“หลิง-ออม” แฮปปี้คว้ารางวัล Weibo ขอบคุณแฟนๆ ช่วยซัปพอร์ต ดันซีรีส์เพียงเธอ ติดเทรนด์โลก

“หลิง-ออม” แฮปปี้คว้ารางวัลใหญ่งาน Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025 รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก ขอบคุณแฟนไทยและแฟนอินเตอร์ คอยซัปพอร์ต พร้อมช่วยดันซีรีส์ “เพียงเธอ” จนติดเทรนด์โลก เล่าโมเมนต์จุ๊บแก้มแสดงความยินดี มีรูปถ่ายด้วยกันเยอะ แต่ชอบเก็บไว้ดูคนเดียว
ทำเอาแฟนคลับฟินคูณสอง หลังคู่จิ้นสุดฮอต “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ได้รับรางวัลใหญ่ในงาน Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025 กันทั้งสองคน โดยหลิงหลิง ได้รับรางวัล “Weibo Thailand Annual Most Trending Artist” ส่วนสาวออม ได้รับรางวัล “Weibo Thailand Annual Most Anticipated Artist” ล่าสุดได้เจอทั้งคู่ในงาน DO DAY DREAM : Innovate for a Better Future ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ สองสาวก็ได้เปิดใจถึงรางวัลนี้ พร้อมขอบคุณแฟนๆ ที่ช่วยซัปพอร์ตซีรีส์เพียงเธอ จนติดเทรนด์โลก
หลิง : “ก็รู้สึกดีใจค่ะ คือ weibo เป็นแอปฯ ของจีน ซึ่งจริงๆ เราก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลนัก แต่ว่าด้วยที่เรามีแฟนอินเตอร์ก็เลยไปหัดเล่น แล้วไม่คิดว่ามีคนติดตามเยอะขนาดนี้ แล้วเราก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนอินเตอร์ในแอปฯ weibo ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆ ที่ได้รับรางวัลและเป็นเกียรติมากๆ ก็ขอขอบคุณทาง weibo และก็แฟนๆ ที่คอยซัปพอร์ต ก็กดถูกกดผิดบ้าง บางครั้งก็คอมเมนต์ให้ตัวเองบ้าง ก็ขอบคุณความเข้าใจนะคะ เดี๋ยวจะไปหาบ่อยๆ ใน weibo ค่ะ”
ออม : “สำหรับออมคือดีใจมาก ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ เรามีวันนี้ได้นอกจากผู้ใหญ่ก็คือแฟนๆ ทุกท่านเลย ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆ ในไทย หรือว่าแฟนๆ ต่างชาติ weibo ชวนเราไปรับรางวัล ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ แฟนๆ บอกว่าอยากให้ออมเล่น weibo บ่อยๆ แต่ออมบอกว่าออมเล่นไม่ถนัด แต่จะพยายามเข้าไปให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ เพราะแฟนๆ เขาก็เรียกร้องให้อัปอะไรใน weibo หน่อย (เช่นรูปจุ๊บแก้มเมื่อไหร่จะลง?) ในส่วนนั้นอาจจะยัง คือหนูเป็นคนชอบถ่ายคลิปถ่ายรูป แล้วบางครั้งถ่ายแล้วก็เก็บไว้คนเดียวไม่แบ่งให้ใคร ถ่ายไว้เยอะมาก ลองถามแฟนๆ เดี๋ยวแฟนๆ เขาจะโมโหนะ เพราะว่าหนูชอบบอกว่าหนูจะปล่อย แล้วหนูก็ไม่กล้าปล่อยอะไรอย่างนี้”
