“MUT ฉะเชิงเทรา” สร้างไวรัลกระหึ่ม! ชุดประจำชาติที่ได้ใจสุดๆ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในการประกวดรอบชุดประจำชาติ ของเวที “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025” เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา หนึ่งในชุดที่ฮือฮามากที่สุดคือชุดของ MUT ฉะเชิงเทรา 2025 “ป๊อป ปิยาภัสร์ สุขวงษ์ศิลป์” ซึ่งกลายเป็นไวรัลที่ได้ใจไปเต็มๆ กับชุดทหารเท่ๆ ถือปืนพร้อมโบกธงชาติไทย เป็นชุดที่มีอิมแพคกับความรู้สึกคนไทยมากที่สุดในห้วงเวลานี้ โดยเฉพาะอินเนอร์การพรีเซนต์ชุดบนเวทีที่เจ้าตัวสามารถสื่อผ่านภาษากายออกมาได้เป็นอย่างดี จนเรียกเสียงปรบมือสนั่นฮอลล์

โดยชุดประจำชาติของ MUT ฉะเชิงเทรา 2025 มีชื่อชุดว่า “ประเทศไทย Thailand ...ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย” ออกแบบโดย ไพบูลย์ และ กัลย์ปภัทร์ กุสศิลา ตัดเย็บโดย ห้องเสื้อ Netzdesign



















