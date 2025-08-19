ศึกไม่จบ! "ซงฮายุน" ยื่นฟ้องกลับ สู้ข้อหาบุลลี่-ตบหน้ารุ่นน้องสมัยเรียน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. มีรายงานว่า นักแสดงสาว ซงฮายุน ได้ยื่นฟ้องเพิ่มเติมต่อบุคคล A ผู้ที่เป็นคนออกมาอ้างก่อนหน้านี้ว่าเธอเคยมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งเพื่อนสมัยมัธยม
รายงานระบุว่า คดีความครั้งที่สองถูกยื่นตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. โดยฟ้องในข้อหาละเมิด พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้และคุ้มครองข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ (หมิ่นประมาท) และ ขัดขวางการทำธุรกิจโดยฉ้อฉล
ฝ่าย A ชายที่เคยเป็นอดีตรุ่นน้องของเธอออกมาโต้ว่า “เธอเหมือนอยากลากเรื่องนี้ให้ยืดเยื้อ ฉันไม่เห็นว่าเธอรู้สึกผิดเลยสักนิด มันไม่ต่างอะไรจากผู้กระทำกลับมาฟ้องผู้เสียหาย”
A ยังกล่าวอีกว่า หากซงฮายุนยอมขอโทษตั้งแต่แรก ตนจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ พร้อมย้ำว่าจะเดินทางกลับเกาหลีเพื่อร่วมมือกับการสอบสวนของตำรวจ และเตรียมยื่นฟ้องกลับในข้อหา แจ้งความเท็จ
ด้าน สำนักงานกฎหมาย JI-EUM ซึ่งเป็นตัวแทนของซงฮายุน ยืนยันว่าได้ยื่นฟ้องเพิ่มเติมจริง
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา A เคยออกรายการ Crime Chief ทางช่อง JTBC อ้างว่าถูก รุ่นพี่ S ซึ่งภายหลังถูกระบุว่าเป็นซงฮายุน เรียกไปตบหน้าไม่ต่ำกว่า 90 นาที และยังกล่าวว่าเขาต้องย้ายโรงเรียนเพราะคดีรังแกผู้อื่น ซึ่งต้นสังกัดของซงฮายุนได้ปฏิเสธทั้งหมด
ต่อมาเมื่อ 2 ก.ค. ฝั่งซงฮายุนประกาศว่ามีหลักฐานจำนวนมากยืนยันว่า A ให้ข้อมูลเท็จ จึงได้ยื่นฟ้องฐานหมิ่นประมาทและขัดขวางการทำธุรกิจ โดยทนายความชี้แจงว่า
“ซงฮายุนไม่เคยทำร้าย A สมัยเรียน และไม่ได้ถูกบังคับให้ย้ายโรงเรียนเพราะความรุนแรง เราได้ส่งเอกสารราชการ คำให้การรับรอง และหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว”
ขณะที่ A โพสต์ปฏิเสธในชุมชนออนไลน์สองครั้ง ย้ำว่าตนไม่ได้บิดเบือนความจริง และยืนยันว่า ซงฮายุนถูกบังคับย้ายโรงเรียนเพราะการกลั่นแกล้งจริง ไม่ใช่การย้ายโดยสมัครใจ
ส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าหลบหนีในสหรัฐ A ชี้แจงว่า ตนได้ส่งคำให้การและหลักฐานให้ตำรวจแล้ว และไม่มีข้อกฎหมายใดที่บังคับให้ชาวเกาหลีโพ้นทะเลต้องถูกเรียกตัวกลับประเทศด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล.