ฮอตไฟลุก! 5 สาว LE SSERAFIM เสิร์ฟโชว์เดือด 2 วันเต็ม!! ในคอนเสิร์ต “2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN BANGKOK”

อากาศร้อนแค่ไหน? ก็ยังแพ้ความฮอตของ 5 สาวฟิมมี่ “LE SSERAFIM” วงเกิร์ลกรุ๊ป K-POP สุดแกร่ง อย่าง คิม แชวอน (KIM CHAEWON), ซากุระ (SAKURA), ฮอ ยุนจิน (HUH YUNJIN), คาซึฮะ (KAZUHA) และ ฮง อึนแช (HONG EUNCHAE) ที่บินตรงมาแจกพลังความสนุกสุด HOT ให้กับเหล่า FEARNOT ชาวไทย (ภาษาเกาหลีอ่านว่า 피어나 (พีออนา) ; ชื่อแฟนคลับ) สร้างปรากฏการณ์เวิร์ลทัวร์ครั้งแรกของพวกเธอ ในชื่อ “2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN BANGKOK” และยังเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งจัดเต็ม 2 วัน เสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี งานนี้ผู้จัด IDEAFACT (ภายใต้ GMM SHOW) ร่วมกับ YJ Partners แต่ละวันเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ ทั้งเสน่ห์บนเวที พลังการเต้นที่ดุดัน และบรรยากาศร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศเมืองไทย จุดไฟให้แฟนๆ ส่งเสียงกรี๊ด ปลุกเอเนอร์จี้พีออนาไทยให้ได้มันส์ขั้นสุด!
ความสนุกเริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกที่สาวๆ แลนด์ดิ้งถึงไทยแลนด์ เพราะนอกจากทั้ง 5 สาวจะหอบความคิดถึงมาหาแฟนๆ ชาวไทยถึงที่แล้ว ยังได้ร่วมฉลองครบรอบ 3 ปี วัน FEARNOT DAY (วันเกิดแฟนด้อม) วันที่ 8 เดือน 8 กันที่ประเทศไทยอีกด้วย เรียกว่าทั้งแฟนคลับและศิลปิน ต่างเติมพลังใจให้กันและกัน ก่อนที่จะระเบิดความมันส์เต็มขั้น
D-DAY!! ได้เวลาสุดสัปดาห์แห่งความสุข กับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย เมื่อแสงไฟในฮอลล์มืดดับ! เสียงกรี๊ดดังสนั่น! 5 สาว LE SSERAFIM ปรากฏตัวตัวด้วยลุคขาวดำสุดสง่าและแฟนตาซี สวยหวาน ราวกับหลุดมาจากเทพนิยาย เปิดเวทีด้วยเพลง “Born Fire” และ “Ash” ก่อนสลัดกระโปรงยาว ขยับสเต็ปแดนซ์เพิ่มจังหวะความมันส์ต่อกับเพลง “HOT” และ “Come Over” พร้อมโชว์สเต็ปแดนซ์สุดเฉียบที่สะกดสายตา เรียกเสียงกรี๊ดยาวต่อเนื่อง กับความครบเครื่องของสาวๆ
จากนั้นเป็น VCR สั้นนำเสนอตัวตนของ 5 สาวแต่ละคน ตามด้วยสเตจถัดมาของสาวๆ ที่มาในสไตล์สาวใสสุดคูล ธีมขาวบริสุทธิ์ ชวนแฟนๆ สนุกกับเพลง “Good Bones” และ “EASY” ก่อนแวะพักสเต็ปร้อนแรง กล่าวทักทายพีออนาไทยแลนด์ พร้อมแนะนำตัว ต่อด้วยโหมด easy listening กับบรรยากาศดนตรีในสวน ชวนโยกเบาๆ ในเพลง “Swan Song” และโมเม้นต์ใกล้ชิดแฟนๆ เมื่อฟิมมี่พากันลงจากเวที เดินส่งหัวใจรอบฮอลล์กับโชว์ “Sour Grapes” ทำเอาหลายคนฟินจนต้องร้องขอชีวิต! ก่อนที่แฟนๆ จะสู่ขิตกันหมดฮอลล์ สาวๆ กลับขึ้นเวทีพร้อมโชว์เพลง
