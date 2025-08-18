“มายด์ ณภศศิ” สำนึกผิด คอนเทนต์กล้องมือสองละเมิดสิทธิ ขอโทษทำคนผิดหวัง

“มายด์ ณภศศิ” ลบคลิปวิดีโอกู้ไฟล์กล้องมือสอง ขอโทษทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบ รับโดนด่าฉ่ำ จากมีความสุข ความรู้สึกพลิกเลย ยกเป็นบทเรียน ทบทวนตัวเอง รับได้ความสตรองจาก “สงกรานต์” เดี๋ยวก็ผ่านไป
แม้จะทำด้วยเจตนาที่ดี อยากตามหาเจ้าของ แต่สุดท้ายก็โดนทัวร์ลงฉ่ำ สำหรับ “มายด์ ณภศศิ สุรวรรณ” หลังจากที่ทำคอนเทนต์กู้ไฟล์วิดีโอจากกล้องมือสองออกมาเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ คนส่วนใหญ่มองว่าละเมิดสิทธิเจ้าของหรือไม่ งานนี้มายด์ออกมารับผิดชอบด้วยการลบคลิปดังกล่าวออกจากทุกแพลตฟอร์ม พร้อมขอโทษที่คิดน้อยเกินไป
“หลังจากเกิดเรื่องมายด์ได้ใช้เวลาทบทวนตัวเอง 1 วันที่เงียบไป ผ่านไปประมาณ 3 วัน ก็รู้สึกว่าเราต้องออกมารับผิดชอบ ก็เลยอัดคลิปลงช่องของตัวเอง ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ มันเกิดจากความไม่รอบคอบของมายด์และทีมจริงๆ มายด์ได้มานั่งคิดเราไม่มีสิทธิ์จะไปทำแบบนี้กับรูปภาพหรือวิดีโอคนอื่น ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลย มายด์พยายามจะหาคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ ให้ดูสนุกขึ้น แต่เราลืมมองอีกด้านนึงไป คือเรื่องของความเป็นส่วนตัว ของบุคคลในภาพและคลิปของบุคคลเหล่านั้น เป็นความผิดพลาด ความไม่รอบคอบของมายด์
สุดท้ายเกิดเรื่องเราก็ออกมารับผิดชอบ คือออกมาขอโทษทั้งคนที่กระทบกับเรื่องนั้น และผู้ติดตามเราที่ผิดหวัง ตอนแรกมายด์ก็ค่อนข้างรู้สึกแย่เหมือนกัน มีหลายๆ คนมาคอมเมนต์ว่าเขาผิดหวังในตัวเรา สุดท้ายเรื่องมันเกิดไปแล้ว การแก้ไขที่ดีที่สุดคือเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียน จะไม่ทำผิดซ้ำอีก จะรอบคอบให้มากขึ้น”
รับสภาพโดนด่าฉ่ำ คิดน้อยไปจริงๆ
“พอมีเห็นบ้าง แต่มีคนรอบข้างบอกอย่าเข้าไปอ่านเลย เพราะหนักอยู่เหมือนกัน ก็น้อมรับคำติทุกอย่างเลย ก่อนจะมีวิดีโอ เรามีเป็นภาพก่อน ก็ได้เจอเจ้าของรูปคนนึง วิดีโอลงไปยังไม่ครบ 1 วันเลย ก็เกิดเรื่องขึ้นมายด์ก็ลบออกจากทุกแพลตฟอร์มเลย ยังไม่ได้มีการตามหาเจ้าของ”
เป็นบทเรียน ขนาดเรามีประสบการณ์ทำคอนเทนต์มาเยอะก็ยังผิดพลาดได้ ทุกอย่างมันมีหลายมุมมองมากๆ บางทีเราอาจจะมองแค่ในมุมเรา เรามีเจตนาที่อยากหาเจ้าของ ใครเห็นคลิปมาเมนต์หน่อย แต่อีกมุมคือมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขา มายด์ไม่รู้ว่าวิดีโอไฟล์มันอาจจะถูกลบทิ้งไปแล้วจากร้านมือ 2 มันไม่ควรทำ คิดน้อยไปจริงๆ ค่ะ”
ลั่นไม่รอบคอบเอง
“เป็นที่มายด์ด้วยแหละ ที่อยากจะหาทำคอนเทนต์ มันเกิดจากมายด์นี่แหละ ก็อาจจะเป็นมุมสร้างสรรค์ที่ไม่รอบคอบก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คือทุกวันนี้จะทำอะไรก็อาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้น เป็นบทเรียนให้ตัวเอง ทำให้เราความคิดโตขึ้น แม้ว่ามันจะเกิดเรื่องแย่ ในอีกมุมนึงมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มายด์เข้าใจตัวเอง จัดการตัวเอง สามารถก้าวข้ามผ่านได้อีก 1 สเต็ป มันค่อนข้างแรงจริงๆ ค่ะเรื่องนี้ มายด์ใช้ความรู้สึกของมายด์ทั้งหมดในการสื่อสาร รู้สึกตามที่พูด ก็ดีใจที่หลายๆ คนเข้าใจ ดีกว่าที่คิดไว้ ก่อนจะโพสต์ก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ดีกว่าเราจะเงียบหายไป ถ้าเราเงียบเราไม่สามารถกลับมาลงคลิปปกติได้เลย เพราะมันจะเป็นปมในใจเรา”
“สงกรานต์ เตชะณรงค์” ปลอบ เดี๋ยวก็ผ่านไป
“เขาก็ให้กำลังใจสไตล์ผู้ชาย เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เขารู้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่มายด์ก็อยากจะรับผิดชอบ เพื่อความสบายใจ เขาก็บอกงั้นทำเลย ก็เรียกว่าได้รับความสตรองจากเขา เขาพูดไม่เยอะ เราที่คิดเยอะวกวน พยายามจะคิดให้น้อยลง ไตร่ตรองตัวเองให้มากขึ้น
ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาไปแชร์นักศึกษา มันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยจริงๆ ตอนลงคลิปเราลงด้วยใจที่มีความสุข พอเกิดขึ้นความรู้สึกเราพลิกเลย ทำไมเราคิดไม่ถึง คิดไม่รอบด้าน ในฐานะอาจารย์พิเศษคงต้องได้นำเคสนี้ไปพูดถึง อาจารย์มายด์ตอนนี้ก็เพิ่งสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปค่ะ“