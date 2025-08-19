“คิง เดอะวอยซ์” สโตรก เข้าไอซียู! เส้นเลือดตีบหลายจุด CT สแกนด่วนวันนี้ หวั่นสมองบวม

แฟนๆ เป็นห่วงอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ ภรรยา “คิง เดอะวอยซ์” พิเชษฐ์ บัวขำ ได้โพสต์เผยว่าตอนนี้สามี มีอาการหายใจไม่ออก ทรงตัวไม่ได้ บ้านหมุน ถูกส่งตัวเข้าไอซียู ต่อมาพบว่าเป็นอาการสโตรก เส้นเลือดแดงตีบหลายจุด และต้องซีทีสแกนด่วน
“งู ภรรยาคิงนะคะ เบื้องต้น(เนื่องจากคุณหมอยังไม่มา)
17/08 พัทยา 6 โมงเช้า หายใจไม่ออก ทรงตัวไม่ได้ บ้านหมุน อาเจียน โรงแรมช่วยเรียก 1669
1669 เช็คอาการ บอกว่าไม่หนักมากนักถ้าไปรพ.รัฐ คงต้องรอตามคิว จึงตัดสินใจไปเอกชน
ถึง รพ.พัทยาเมมโมเรียล เข้าฉุกเฉิน ตรวจเลือด CT scan รอบแรก พบเส้นเลือดตีบ บริเวณคอด้านขวา ตรงสมองน้อย
ส่งเข้า ICU หมอสั่งสแกน CTA เพิ่ม ผล เส้นเลือดแดง ตีบหลายจุด มีผลต่อการทรงตัว แต่ไม่ได้มีอาการอ่อนแรง
ยังนอนไม่ได้ อาเจียนหลายครั้ง ลืมตาไม่ได้ นอน ICUต่อ ได้ฉีดยาละลายลิ่มเลือด ให้B12 และ โปแตสเซียม ผ่าน IV
ตัดสินใจทำเรื่องส่งตัวกลับกทม. เนื่องจาก ไม่เข้าข่าย UCEP ต้องจ่ายเองทั้งหมด
รอคำตอบจาก รพ ที่มีสิทธิ์อยู่ 4 ชม.ไม่ตอบกลับ ทางสปสช.ช่วยประสานงาน จนได้ รพ.แพทย์ปัญญา รามคำแหง ซอย4
เคลียร์บิล นั่ง ambulance กันมา เคลียร์เอกสาร ขึ้นห้องเกือบตี 3
วันนี้ อาการทรงทรง ยังลุกไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วๆ ไม่ได้ เวียนหัว เห็นภาพซ้อน แต่แรงยังดี ไม่มีแขนขาอ่อนแรง พูดรู้เรื่องอยู่ ทานได้นิดหน่อย
ตอนนี้ รอคุณหมอมาดูอาการ วางแผนการรักษาต่อไป ว่าต้องอยู่กี่วัน ยังไง เดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งค่ะ”
ต่อมาได้เผยอีกว่า “อัปเดต 2 อาการ คิง (ภรรยา โพสแทนค่า)
19/08/68 คุยกับคุณหมอ คุณหมอได้ดูผล CT scan จากทางพัทยา สรุปว่า STROKE นะคะ ตีบตรงเส้นเลือดแดง ฝั่งขวา หลายจุด ตรงส่วนสมองน้อย บริเวณคอ ซึ่งเป็นส่วนที่ ควบคุมการทรงตัว และการเคลื่อนไหว
อย่างไรก็ตามคุณหมอขอ CT อีกครั้ง วันพุธนี้ค่ะ
อาการวันนี้ ยังนอนทั้งวัน ทั้งคืน ขยับตัวเร็วไม่ได้ ควบคุมแขนขวาได้ไม่เต็มที่ แต่แขน ขา ยังไม่อ่อนแรง บ่นหนาวตั้งแต่หัวค่ำทั้งๆที่ ปกติขี้ร้อนอย่างมากกกก
เวียนและปวดศีรษะ ลืมตาได้แต่มองไม่เห็นมากนัก เห็นเป็นภาพซ้อน และทำให้ปวดหัว เวียนหัวหนักขึ้น จึงยังไม่สามารถดูโทรศัพท์ได้เลย เพราะฉะนั้น ต้องขออภัยที่คิงยังไม่สามารถตอบข้อความใดใดได้ แต่สัญญาค่ะ ว่าจะให้คิงอ่านทุกเม้น ในวันที่อาการดีขึ้น
ถ้าใครมีคำแนะนำ หรือเรื่องสำคัญอะไร รบกวนส่งมาทางงูแทนนะคะ (FB:Sara Sanguanpak)
ถึงนาทีนี้ ขอบคุณทุกคนมากมากจริงจริง สำหรับกำลังใจ พลัง ที่หลั่งไหลเข้ามา โดยเฉพาะ Y2rock ที่ตั้งใจจัดงานเพื่อคิง ในเร็ววันนี้ คือ เราน้ำตาไหลกับความห่วงใยของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หลายรอบมากๆ ทั้งเพื่อนงู ที่พากันไปเอารถของเรากลับมาจากพัทยาให้อย่างไว เพื่อนคิงที่พร้อม support ในทุกด้านส่งใจมาให้ในทุกช่องทาง
ขอบคุณลูกสาว ที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี หัวใจหนูแข็งแกร่งมากลูก แม่ก็ Stroke พ่อก็ Stroke เดี๋ยวเราจะต้องปรับตัวกันยกใหญ่ ในทุกมิติ
ช่วงนี้อาจมีการตัดสายบางท่าน ลืมตอบ ลืมโทร.กลับ ยังไงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ หัวหมุนจริงๆ ค่ะ ทั้งพ่อตัวเอง พ่อของลูก และลูก และตัวเองที่ยังไม่ recover 100%
คิงจะยังอยู่ที่ รพ.แพทย์ปัญญา รามคำแหง ซ.4 ห้อง 448 อีกสักพักนะคะ ส่งข้าวส่งขนม ผลไม้ อาหารเม็ด เปียก เผื่อคนเฝ้าได้น้า 555
ขอบคุณแทนคิงด้วยค่ะ”
ล่าสุดได้อัปเดตเพิ่มเติมว่า “Update 3 คุณหมอเข้ามาเช็กแล้วสั่ง CT สแกน ด่วนวันนี้ กลัวมีอาการสมองบวม”