปปช.ปี 61 มาตรา 59 วรรค 2 ระบุชัดว่าในการที่ใครก็แล้วแต่จะกล่าวหาว่าพระรูปใดรูปนึงที่เป็นพระสังฆาธิการกระทำความผิด จะต้องกล่าวหาในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือพ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่เกิน 5 ปี หมายถึงว่าแม้ลาออกวันนี้ แต่ 5 ปีก็ยังอยู่ในข่ายถูกดำเนินคดี ฐานเป็นเจ้าพนักงานแล้วละเว้นปฏิบัติ แต่ปรากฏว่าเหตุที่ท่านทำมาทั้งหมด ตั้งแต่ปีไหนก็แล้วแต่ 30 กว่าปีที่ผ่านมาจนกระทั่งลาออก ความผิดสำเร็จแล้ว เขาจะกล่าวโทษเมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 5 ปี การลาออกของท่าน หากมีคนร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถดำเนินคดีได้เลยภายใน 5 ปี ยังไงก็ไม่พ้น ประเด็นที่สองคือ ง่ายต่อการดำเนินคดี หลังลาออกจากเจ้าอาวาส ทำให้ตำแหน่งว่างลง ตามพรบ.สงฆ์ กฎมส.ฉบับที่ 19 ว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้เลย ต้องแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสก่อน โดยเจ้าคณะตำบล ต้นสังกัด แต่งตั้งแล้วรายงานไปอำเภอ จังหวัด หมายความว่าตั้งแต่ท่านลาออกไปวันที่ 19 ผู้รักษาการจะเป็นบุคคลภายนอกมา และสามารถตรวจสอบบัญชีวัดได้ทั้งหมด โดยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
ถ้าเกิดมีการแต่งตั้งพระข้างนอกมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ วุ่นวายใหญ่โตอีก เหมือนวัดบางคลาน ฐานอำนาจเก่าเจ้าอาวาสรูปเก่าเขายังคงอยู่ เจ้าอาวาสรูปใหม่มาเดี๋ยวงัดกันแน่?
มหาหมี : ครับ ที่สำคัญที่สุดคือตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการดำรงตำแหน่งไวยาวัจกร หลังจากที่เจ้าอาวาสพ้นตำแหน่งวันที่ 19 ไป ไวยาวัจกรต้องพ้นตำแหน่งด้วย แต่ยังดำเนินหน้าที่ในฐานะไวยาวัจกรไปพรางๆ ก่อน แต่ต้องส่งมอบเอกสารบัญชีวัด บัญชีเงินฝากทั้งหมด โฉนดทั้งหมด บัญชีทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัด ส่งมอบแก่ไวยาวัจกรคนต่อไปที่คณะสงฆ์แต่งตั้งมาภายใน 1 เดือน ถ้าไม่ส่งมอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา นี่คือสาระสำคัญ เขาต้องการทำงานง่าย เลยให้ท่านลาออกก่อน แต่เรื่องที่ทำมาแล้ว ถ้าผิดยังไงก็ผิด
ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริงๆ มันเป็นไปได้ใช่มั้ย?
มหาหมี : มันจะมีปัญหาฐานอำนาจใหม่ อำนาจเก่า เหมือนวัดบางคลานที่พี่หนุ่มพูด หมายความว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็อิหลักอิเหลื่อในการขอการใช้อำนาจในการเข้าตรวจสอบ
ตอนทำวัดบางคลาน เจ้าอาวาสเข้าวัดไม่ได้ เพราะฐานอำนาจเก่ายังคงอยู่จะไม่วุ่นวายแบบนั้นเหรอ แล้วเงินมหาศาล?
มหาหมี : อย่าลืมว่านอกจากเงินมหาศาล ยังมีมูลนิธิ 6 มูลนิธิ ครอบครองทั้งเงิน ที่ดินที่เป็นอสังหาฯ ครอบครองทุกอย่างของวัด แล้วมูลนิธิจะมีประธาน กรรมการมูลนิธิ แต่ละชุดๆ อยู่ ตรงนั้นคืออำนาจแฝงไม่เป็นทางการ ฉะนั้นการควบคุมวัด คณะสงฆ์ก็ต้องดูว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้มีปัญหา ไม่งั้นจะเกิดการปะทะกันในเรื่องการขอข้อมูลต่างๆ เลยเป็นที่มาเมื่อสองวันที่แล้วมีข่าวว่าท่านลาออก แต่ว่าไม่ลาออก แล้วเหมือนมีการต่อรอง จนกระทั่งว่ายอมลาออก เพราะต้องการให้เปิดทาง แต่จะเปิดได้หรือไม่ต้องดูว่าคณะสงฆ์จะใช้อำนาจอย่างไร
ดูแล้ววุ่นวายมาก?
ดร.อุทิส : ดูแล้ววุ่นครับ กระบวนการทำงานหลังจากนี้ ทางจังหวัดตั้งทีม แต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เพิกเฉย ท่านมอนิเตอรเรื่องวัดพระบาทน้ำพุมาสักพักแล้ว
ฝั่งผู้ว่าฯ จังหวัดลพบุรี มีการสั่งตรวจสอบทุกมูลนิธิของวัดพระบาทน้ำพุ เพราะจากแหล่งข่าวบอกว่าจริงๆ ใน 1 วัด สามารถจดทะเบียนตั้งมูลนิธิได้ไม่เกิน 1 เท่านั้น?