เล่าโมเมนต์จุ๊บแก้ม แค่แสดงความยินดี
ออม : “ไม่มีอะไรก็ congratulations นะคะซิส แล้วก็จุ๊บหนึ่งที (เพราะปกติเราก็จุ๊บบ่อยเวลาแสดงความยินดี?) จริงค่ะ”
หลิง : “จริงๆ ไม่ ปกติน้องออมไม่จุ๊บ”
ออม : “น้องออมจุ๊บเหม่ง จุ๊บหัว”
หลิง : “โอเคๆ ก็ถูก แต่คือเจ่เจ้ก็เขินไง แต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆ (เราจุ๊บกลับไหม?) ไว้ชีวิตหลิงหลิงด้วยเถอะ ยิ่งอินโทรเวิร์ตอยู่ แต่เราก็แสดงความยินดีกับน้องออมด้วย ก็ดีใจมากๆ กับรางวัลที่น้องออมได้รับ”
ถูกยกให้เป็นคู่จิ้นที่กวาดรางวัล
หลิง : “เพิ่งได้รับ เพิ่งออกงานครั้งที่ 2 เอง ใจเย็นค่ะ”
ออม : “ได้หมดถ้าสดชื่น”
ยังไม่ได้เตรียมตู้โชว์รางวัล ถ้าได้รับรางวัลที่ 3 จะเก็บเงินไปซื้อ
หลิง : “ตอนนี้มีแต่ตู้รองเท้า (หัวเราะ) ยังไม่มีตู้รางวัลค่ะ คือต้องบอกว่าทุกรางวัลมันเกิดจากแรงซัปพอร์ต ของแฟนๆ ก็ต้องขอบคุณ ถ้าได้รับงานที่ 3 จะเก็บเงินซื้อตู้
ออม : “เช่นกัน จริงๆ อย่างที่พี่หลิงบอกเลย ว่ามันมาจากแรงซัปพอร์ตทุกคน ไม่ว่าจะเป็นจากแรงโหวต หรือว่ากรรมการเลือก ก็ไม่แน่ใจว่างานไหนยังไงบ้าง ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้เราได้รับรางวัลน่ารักๆ กุ๊กกิ๊กๆ”
บ้านใหม่อาจจะมีตู้โชว์รางวัล
ออม : “ใช่ มีสิทธิ์เดินเข้ามาแล้วเจออะไรอย่างนี้”
ซีรีส์เพียงเธอล่าสุดขึ้นเทรนด์โลกไปแล้ว
หลิง : “ขึ้นทุกอีพีเลย you are the best แฟนๆ ก็ขอบคุณแฟนๆ ที่ช่วยกันเทรนด์เพียงเธอใน x (ทวิตเตอร์) ถ้าง่วงก็นอนบ้าง ไม่ติดค่ะ”
ออม : “จริง จะบอกว่าถ้าเทรนด์จนไม่ไหวแล้วก็นอนนะ เพราะว่าบางคนออมเห็นเขาออกมาเทรนด์แล้วยังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างนี้ แบบเฮ้ยพักนะ เราเอาแบบจอยๆ ก็ได้ แต่บางครั้งตัวเองก็ยังไม่นอน เพราะหนึ่งในนั้นคือฉันเอง”
บางคนบอกว่าดูซีรีส์ ตาดูแต่มือปัดอยู่
หลิง : “หูฟังมือกด ตาสองข้าง ข้างบนหนึ่ง ข้างล่างหนึ่ง แฟนๆ เก่งนะ ขอบคุณมากๆ นะคะ วีกนี้น่าจะอีพี 6 ก็ 5 อีพีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับดีมาก ขอบคุณทุกคนที่ชอบเพียงเธอนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ”
ออม : “ขอบคุณทุกคนที่คอยซัปพอร์ตพวกเรานะคะ”
ครั้งแรกของช่อง 3 จัดงานกีฬาสี Girls Cup
หลิง : “วันที่ 30 เดือนนี้ ช่อง 3 จัด Girls Cup ซึ่งเป็นครั้งแรกของทางช่อง 3 เมื่อกี้ก็มีหลายความคิดเห็นให้หลิงล้มมวยกับห้ามล้มมวย ตอนนี้ก็ยังอยู่ในการตัดสินใจอยู่นะคะ ยังสรุปไม่ได้ครับผม”
ออม : “เป็นอะไรที่ค่อนข้างลุ้นนะคะ แต่ว่าเล่นเต็มที่เลยออมว่า ไม่ต้องอ่อนให้ออมก็ได้”