ทำถึง! ตะลึงกับ “ชุดประจำชาติ” มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025

ยิ่งใหญ่เกินต้านจริงๆ สำหรับเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era (มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025 : เดอะ นิว เอร่า) รอบ National Costume (เนชั่นแนล คอสตูม) หรือ รอบชุดประจำชาติ โดย บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ผู้ถือสิทธิ์ในการจัดประกวด Miss Universe Thailand โดย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด MIss Universe Thailand & Vice President of Miss Universe Asiana จัดเต็มเพื่อแฟนนางงาม
นอกจากจะได้เห็นความอลังการของชุดประจำจังหวัดที่เหล่าดีไซเนอร์สายเลือดไทยเนรมิตให้ผู้เข้าประกวด 77 จังหวัด ได้สวมใส่ และนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงาม การตัดเย็บที่สุดแสนปราณีต การเลือกสรรผ้า และลวดลายเอกลักษณ์ไทยอันทรงคุณค่า ผ่านการนำเสนอของผู้เข้าประกวดที่ต้องถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงแก่นแท้ และรากเหง้าของประเทศไทย เพื่อช่วงชิงตำแหน่ง Best National Costume หรือชุดประจำชาติยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย Numju Vitamin Whitening lotion & Rachi Body Bright UV Protection
งานนี้แฟนนางงามไม่มีพลาด ตามชมตามเชียร์แน่น MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 และที่รับชมทาง Youtube Live : Grand TV เปิดเวทีด้วยพิธีกร “ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น” กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุน ก่อนจะเปิดตัวด้วยแฟชั่นโชว์ชุดประจำจังหวัดของ 77 สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 ท่ามกลางแสง สี เสียง ที่กลายเป็น Talk Of The Town ทันทีเพราะเวทีอลังการมาก!
เสียงเชียร์ดังกระหึ่ม นางงามและดีไซเนอร์ทำดี ทำถึง ทำเกินกว่าที่คาด “ณวัฒน์” เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมกด Like และ Share ผ่านทาง Facebook และ IG : Miss Universe Thailand เพื่อร่วมคัดเลือก TOP 20 National Costume โดย 10 ชุดจะมาจากคะแนนโหวตสูงสุด 10 อันดับ และ 10 ชุดมาจากคณะกรรมการ ก่อนจะประกาศผลผู้ชนะ Best National Costume และรองอีก 4 ตำแหน่ง ในรอบตัดสิน Final Competition ค่ำคืนวันที่ 23 สิงหาคม นี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Grand TV
ปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยการประกวด Inspire U To The Universe : Final round โดยผู้ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในรอบนี้ ได้แก่ MUTกรุงเทพมหานคร แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง, MUTขอนแก่น ศศินันท์ กุหลาบ, MUTนครพนม วริศยา แสวงการ, MUTนครศรีธรรมราช กมลพร ทองพล, MUTปทุมธานี อมองดีน กลาสเซต์, MUTพัทลุง แวเนสซ่า เดเซเร ทิมเฮเด, MUTระยอง ดวงเดือน คอลลินส์, MUTราชบุรี ธารา ดิษฐะ-มาร์ชอลล์, MUTสระบุรี ปวีนา ซิงค์ และ MUTสุราษฎร์ธานี ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร โดยทุกคนมีเวลา 3 นาที ในการพูด Speech หัวข้อที่กำหนด พร้อมตอบคำถามพิเศษจาก “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” โดยผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรอบนี้จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และผ่านเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติทันที
สำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 : เดอะ นิว เอร่า) มุ่งเน้นตามหา The New Era Of Miss Universe Thailand ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีจักรวาล กับการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยได้สิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดปลายปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่านางงาม The New Era ในยุคของ MGI ต้องไม่ธรรมดา นอกจากความสวยในระดับ 4B นั่นคือ Beauty Body Brain และ Business ที่มีอย่างเพียบพร้อมแล้ว พวกเธอต้องมีแสง และแรงสนับสนุนที่ท่วมท้น ร่วมกันค้นหาผู้หญิงที่พร้อมที่สุด มีคุณค่ามากที่สุด รวมถึงมีความสำคัญ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนในประเทศไทย และโลกใบนี้ ภายใต้ 3E ได้แก่ Elegance (ความสง่างาม) Empowering (สร้างแรงบันดาลใจ) และ Entertainment
นอกจากการช่วงชิงคะแนนจากคณะกรรมการในทุกรอบการแข่งขันแล้ว แฟนนางงามทุกคนสามารถร่วมโหวตให้กับนางงามที่ชื่นชอบ เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่ง Miss Popular Vote ที่จะนำพาสู่ Fast Track ผ่านเข้ารอบ 18 คนสุดท้าย โดยอัตโนมัติ โดยกองประกวดเริ่มทำการเปิดโหวตแล้วตั้งแต่วันนี้ทาง www.missuniversethailand.net
สำหรับการประกวดรอบสำคัญอื่นๆ มีดังนี้
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 : Preliminary Competition (การแข่งขันรอบอุ่นเครื่อง), วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568 : รอบ Final Battle ของ Best Seller Award Top 3 MUTกรุงเทพมหานคร, MUTเพชรบุรี และ MUTสระบุรี จากนั้นวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เป็นรอบ Final Competition ซึ่งทุกรอบเริ่มเวลา 19.00 น. ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9