มหาหมี : ตามหลักการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอย่างนั้นครับ คือการควบคุมดูแลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ต้องดำเนินการหนึ่งต่อหนึ่งครับ
ขณะเดียวกัน วัดพระบาทน้ำพุมีถึง 6 มูลนิธิ ให้ตรวจสอบทั้งหมด ประชาชนถามว่าทำไมไม่ตรวจสอบตั้งนานแล้ว เพราะอยู่มาหลายสิบปีแล้ว ทำไมเพิ่งมาตรวจสอบ มุมเจ้าคณะจังหวัดจะทำยังไง?
ดร.อุทิส : ในแง่ข้อเท็จจริง ท่านก็ตั้งคณะทำงานมอนิเตอร์ในส่วนที่คณะสงฆ์จะพึงทำได้ เช่น บัญชีวัด ที่ดินวัด และมูลนิธิ มูลนิธิท่านบอกผมว่าเป็นเรื่องมหาดไทย คือทางผู้ว่าฯ ทางผู้ว่าฯ ก็ตั้งอีกทีมนึงขึ้นมาตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ สรุปมี 3 ทีม แต่เร็วๆ นี้คือทีมตร. เมื่อวานได้ยินบิ๊กเต่าพูดเรื่องลงพื้นที่ ส่วนป.ป.ป.คงตามมา คงเป็นเรื่องเอกสารเรื่องเงินที่เข้ามาสู่วัดหรือสู่ตัวหลวงพ่อ หรือเจ้าหน้าที่ รวมถึงจิตอาสา 70-30 มั้ย ก็ดูเป็นโจทย์ยากนะครับ
มหาหมี : ป.ป.ป.ดูเรื่องทุจริต กองปราบดูเรื่องการฉ้อฉลต่างๆ ที่ซับซ้อน
ตอนนี้ท่านลาออกแล้ว ถ้าโดนตรวจสอบจะโดนเรื่องอะไรบ้าง?
มหาหมี : เรื่องทุจริต เบียดบังทรัพย์ในฐานะเจ้าพนักงาน และมีเรื่องผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน คือมีส่วนที่เป็นตัวการกับสนับสนุน ตัวการเขาจะเชื่อมโยงหลวงพ่ออลงกต และตัวการร่วมคือคฤหัสน์ ฆราวาส และคนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีการเบียดบังทรัพย์ จะถูกดำเนินคดีทั้งหมด ถ้ามีนะ
เช่นฆราวาสไปขอเรี่ยไรเงินและเอาเงินไปให้เจ้าอาวาส?
มหาหมี : ถ้ารู้วัตถุประสงค์ มีเจตนาพิเศษในการร่วมกันกระทำความผิด รู้อยู่ว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ชอบ แต่ก็ยังทำ ก็จะเป็นผู้สนับสนุน แต่ถ้าเชื่อโดยสุจริตใจว่าเป็นคำสั่งเจ้าอาวาส แต่ไม่รู้ทำเพื่ออะไร อาจจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนก็ได้ ต้องพิสูจน์เจตนาด้วย แต่หลักใหญ่ใจความคนเป็นตัวการร่วมหรือสนับสนุนต้องเป็นคนทำเอกสาร ทำบัญชีต่างๆ และอยู่กำกับนโยบาย เช่น ไวยาวัจกร หรือคณะกรรมการวัดหรือคณะกรรมการมูลนิธิต่างๆ
ไม่เคยรู้มาก่อนเลย ล่าสุดมีข่าวบอกว่าทางผู้ว่าฯ สั่งตรวจสอบทุกมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ ก่อนหน้านี้ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดไป 8 บัญชีแล้ว มีเงินบัญชีนึงก็หลักพันกว่าบาท บางบัญชีก็หลักหมื่น บางบัญชีมีอยู่ล้านนิดๆ แต่เงินมูลค่าเป็นหลักพันล้าน มันไม่ได้ผ่านบัญชีวัดเหรอ?
มหาหมี : มันมีสองส่วนครับ เงินที่เข้ามาเป็นผลประโยชน์ต้องเป็นรายได้วัดส่วนนึง รายได้มูลนิธิส่วนนึง มันแยกออกจากกัน ล้วนเป็นนิติบุคคลทั้งสิ้น เพียงแต่วัดเป็นสมบัตของสงฆ์ เงินที่เข้าต้องผ่านบัญชีวัดอย่างเดียว เงินพันล้านที่ออกไปต้องมีการรับจ่ายพร้อมโครงการเข้าออก ต้องมีหลักฐานชัดเจน ส่วนมูลนิธิก็ต้องมีเช่นเดียวกัน เพราะมูลนิธิขึ้นตรงกับผู้ว่าฯ และรมต.มหาดไทย กับปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นนายทะเบียน ฉะนั้นต้องมีการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายไปที่สรรพากร แล้วจะมีการส่งไปที่จังหวัด เรื่องนี้ต้องมีบัญชีมูลนิธิเช่นเดียวกัน ฉะนั้นตรวจสอบได้ครับ
มูลนิธิมีถึง 6 มูลนิธิ?
