“แมท ภีรนีย์” ขายเพื่อลูก! ที่ดินสวยทำเลทอง 52 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำแฟนๆ ฮือฮา หลังจากที่คุณแม่ป้ายแดง “แมท ภีรนีย์ คงไทย” ภรรยา “เฟม ภีมเดช ศิวพรพิทักษ์” ได้โพสต์คลิปประกาศขายที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 52 ไร่ พร้อมเผยเหตุผลว่า “ติดต่อมานะคะ หาเงินส่งลูกไป Wimbledon ปี2043” พร้อมแนบเบอร์เอาไว้ท้ายคลิป

โดยรายละเอียดในคลิป เป็นที่ที่หาได้ยากในจังหวัดชัยนาท พื้นที่ทั้งหมด 52-3-89 ไร่ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา รายล้อมด้วยวิวภูเขา เดินทางสะดวก ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเพียง 600 เมตร ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 9 กม. อากาศบริสุทธิ์อยู่ไกลแหล่งอุตสาหกรรม ได้กลิ่นอายทั้งทะเลและภูเขา ด้านแฟนๆ เห็นที่ดินแล้วร้องว้าว เพราะสวยมาก พร้อมอวยพรขอให้เจอเจ้าของใหม่เร็วๆ
























