"เจ็ท ลี" วัย 62 ปี เข้ารับการผ่าตัด–ยืนยันปลอดภัยแล้ว

สื่อจีนรายงานว่า เจ็ท ลี นักแสดงกังฟูชื่อดังวัย 62 ปี ได้โพสต์วิดีโอผ่าน Weibo และ Douyin ขณะนั่งรถเข็นเข้าห้องผ่าตัด และคลิปหลังตัดไหมด้วยตนเอง ก่อนออกจากโรงพยาบาล พร้อมขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟน ๆ
หลังออกจากโรงพยาบาล เขาได้แชร์ภาพตัวเองกำลังกินบะหมี่ เพื่อยืนยันกับสาธารณชนว่าสุขภาพปลอดภัยดี พร้อมเขียนข้อความอารมณ์ดีว่า “ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยจากทุกคน ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว มื้อเที่ยงก็ควรกินให้อิ่ม ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข”
ญาติใกล้ชิดของเจ็ท ลี เปิดเผยว่า อาการที่ทำให้เข้ารับการผ่าตัดเป็น ซาร์โคมาชนิดไม่รุนแรง หลังผ่าตัดก็หายดีและควบคุมได้ตามปกติ อาการดังกล่าว คือ เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนที่พบได้น้อย มักไม่แพร่กระจายรวดเร็ว และสามารถรักษาได้หากผ่าตัดออกทันเวลา
ในวิดีโอ เจ็ท ลี ยังมีอารมณ์ขัน สวมหมวกผู้ป่วยสีแดงแล้วพูดติดตลกว่า “หมอใส่หมวกแดงเก๋ ๆ ให้ผมหน่อย”
พร้อมบอกว่าตนรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาก หลังผ่าตัดเสร็จจึงนั่งพักและย้ำกับแฟน ๆ ว่าไม่ต้องเป็นห่วง