ดร.อุทิส : ถือว่าเยอะกว่าปกติ ตามหลักการมีมูลนิธิเดียว
มหาหมี : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มูลนิธิที่เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจะมีทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน ต้องมีอาคารสำนักงานจดแจ้งชัดเจน ฉะนั้นวัดเดียว มีถึง 6 มูลนิธิเป็นเรื่องที่แปลก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาไม่ได้เปิดช่องให้สามารถทำขนาดนั้นได้ เพราะทรัพย์สินต้องมีแยกต่างหาก
6 มูลนิธิ ประกอบไปด้วย มูลนิธิธรรมรักษ์, มูลนิธิอาทรประชานาถ, มูลนิธิธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกต, มูลนิธิฟ้าสร้างไทย, มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีวรรณภูมิ, มูลนิธินาถะ จดทะเบียนที่กรุงเทพฯ แต่อีก 5 จดที่ลพบุรี ถามว่าจดได้ยังไง?
มหาหมี : ต้องถามมหาดไทยว่ารับจดได้ยังไง
ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าวัดเขาให้แค่ 1?
มหาหมี : แล้วสำนักงานที่ตั้ง ต้องมีที่วัดอย่างเดียว มูลนิธิตั้งที่ไหน สำนักงานใหญ่ ก็ต้องตั้ง แล้วมันเป็นที่เดียวกันทั้งหมด เขาตรวจสอบยังไง จดกันยังไง
เรื่องนี้หลายเพจก็ตามกัน อย่างบิ๊กเกรียนเจาะลึก ตามติดเลย มีอะไรไปหาบิ๊กเกรียนก่อนนะ ถ้าให้วิเคราะห์ แบบนี้ถือว่าท่านชิงลาออกก่อนมั้ย?
ดร.อุทิส : ผมคิดว่าเมื่อคืนคงต่อรองคุยกัน
ต่อรองกับเพื่อนท่านเหรอ?
ดร.อุทิส : ดูแล้วเขาไม่คุ้นเคยกัน เขาคนละสาย ต่างคนต่างอยู่ ดาวคนละดวง หลวงพ่อเพื่อนผมดูแลโรงเรียนการกุศลของวัด ส่วนท่านอลงกต ท่านเน้นสาธารณะสงเคราะห์ ต้องพูดความจริงว่าคนอย่างท่านโตมาขนาดนี้ ต้องมีแบ็กดี มีเส้นสาย และมีทีมสนับสนุน หนังเรื่องนี้บางทีต้องดูกันอีกสักระยะ บางทีอาจไม่จบในเดือนนึง ท่านพูดเองว่าถ้าถึงคราวท่านเจอวิบากกรรมก็ขอให้ความดีคุ้มครองท่าน แต่ผมคิดว่าก็มีกระบวนการเร่งความเร็วให้จบเร็วขึ้น ไม่เกิน 1 เดือน แต่ปรากฏว่าท่านไปแล้วใน 1 วัน
มหาหมีคิดว่าท่านชิงลาออกมั้ย?
มหาหมี : ความเห็นผมนะครับ ผมว่ามีการต่อรองกัน เพราะการลาออกจากตำแหน่งไม่ได้เป็นประโยชน์กับท่านเลยครับ โดยตำแหน่งเจ้าอาวาส ลาออกเมื่อไหร่ ไวยาวัจกรพ้นวาระทันที และต้องส่งมอบทรัพย์สินกับรายการทั้งหมดภายใน 30 วัน แล้วกฎมส.ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการส่งมอบเอกสารของไวยาวัจกร มีความผิดด้วยนะครับถ้าไม่ส่งมอบ ขยายได้แค่ 1 ครั้งคือ 60 วัน ฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นไข่แดงต้องส่งมอบให้คนนอกทั้งหมด การส่งมอบปั๊บจะเป็นคุณกับท่านได้ยังไง ผมมองไม่ออกว่าท่านจะลาออกเพราะอะไร สองกรณีลาออกของท่านไม่ได้ทำให้ท่านพ้นผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานแล้วละเว้นการปฏิบัติ เนื่องจากว่ากรณีที่เกิดขึ้นอยู่ในข่ายจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดถ้าผิดจริง และนับจากวันที่ 19 เดือนนี้ไปอีก 5 ปี ท่านก็อยู่ในข่ายที่จะถูกร้องทุกข์กล่าวโทษได้อยู่ดี ฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่ท่านจะลาออก การลาออกเสียอีกทำให้ท่านเสียหายครับ
คำว่าต่อรอง ต่อรองอะไร ต่อรองเพื่ออะไร?
ดร.อุทิส : มีสองคำคู่ขนานกันไป ต่อรองกับต่อสู้ แรกๆ ทีมท่านต่อสู้ ไม่ยอมลาออก แต่สถานการณ์เมื่อคืน คงคุยกันยันเที่ยงคืน คงดูแล้วมันสู้แล้วไม่ไหว อาจมีทีมทนายแนะนำว่าต้องยอมสละเรือ ยอมลาออกจากเจ้าอาวาส
ลาออกแต่ความผิดไม่ได้หายไป?
