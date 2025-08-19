“นนกุล” ใจหาย วันแม่ปีแรกที่ไม่มีคุณแม่ ดีใจพี่สาวเตรียมแต่งงาน

“นนกุล” เผยวันแม่ปีนี้ไม่มีแม่ แม้ใจหายแต่ทำใจได้ ดีใจพี่สาวใกล้แต่ง แอบกลัวแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแตก ปลื้ม “ปีใหม่” ชมในรายการ บอกทำตัวตามธรรมชาติ น้องเป็นเด็กอัธยาศัยดี
เพิ่งผ่านวันแม่ไปไม่นาน แต่ทางฝั่งครอบครัวของพระเอกหนุ่ม “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” ก็ยอมรับว่าวันแม่ปีนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะไม่มีคุณแม่ให้อยู่อวยพรด้วยแล้ว ซึ่งเจ้าตัวมาเผยถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าว BANGKOK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ ณ Chang Canvas ชั้นที่ 1 One Bangkok บอกทำใจได้แล้ว และดีใจที่แฟนๆ หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงคุณแม่เช่นกัน
“วันแม่ปีนี้มันก็ไม่ปกติหรอกครับ มันเป็นปีแรกที่ไม่มีคุณแม่ แต่ว่าเหมือนเราได้ผ่านช่วงเวลาระยะหนึ่งแล้วที่ได้ทำใจ วันแม่ก็ไม่ได้มีอะไรกันหรอกครับ เราก็อยู่กันไปของเราปกติ ก็จะเป็นพวกทำบุญมากกว่า ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมาย ก็บอกแค่ว่าสุขสันต์วันแม่นะ รูปที่ลงวันแม่หลายคนมาคอมเมนต์บอกคิดถึงคุณแม่ ก็อย่างที่ทุกคนมีโอกาสได้เห็น คุณแม่ก็จะค่อนข้างเป็นคนที่เฟรนด์ลี่มากๆ เลยทำให้ทุกคนรักและคงยังคิดถึงคุณแม่ผมครับ”
ดีใจพี่สาวกำลังจะแต่งงาน ตอนแรกแอบกลัวจะทำแผนเซอร์ไพรส์แตก
“ใช่ครับ ก็แฮปปี้ดีนะครับ ทริปนี้ก็เดินทางไกลนิดนึง คือเรารู้แล้วว่าตัวแฟนพี่สาวผมเขาตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ คือจริงๆ ถ้าเกิดเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ผมก็อาจจะไม่ไป ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันอาจจะทำให้พี่ผมอาจจะมีโอกาสจับได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยว แฟนพี่สาวเขาก็ไม่ได้บอกละเอียด แต่เขาบอกว่าทริปนี้จะมีสิ่งนี้ เราก็โอเคก็ไปด้วยกัน แต่พี่สาวเขาก็ไม่ได้จับได้ แค่ผมกลัว เพราะว่าปกติอย่างที่ทุกคนรู้ว่าผมไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยว ผมชอบอยู่บ้าน
แต่พอทริปนี้ดันไปแล้วก็ไปลุย มันเป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติ มันก็จะเดินทางลำบากนิดนึง ซึ่งปกติผมไม่ไปแน่นอน ผมก็เลยคิดเองว่าถ้าผมไปพี่เขาจะจับได้หรือเปล่า แต่สุดท้ายก็ไม่ครับ คือผมไม่ตื่นเต้นอยู่แล้ว คนตื่นเต้นน่าจะตัวแฟนของพี่สาวผมมากกว่า ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่วันนึงก็น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว ก็ผ่านไปด้วยดี ทริปนี้ก็ประมาณเกือบอาทิตย์ครับ ส่วนแพลนก็น่าจะต้นปีหน้า”
ดีใจ “น้องปีใหม่” ลูกสาว “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” พูดถึงในรายการ
“ก็ดีใจนะครับ แปลว่าเขาสังเกตรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของเรา เราก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์น่ารักๆ เราก็ได้ใช้เวลาอยู่กับน้องเขามาสักระยะหนึ่งแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เลย น้องเขาเป็นเด็กที่อัธยาศัยดีมากๆ แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย กับประโยค He has my back คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ตัวผมเวลาที่ทำอะไรมันก็ทำไป เราไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้น้องเขารู้สึกยังไง เราก็ทำตามธรรมชาติเรา เพราะฉะนั้นเวลาที่น้องเขาพูดอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำอะไรที่ทำให้เขารู้สึกอย่างนั้น
หลังจากฟังแล้วก็ดีใจ แต่ส่วนตัวมันก็จะมีในใจลึกๆ ที่ผมจะคิดว่า ตัวเองไม่ใช่คนที่ใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น โดยส่วนตัวเราก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าเป็นเพราะว่าน้องเขาที่อัธยาศัยดีมากๆ หรือเปล่า ก็เลยทำให้น้องเขาพูดถึงเราในแง่ดี แต่เราก็คิดว่าเราก็โอเคในระดับนึงมั้ง แต่ยังไม่ได้คุยกับน้องเรื่องนี้เลยครับ เจอกันก็เล่นบอร์ดเกมด้วยกัน คือมันไม่ใช่ประเด็นที่เอามาพูด เพราะว่ามันดูเขิน ขอบคุณนะที่พูดถึง คือมันไม่ใช่สไตล์ผมแล้วกันครับ”