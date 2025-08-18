ช็อก! “แม่หญิงลี” จากมีเงินเป็นล้าน หมดตัว ไร้บ้าน!

สร้างความตกตะลึงแก่แฟนๆ หลังจากที่เพจจ๊อกจ๊อก ได้ออกมาอัปเดตชีวิตปัจจุบันของ “บุหงาวลัย คงขวัญ” หรือ “แม่หญิงลี” หรือที่ชาวเน็ตเรียกกันว่า มหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ อดีตอินฟลูฯ ซึ่งปัจจุบันชีวิตยังตกอับขั้นสุด จากที่มีเงินเป็นล้านกลายเป็นหมดตัวไม่มีเงิน โดยเพจดังเผยว่าแม่หญิงลีกลายเป็นคนไร้บ้านไปเรียบร้อย ต้องออกไปเช่าห้องอยู่ หลังจากที่เอาบ้านไปวางเอาเงินมาปั่นๆ จนไม่มีเงินใช้หนี้ สุดท้ายโดนยึด!
งานนี้ชาวเน็ตต่างรู้สึกเสียดายกับอดีตอันรุ่งโรจน์ของแม่หญิงลี ตอนมากรุงเทพฯ ถึงขั้นสถานีรถไฟแตก คนแห่ขอถ่ายรูป อีกทั้งยังได้โผล่ในรายการโหนกระแสเพราะความดังของเจ้าตัวอีกด้วย