มหาหมี : มีคำพระคำนึงที่ท่านเจ้าอุทิศชอบพูดตลอด ต้นเหตุเกิดที่ไหนดับที่ต้นเหตุ ถ้ามองว่าต้นเหตุคือท่านและท่านคือจุดอ่อนที่ต้องกำจัด การทำให้จุดอ่อนเบาที่สุดหรือพรางจุดอ่อนไว้ก่อนก็อาจลดกระแสสังคมได้ ก็อาจเป็นเหตุผลนึงที่มีการต่อรองเพื่อให้ท่านหยุดไปก่อน เป็นไปได้ครับ
ดร.อุทิส : การต่อสู้ต้องดูแบ็กกราวด์ ท่านไม่ได้เป็นเจ้าคุณราชเฉยๆ ท่านเป็นถึงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 คือเจ้าคุณพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร ซึ่งในวงการรู้กันว่าเป็นสายแข็ง ผมว่าสื่อรู้จักท่านดี ที่ปัดไมค์ แล้วท่านดังเรื่องทุบวัด ฉะนั้นเจ้าคุณอลงกตเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ซึ่งเหนือกว่าเพื่อนผม
ทุกอย่างที่ประเดประดังเข้าหาหลวงพ่ออลงกต หนึ่งมูลนิธิ สองเรื่องเงินบริจาค สามเรื่องใบอนุโมทนาบัตร ออกโดยมิชอบหรือเปล่า?
มหาหมี : ตรงนี้หนัก เพราะมติมหาเถรสมาคม เขาระบุชัด ต้องดำเนินการให้ครบองค์ประกอบทั้งหมด ถ้าผิดจากเพื่อ วัตถุประสงค์ใด ที่สำคัญวัดไม่สามารถให้บุคคลภายนอกออกใบอนุโมทนาบัตรได้เป็นเล่มๆ เซ็นไว้ก่อน ประทับไว้ก่อนตรงนี้ อาจพิสูจน์ว่าร่วมกันเบียดบังทรัพย์
อันนี้ สมพร ไวยาวัจกร บอกกล่าวไว้ชัดเจน รวมทั้งหมอบี ที่บอกเอง เขาบอกปลายน้ำเป็นยังไง ดีก็คือดี เขาให้พระ พระเอาเงินไปใช้ปลายทางแบบไหน ถ้าใช้ดีก็ถือว่าถูกว่าควร?
มหาหมี : ต้นดีปลายต้องดี ต้นไม่ดีแล้วปลายดี ทางกฎหมายยอมรับไม่ได้ครับ ถ้าไปฉ้อฉลมาแล้วเอาเงินมาทำบุญ ก็ใช่ว่าจะละเว้นโทษได้ ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำให้ตรงวัตถุประสงค์
อยู่ในสายกับ “ท่านสุชาติ ตันเจริญ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กำลังลงพื้นที่?
สุชาติ : ไปวัดพระบาทน้ำพุ เนื่องจากข่าวตอนนี้สับสน ไม่รู้อันไหนจริง อันไหนเท็จ ต้องไปดูข้อเท็จจริงด้วยตนเองจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เป็นข่าวอยู่ มีอะไรบ้างที่วัดหรือหลวงพ่อทำไม่ถูก มีอะไรผิดแผกไปจากทำนองคลองธรรม การประพฤติของพระสงฆ์ หรือสังฆาธิการ พวกมูลนิธิต่างๆ ที่จัดขึ้นมา 6 มูลนิธิมันเป็นอย่างไร เงินบริจาคก็มากมาย เราได้ยินวัดพระบาทน้ำพุมาตั้งนานแล้ว สมัยก่อนโด่งดังเรื่องรับผู้ป่วยเอดส์มาฟื้นฟู ช่วยเหลือ ที่หลวงพ่อบอกว่าช่วยจนจะไม่มีเงินแล้ว เรามาดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร สิ่งปลูกสร้าง เงินบริจาคเป็นอย่างไร งบประมาณที่ให้วัดมาใช้ถูกต้องมั้ย จะได้ให้หมดข้อครหา ไม่งั้นก็เป็นข่าวทำลายบั่นทอนพระพุทธศาสนา ผมไม่ต้องการแบบนี้ ผมต้องการให้แก้ไขวิกฤตศาสนาให้หมดไป เพราะเรานับถือและศรัทธากันมาก ไม่อยากให้เกิดวิกฤตศรัทธาตรงนี้เกิดขึ้น
คนพูดหนาหูว่าวัดแห่งนี้ที่ผ่านมา กี่รมต.ไม่กล้างัด มุมท่านมองยังไง?
สุชาติ : เราไม่ไปงัดหรอกครับ เราไปดู อันไหนถูกก็ว่าถูก อันไหนผิดก็ดำเนินการไป ผิดกฎหมายมั้ยก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย เราไปดูเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตร.ตอนนี้ก็เข้าไปสืบสวนสอบสวนอยู่ ไม่มีปัญหาหรอก
ท่านเจ้าอาวาสลาออกแล้ว?
สุชาติ : ได้ข่าวมาว่าลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาส แต่ไม่ได้ลาสิกขา ยังเป็นพระอยู่ การลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสคือไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน สิ่งที่ทำไปแล้วถ้าผิดกฎหมายก็ยังผิดอยู่ การลาออกไม่ได้หมายความว่าจะพ้นผิด ผมเข้าใจว่าตามที่ท่านอาวาสพูด ท่านลาออกเพื่อให้เกิดความสบายใจในการที่คนมาสืบสวนสอบสวน ท่านไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าอาวาสก็ไม่สามารถปกปิดอะไรได้ คนรักษาการเจ้าอาวาสที่ขึ้นมาแทนจะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางการต่อไป
วันนี้ท่านไปดูภาคส่วนไหนบ้าง ได้ยินมาว่าตอนนี้อดีตเจ้าอาวาสออกจากวัดไป ไม่แน่ใจจะอยู่รอเจอท่านหรือเปล่า?
สุชาติ : ก็ไม่ทราบเหมือนกัน เรามาที่วัดพยายามดูอย่างน้อย ไวยาวัจกรอยู่มั้ย รักษาการอยู่มั้ย หรือมีเจ้าหน้าที่อะไรอยู่บ้างที่จะให้ข้อมูลเรา ผมก็แจ้งทางจังหวัดมาแล้ว พวกนายอำเภอคงทราบดี คงเตรียมข้อมูลไว้ชี้แจงบ้างเป็นบางส่วน ส่วนเจ้าอาวาสสมควรอยู่วัด ควรมาชี้แจง ถ้าท่านบริสุทธิ์จะหนีทำไมล่ะครับ ไม่ควรต้องหนีด้วย ควรชี้แจงว่าท่านทำถูกต้องอย่างไร ข้อกล่าวหาถูกต้องอย่างไร จะได้เป็นโอกาสให้เจ้าอาวาสมาชี้แจง เป็นข้อดีด้วยซ้ำไป
อยากฝากอะไรมั้ย?
สุชาติ : เรื่องพระพุทธศาสนา ก็มีส่วนน้อยพระที่ประพฤติปฏิบัติไม่อยู่ในพระธรรมวินัย ตรงนี้ศาสนาพุทธเรานับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรานับถือพุทธธรรม ธรรมะ การสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่าไปท้อแท้ ช่วยกันกู้วิกฤตศรัทธาศาสนาขึ้นมา ขอความร่วมมือทุกคนด้วย ถ้าใครเห็นพระที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็แจ้งมาได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา เรื่องการส่งมอบหน้าที่เราให้สำนักพุทธเข้าไปชาร์ตควบคุมดูแลเลย
มหาหมี : เรื่องเด็กและผู้หญิงที่มีข้อครหาเกี่ยวพันกับหลวงพ่ออลงกต อยากนำเรียนให้ท่านกำชับในส่วนนี้ด้วย เพื่อไม่ให้ชาวบ้านคลางแคลงใจ
สุชาติ : ตรงนี้เป็นประเด็นนึงที่จะสอบถามตัวท่านเองเหมือนกัน ผู้สื่อข่าวก็แจ้งมาว่ามีเรื่องสีกาเข้ามาเกี่ยวข้อง ผมก็จะมาถามด้วยตัวเองว่ามีอะไรมั้ย จะสอบถามชาวบ้านละแวกแถวนั้นด้วย ไม่รู้ท่านอยู่ไม่อยู่ เราจะถามคนละแวกนั้นด้วย โดยเฉพาะนายอำเภอ จะส่งคนไปสอบถาม ผมก็เคลือบแคลงสงสัยเหมือนกัน ผมห่วงมาก พระทั่วประเทศควรอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยสักทีนึง
ตอนนี้เป็นที่ถกเถียง กรณีหลวงพ่อมีการบอกว่าท่านเองจบที่นั่นมา จบที่นี่มา มีหลายคนไม่สบายใจ และเพื่อความเป็นธรรมของท่านเองอยากให้ท่านตรวจสอบให้หน่อยเรื่องสำนักพุทธ มีใบที่มีการร้องขอเลื่อนสมณศักดิ์ ท่านเองมีการลงด้วยตัวเองหรือเปล่าว่าท่านจบจากออสเตรเลีย จบวิศวะเครื่องยนต์ หรือจบจากเทพศิรินทร์ อยากให้ตรวจสอบตรงนี้ด้วย เพราะเป็นการรายงานเท็จ?
สุชาติ : ตราบใดที่ไม่ใช้วุฒิการศึกษามาประกอบเป็นเอกสารทางราชการก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าใช้วุฒิการศึกษา เอกสารปลอม ตรงนี้ก็มีความผิด ถ้าขอเลื่อนสมณศักดิ์ใช้วุฒิปลอม นอกจากปลอมแปลงเอกสารทางราชการแล้ว อาจหมิ่นด้วย ตรงนี้ต้องสอบอยู่แล้ว
ถ้าคนที่อยู่รอบข้างท่าน ลูกศิษย์ลูกหาบางท่าน ไม่ให้ความร่วมมือ จะจัดการยังไง?
สุชาติ : ดูว่าร่วมกันกระทำความผิดมั้ย ถ้าร่วมกันกระทำความผิดก็ผิดกฎหมายอาญา ฉ้อโกง หรือหลอกลวง หรืออะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้คงตอบไม่ได้ ตอบได้กลางๆ ถ้าตร.สืบได้ว่าไปร่วมมือกันกระทำความผิดตามกฎหมาย อันนี้ก็ต้องมีความผิดด้วย
ดร.อุทิส : อยากฝากเรื่องช่วยตรวจสอบเรื่องใบอนุโมทนาบัตร เรื่องเดียวครับผม
สุชาติ : ผมจะถามว่าของวัดหรือของมูลนิธิ ถ้าของวัดผมตรวจสอบแน่ๆ อยู่แล้วครับ คงต้องไปตรวจสอบ ถ้าเป็นของวัดเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของวัด ถ้าเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน เอาไปใช้ไม่ถูกต้องก็เป็นความผิด หรือรับมาแล้วไปใส่ตัวเลขผิดบ้างอะไรบ้าง อันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ มันเหมือนสมบัติของหลวง มันมีความผิด ขอบพระคุณมาก เดี๋ยวผมจะตรวจสอบดู
มีการรายงานข่าวว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา เห็นรถหลวงพ่อออกไป ไม่แน่ใจว่าท่านออกไปกับคันนี้หรือเปล่า อาจคนขับรถไปซื้อโอเลี้ยงก็ได้ เราก็ไม่รู้ ท่านอาจอยู่ในวัด?
