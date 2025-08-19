“เป้ อารักษ์” โม้ชุดใหญ่ หนังเรื่องแรกติดท็อป 3 Netflix เวียดนาม-ไต้หวัน-ฮ่องกง เตรียมออกอัลบั้มใหม่ 10 เพลง

“เป้ อารักษ์” โม้ได้เต็มปาก หนังเรื่องแรก “เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊” ปัง ติดท็อป 3 Netflix ในไทย เวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง ยังไม่คิดทำภาคสอง เพราะเที่ยวจนไม่มีเวลาทำงาน เตรียมออกอัลบั้มใหม่ 10 เพลง แต่ยังไม่พร้อมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ ขอเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆ ไปก่อน ปลื้มเพลงไก่-มาเลเซีย กลับมาดัง ถูกใจเจนซี-เจนอัลฟ่า
ปังสุดๆ เลยทีเดียว เพราะลงมือทำภาพยนตร์เรื่องแรก เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊ ปรากฎว่าขึ้นอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศบนแพลตฟอร์ม Netflix สำหรับหนุ่ม “เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ”ซึ่งเจ้าตัวก็ปลื้มสุดๆ ถึงกับบอกว่าโม้ได้แบบเต็มปากเลยทีเดียวว่าปังไปไกลในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่าติดท็อป 3 กันเลยทีเดียว
“สมพรปากครับ คือเมื่อวันก่อนเพิ่งคุยกับผู้กำกับ เขาก็บอกว่าเราเป็นดาราด้วย แล้วต้องยอมรับว่าเราเป็นนักแสดงมาก่อน เราทำวงการบันเทิงมาก่อน การออกหน้ามันก็เป็นงานที่เราไม่ได้ฝืนอยู่แล้ว กับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าพอทำแล้วก็ไม่อยากจะออกหน้า แต่ผมรู้สึกว่าถ้าออกหน้าแล้วมันทำให้หนังเราดังขึ้น หรือมันทำให้มีประโยชน์กับเทศกาลก็ออกหน้าก็ได้
ตอนนี้หนังมันอยู่ Netflix พออยู่ Netflix มันก็จะไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือขอโม้หน่อยนะครับ ขึ้นอันดับหนึ่งเมืองไทยก็เป็นเรื่องที่ดีใจแล้วครับ แต่คือขึ้นอันดับหนึ่งเวียดนาม อันดับสองไต้หวัน อันดับสามฮ่องกง มันก็โม้ได้นะครับ โดยที่เราไม่ได้มีการส่งโปรโมตอะไรไปนะครับ ส่งโปรโมตแค่หน้าของน้องเจ้านาย และโปสเตอร์เดอะสโตนเท่านั้นครับ ก็เลยดีใจครับขอโม้นิดนึง แต่ก็ไม่ได้ไปฉายตามเทศกาล ตอนนี้เข้า Netflix แล้วใครยังไม่ได้ดูก็ดูได้เลยนะครับ
สิ่งแรกที่ทำคือจับโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแล้วก็โชว์ในกรุ๊ปต่างๆ ที่เรามีประมาณ 25 กรุ๊ป แล้วบอกว่าขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะ แต่เพื่อนส่วนใหญ่จะเงียบ (หัวเราะ) เขาบอกว่าเลิกพูดเรื่องนี้สักที เรื่องที่สองต้องขอบคุณทาง thacca และกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ทำให้ในปีนี้ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาคือผมยังเที่ยวจนไม่มีเวลาทำงานเลยครับ คือไปตามที่ต่างๆ โดดไปโดดมา โชคดีที่มีโอกาสได้ไปหลายๆ ที่ ด้วยความที่ภาพยนตร์พาไป ไม่ใช่แค่เดอะสโตนฯ ทั้งเรื่องแต่งมั้ง, วัยหนุ่ม พาผมไปตามเทศกาลต่างๆ ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ไปที่ต่างๆ มาก็ได้แรงบันดาลใจ แต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นสักที ภาคสองไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า
เรื่องกำกับคนเดียว คือผมกับคุณบี พุฒิพงศ์ น่าจะเป็นหยินหยางที่ค่อนข้างเข้ากันแล้ว ผมคิดว่าถ้าไม่มีเขาผมคงทำไม่ได้แบบนี้แน่นอน และถ้าเกิดเขาไม่มีผมก็เช่นกัน ก็เลยคิดว่าเรายังจะทีมอัปกันไปแบบนี้แหละครับ เพราะว่าถึงไม่ทำหนัง เราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องแยกกันน่าจะภูมิใจกว่า กระแสพระเครื่องดี ขึ้นมาเยอะๆ จะได้ขายสักที คือตอนนี้เช่ามายังติดดอยอยู่เลยครับ ส่วนองค์ที่ห้อยนี้ ไม่ปล่อยครับ องค์นี้มีเป็นของขวัญ ไม่ถึง 8 หลัก ถ้า 8 หลักก็ไม่ติด ถ้ามีแปดหลักเดี๋ยวไปหาองค์อื่นเลย”
เตรียมออกอัลบั้มใหม่เร็วๆ นี้
“เพลงไก่ก็ปังเหมือนกันนะ แต่ว่ากดเข้าไปใน YouTube 12 ปีที่แล้ว มันกลับมา เพลงไก่ กับ มาเลฯ ได้กลับมาสู่น้องๆ เจนซีและเจนอัลฟ่าได้ฟังกัน คือบางคนที่เจนอัลฟ่ามาเล่าให้ผมฟัง นี่ตัวเท่าเอวนะครับก็เป็นเกียรติมากๆ ครับ มีเพลงใหม่แน่นอนกับค่ายวอทเดอะดั๊ก คือหายไปทำหนังมาปีกว่าค่ายก็ตามแล้วตามอีกว่าเมื่อไหร่จะทำเพลงมาส่ง
ตอนนี้ก็ทำแล้ว คือปกติทำถี่ครับ ตอนนี้ก็ห่างมาเยอะมาก พอหายตัวไปทำหนังเหมือนปิดเทอมเลย ตอนนี้กลับมาแล้ว แล้วก็ค่อยๆ ทำอยู่ จะออกใหม่นี่คือแจ๋วกว่าไก่กับมาเลฯ อีก ต้องโม้อยู่แล้วครับ ทำต้องโม้ มันแจ๋วกว่าอยู่แล้ว แต่ว่าผมไม่ได้ออกเพลงเดียวนะ ผมจะออกเป็นอัลบั้ม 10 เพลง ชื่ออัลบั้ม อกหัก ติดยา หมาตาย ฝากด้วยครับ ไม่ค่อยคาดหวังครับ แต่เต็มที่ทุกครั้ง
คือดีใจกับน้องๆ มากเลยนะครับ แต่ละคนทำวงมาอัลบั้มนึงหรือสองอัลบั้มก็มีคอนเสิร์ตใหญ่เดี่ยว ดีใจ แต่ผมไม่มีครับ ไม่คิดเลยครับ คิดแค่ว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆ เยอะๆ ก่อน คือเล่นตามปกติผมว่าผมก็เล่นเพลงเยอะอยู่แล้ว เพราะส่วนใหญ่ไม่รู้จะเยอะกว่านั้นได้ยังไง ก็เลยรู้สึกว่าถ้าคอนเสิร์ตเยอะๆ ก็จะดีใจครับ ขอคอนเสิร์ตเล็กก่อน แต่ขอความถี่ 6-7 เพลงผมก็ไปแล้ว”