มหาหมี : เรื่องผู้หญิง ยังไม่มีคนกล่าวโทษท่าน แต่เมื่อชาวบ้านติเตียนไปทั่ว คณะสงฆ์ควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ในการตรวจสอบเกี่ยวกับพระธรรมวินัย ไม่ได้รังแกท่าน แต่เพื่อพิสูจน์ให้ท่านให้สิ้นกระแสความไปเพราะตรวจสอบไม่ยาก เรื่องนี้ต้องทำ
ดร.อุทิส : ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะ เราไม่ได้ยัดข้อหาท่าน ทองแท้ต้องไม่กลัวไฟลน ถ้าเป็นคนจริงต้องพร้อมให้ตรวจสอบ มีตัวอย่างเยอะแยะไป ท่านต้องแก้ข้อหาว่าท่านไม่ใช่แย้ม2 ลพบุรี ไม่มีเรื่องสีกา ผมก็อยากบอกกลางๆ ให้ลูกศิษย์ท่านที่ฟังอยู่ทั้งประเทศ สบายใจได้ เราช่วยกันจริงๆ ทำให้ท่านบริสุทธิ์ เรามีระดับตนบุญนะ เราช่วยท่านแก้ข้อกล่าวหา
หลายคนกำลังคลุมเครือ ผมเองก็อยากให้ท่านพิสูจน์ตัวเอง ผมก็เคยทำบุญกับวัดท่าน อยากให้พิสูจน์ข้อเท็จจริง ท่านจะได้สะอาดเหมือนที่ท่านพูด ท่านต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะถูกกล่าวหา ไม่ว่ากฎหมายหรือมุมคนรอบข้าง สังคม?
มหาหมี : ในมุมกฎหมาย ตร.เขาให้โอกาสตระเตรียมข้อมูลในการชี้แจงนะครับ ถ้าผิดชัดเจนปราศจากข้อสงสัย เชื่อว่าเขาตั้งข้อกล่าวหาแล้วไปที่วัดแล้ว แต่เขารอจนปัจจุบัน ซึ่งเนิ่นนานมาหลายสัปดาห์ เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหา ตรงนี้คือความสวยงามของกระบวนการยุติธรรม และลูกศิษย์ต้องช่วยท่านด้วยนะครับ เรื่องนี้ท่านทำคนเดียวไม่ได้
โทษกรณีออกใบอนุโมทนาบัตรโดยมิชอบ โทษถึงขั้นไหน?
มหาหมี : ต้องดุว่าใครเป็นคนทำ และอยู่ในความอารักขาของใคร เนื่องจากกฎหมายสงฆ์เขาล็อกไว้ในมาตรา 31 วรรค 3 บอกว่าวัดที่เป็นนิติบุคคล คนดูแลกิจการทั้งหมด ผู้ทำการแทนของนิติบุคคลคือเจ้าอาวาส เขาล็อกด้วยว่าท่านมีหน้าที่ในการดูแลรักษาจัดการสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี นำไปสู่การรับผลประโยชน์แทนวัด รูปแบบนึงคือการออกใบอนุโมทนาบัตรยืนยัน ถ้ามีการนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย คือเจ้าอาวาสโดยหลัก เว้นแต่ไวยาวัจกรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลภายนอกปลอมขึ้นมาอีกเรื่องนึงแต่ถ้าท่านพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่มีคนปลอม ท่านมอบให้คนอื่น ตรงนี้ก็เข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติ ถ้าผิดก็ผิด 157 นำไปสู่การดำเนินคดี โทษก็นับเป็นกรรม
เป็นพันๆ ใบ ก็เป็นพันๆ กรรมเหรอ?
มหาหมี : กรรมละกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไป มันเลยเป็นที่มาของบัญญัติโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่น ไม่ใช่เรื่องพูดกันคึกคะนองว่าไม่เป็นไร ตีขุมไปเลยว่าต้นน้ำบริสุทธิ์หรือไม่ ไม่รู้ แต่ปลายน้ำมันดีก็จบ อันนี้นักกฎหมายพูดไม่ได้ครับ เพราะศาลไม่ได้พูดแบบนั้นด้วย กฎหมายแม้ต้นไม่ดี แต่มีการแก้ไข โดยขาดเจตนา ตรงนั้นศาลยังลงโทษเลย แต่ลงโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น นับประสาอะไรกับการยอมรับว่าไม่เป็นไรมายังไงก็ได้ แต่วัดได้ใช้เหมือนกัน ตรงนี้ติดคุกมานักต่อนัก แล้วนับเป็นกรรมๆ ด้วย
ใบนึงคือกรรมนึง ออกเป็นพันใบก็พันกรรม จำเป็นต้องมีผู้เสียหายมั้ย?
มหาหมี : ปกติความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน สามารถกล่าวโทษเองได้ เพียงแต่เขาไม่ค่อยกล่าวกัน เพราะพอไม่มีเจ้าทุกข์มันไม่มีหลักฐาน ไม่มีผู้เสียหายก็ทำคดียาก อยากให้มีผู้เสียหายมาก่อน เพราะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดำเนินคดีได้เลย ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักอยู่ครับ
วัดนี้เป็นวัดใหญ่ วงเงินที่รวมๆ มูลค่าผมว่าไม่น่าต่ำกว่า 2 พันล้าน เพราะมีถึงกระป๋องที่ให้คนหยอดกระปุก เอาไปถวายวัด?
มหาหมี : ถ้าพูดกฎหมายสงฆ์ มีพรบ.ควบคุมการเรี่ยไร ต้องดูว่าเรี่ยไรในนามวัดหรือมูลนิธิ แต่พอมีรูปท่านเราก็ตีขุมไว้ก่อนว่าเป็นท่าน พอเป็นท่าน เขาต้องตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตโดยชอบหรือไม่ มีการเรี่ยไรในวัดไม่เป็นไร นอกเขตวัดเมื่อไหร่ต้องไปตามลำดับขั้นถึงเถรสมาคม พอได้เอกสารจากมส. ต้องไปแจ้งที่อำเภอ ที่มหาดไทย เรื่องนี้เป็นข้อกฎหมาย เพียงแต่เราอาจปล่อยปละละเลยกันมานาน
ดร.อุทิส : มีคำสั่งมหาเถรสมาคม ปี 2539 ควบคุมการเรี่ยไร ตัวนี้แหละที่ผมคิดว่าถ้าตรวจสอบแล้วให้สิ้นสงสัย ไม่เคลือบแคลงใดๆ ท่านต้องเสนอหลักฐานที่มีใบจากมส.อนุญาต ถ้าไม่มี ความผิดก็สำเร็จตามที่มหาหมีพูด 1 กรรม 1 ใบอนุโมทนา กรรมนึงกี่เดือน
มหาหมี : แล้วแต่ความหนักบา 3 เดือน 6 เดือน
ดร.อุทิส : กรรมนึง 3 เดือน ถ้าพันกรรมก็ 3 พันเดือน นับปีดูเลย
ช่องทางเยอะมากๆ ในการเรี่ยไร ขอรับบริจาค ไม่ว่าจะเป็นกระปุกบุญ 70-30 หรือกระป๋องเมื่อกี้ หรือแม้กระทั่ง sms ก็มี ไม่รวมตู้บริจาคของวัดที่ไปตั้งที่อื่นนอกเหนือจากวัด จากแท็กซี่ ไม่รวมเหล่าฆราวาส อย่างหมอบี เอาเงินบริจาคไปถวายวัด แล้วบอกให้พระ ไม่ได้ให้วัด แล้วหมอบีไม่ได้หาเงินแบบนี้คนเดียว มีคนอื่นๆ อีกนะ รอรายต่อไปที่จะเปิดเผยรายชื่อ เงินไปไหน อยู่ที่ไหน เอาไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์มั้ย ล่าสุดมีการบอกว่าผลิตเครื่องใช้ยาสีฟัน ล่าสุดเอาไปทิ้งแล้ว เขามีรถขับไปทิ้ง แต่เงินเราบริจาคไป มันหลากหลายจริงๆ วันนั้นมีโอกาสคุยกับพี่สมพร แกบอกว่าเตียง 140 เตียง เต็ม แต่ล่าสุดมีการออกมาให้ข้อมูลว่าจริงๆ แล้วเขาก็ไปเอายากับทางสาธารณสุข ไม่ได้มารักษาที่นี่ เร็วๆ นี้ เชื่อว่าน่าจะมีคนไปร้องสาธารณสุข ให้ไปตรวจสอบ นี่เป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพ จำเป็นต้องไปตรวจสอบสถานที่ว่าถูกต้องมั้ย แจกยายังไง สาธารณสุขยังไม่ได้ลง ฝากท่านธนกฤตแล้วกัน ต้องมีคนร้องมั้ย?
มหาหมี : ต้องดูว่าทางวัดเปิดเป็นสถานพยาบาลแบบพักค้างหรือเปิดเป็นที่พักพิง เพราะดูแล้วมีความพยายามจะเลี่ยงพรบ.สาธารณสุขอยู่ โดยมีการบอกว่าเป็นที่พักพิงสุดท้ายของผู้ป่วยเอชไอวี ซึ่งต้องไปดู และบอกว่าเป็นสถานชีวภิบาล โดยชื่อก็แปลว่ารักษาชีวิตของคน ให้ที่พักพิง ก็ต้องไปดู ถ้าผิดตรงนี้ก็เข้าข่ายผิดพรบ.สาธารณสุขเช่นเดียวกัน แต่ท้ายที่สุดอย่างที่เราเห็น ยังไงก็แล้วแต่เป็นเรื่องสาธารณะสงเคราะห์เพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โทรหา “ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขมีอำนาจลงไปตรวจสอบบ้างมั้ย?
ธนกฤต : ต้องบอกว่าหนึ่ง ยังไม่มีใครร้องขอมาให้ตรวจสอบ ในประเด็นเกี่ยวกับการรักษา หรือเป็นสถานพยาบาลหรือไม่ ตรงนี้ยังไม่มี มีแค่ว่าเป็นสถานชีวาภิบาล มีการเข้าไปตรวจเป็นปกติของสาธารณสุขจังหวัดอยู่แล้ว เพราะถือว่าตรงนี้เป็นที่สำหรับดูแลผู้ป่วยเอดส์ และมีผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง ที่เขาดูแลตรงนี้ แต่ต้องแยกไปก่อนว่าแต่ละอันเขามีโครงการของเขาอยู่ แต่ละโครงการเขาก็มีวัตถุประสงค์ ซึ่งตรงนี้เราไม่ทราบ เพราะไม่ใช่หน้าที่เราจะเข้าไปดูในนั้นได้ แต่ถ้ามีการร้องขอให้ไปตรวจ เราก็จะไปตรวจ แต่ตอนนี้เห็นข้อมูลเมื่อวันก่อนว่ามีอาคารอยู่อาคารนึง มีลักษณะคล้ายมีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาหรือไม่ อันนี้ถ้าสงสัยก็เข้าไปดูได้ แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีหน่วยงานใด ตร. หรือใครร้องขอให้เข้าไปตรวจสอบ ในส่วนของตัววัดดังกล่าว ที่จะจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลหรือไม่ มีสองส่วนเท่านั้นที่เราจะเข้าไปดู คือมีอาคารอยู่หนึ่งอาคารที่เขาใช้เป็นสถานที่เรื่องผลิตและปลูกกัญชา มีอยู่ในพื้นที่นั้น แต่ผมไม่มั่นใจว่าพื้นที่นั้นเป็นของวัด ของเอกขน หรือของใคร มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันตรงนั้น ก็เป็นพื้นที่ที่เราให้อนุญาตปลูกหรือผลิตตัวกัญชา วันหมดอายุก็น่าจะปี 69 นี่แหละครับ
ถ้าภาคเอกชนร้องไป ก็อาจต้องลงมั้ย จำเป็นมั้ยต้องเป็นภาคไหน?
ธนกฤต : ถ้าร้องให้ไปตรวจสอบ เราก็จะไปดูให้ครับ
ถ้าไปตรวจสอบ จะตรวจสอบเรื่องอะไร ตรงไหนบ้าง?
ธนกฤต : ต้องอยู่ที่การร้องขอ ประเด็นที่เขาทำเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วย ดูแลลักษณะไหน ดูแลหรือรักษา หรือไปเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่อย่างไร อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข การเริ่มต้นไปดู ก็จะสอดรับกับกรณีตร.ที่เขาดูเรื่องการรับบริจาคมา ไปพันกับเรื่องการรักษาคนไข้ด้วยหรือเปล่า นี่แหละคือมุมที่จะเกี่ยวข้องครับ พี่หนุ่มไปร้องมั้ยล่ะครับ
ผมอาจจะไม่เหมาะ เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไปกลั่นแกล้งเขา?
ธนกฤต : จริงๆ เราเป็นช่องทางในการสื่อสาร ลองดูครับ ถ้าเกี่ยวพันกับสาธารณสุข เราก็ตรวจสอบได้ทุกประเด็น
มหาหมี : ถ้าเกิดประเด็นที่เรามีเหตุสงสัย เราเห็นตามข่าว เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ชอบอย่างไร สามารถเข้าไปตรวจสอบได้มั้ย
ธนกฤต : ถ้ามีประเด็นแบบนี้ตรวจสอบได้อยู่แล้ว แต่หลายที่ที่เราเข้าไปตรวจ ถ้ามีประเด็นการร้องเรียน มีการมารักษาที่นี่ มีส่วนเกี่ยวข้อง เราก็ดำเนินการตรวจสอบได้ แต่กระทรวงสาธารณสุขอาจมีเงื่อนไขที่ต่างอยู่นิดนึง อย่างคราวที่แล้ว หมอของดิไอคอนที่เราเข้าไปตรวจ อย่างนั้นเราเห็นว่ามีการรักษา และใช้สถานที่ ซึ่งสถานที่กลายเป็นนวดไทย เราเห็นก็เข้าไปตรวจได้เลย เขาไม่ได้ยื่นจดแจ้งใดๆ เลย สำหรับสถานพยาบาลผู้ป่วย ไม่มีปรากฏมาตั้งแต่เริ่มต้น ตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายในการตรวจ แต่พอมาขอเรื่องชีวาภิบาล สาธารณสุขก็อนุญาต แบบนี้เราไปตรวจได้เพราะมีการร้องขอเข้ามา หลายคนอาจยังสงสัยอยู่คือประเด็นว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานพยาบาลหรือไม่ หรือเป็นมุมรับบริจาคเพื่อดูแลหรือรักษาพยาบาลหรือไม่ ตรงนี้แหละที่จะวนมาให้เราเข้าไปตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ถ้าไปคงแจ้งให้ทราบว่ามีเรื่องการรักษาจริงหรือไม่
อีกนิดจะไปบวช ตอนนั้นไปบวช ผมก็พระโดดกำแพงเหมือนกัน หนีโน่นนี่นั่นหลากหลาย ใจนึงก็อยากบวช แต่ตอนนี้ที่ไม่อยากบวชเพราะอายรอยสัก?
ดร.อุทิส : (หัวเราะ)