“Blue Flame,” “So Cynical (Badum),” “Impurities” และ “The Great Mermaid” ที่สมบูรณ์แบบทั้งแสง เสียง และท่าเต้น
ช่วงพูดคุย... สมาชิกแต่ละคนโชว์สกิลภาษาไทย เรียกรอยยิ้มและเสียงกรี๊ดได้ทั้งฮอลล์ เพราะสำเนียงของแต่ละคนฟังแล้วทั้งน่ารัก น่าหยิก ชวนหมั่นเขี้ยวเป็นที่สุด เปลี่ยนบรรยากาศสุดสัปดาห์ของทุกคน ให้ Crazy ไปกับความขี้เล่น แสนซน แถมเอนเตอร์เทนต์เก่ง เชียร์แฟนๆ ให้ บูสๆ อย่าอ่อม แล้วไประเบิดพลังอีกครั้งกับ “Smart” และ “Fire in the belly” สาวๆ คือแดนซ์สมมง วงเอเนอร์จี้เดือดจริงๆ
ความระอุ..ร้อนแรงขึ้นอีกขั้น เมื่อสาวๆ แปลงโฉมมาในสเตจ “Chasing Lightning” โชว์แดนซ์ไม่ยั้ง เสิร์ฟเซ็ทลิสต์สุดมันส์ ทั้ง “Eve, Psyche & the Bluebeard's wife” , “CRAZY” , “1-800-hot-n-fun” และ “Pierrot”
เข้าสู่ช่วงโมเม้นต์สุดพิเศษ.. เนื่องจากวันที่ 9 สิงหาคม เป็นวันเกิดครบรอบ 22 ปีของสาว “KAZUHA” เหล่าเมมเบอร์จึงไม่พลาด แอบเตรียมเค้กสุดคิวท์มาเซอร์ไพรส์ให้สาวน้อยมักเน่ไลน์ ได้ร่วมฉลองวันเกิดร่วมกับแฟนๆ พร้อมเสียงเพลง “Happy Birthday” ที่ดังลั่นฮอลล์คอนเสิร์ต ทำเอาเจ้าตัวซึ้งใจสุดๆ
จากนั้น..ไปกันต่อ กับโค้งสุดท้ายของคอนเสิร์ตที่นับเป็นห้วงเวลาอะดรีนาลีนพุ่งสุดๆ เมื่อ 5 สาวใส่จัดเต็มด้วย “FEARLESS,” “Burn the Bridge,” “UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)” และ “ANTIFRAGILE” ที่ทำเอาฮอลล์สั่นสะเทือนแบบไม่เกรงใจใคร
สเตจปิดท้าย ENCORE ของทั้งสองวัน พวกเธอก็ได้ร้องเพลง “Crazier” และเพลงพิเศษ “FEARNOT (Between you, me and the lamppost)” ท่ามกลางโมเมนต์สุดอบอุ่นของเหล่าพีออนาไทยแลนด์ที่เตรียมโปรเจกต์มาเซอร์ไพรส์สาวๆ ฟิมมี่ ด้วยการชูป้ายไฟเป็นภาษาเกาหลี “รักนะฟิม” (“เรารักเธอนะ ฟิมมี่”) และปิดท้ายด้วยบรรยากาศสดใสจาก “DIFFERENT (English ver.),” “Perfect Night” และ “No-Return (Into the unknown)” ส่งพลังบวกถึงแฟนๆ ทุกคน ด้วยเอเนอร์จี้เกินร้อยตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม!! เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความประทับใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ติดตามความสนุกได้ที่ Facebook: GMM SHOW, TikTok: @gmmshow, Instagram: @gmmshow,
X: @GMMSHOW_th
#LE_SSERAFIM #르세라핌 #EASY_CRAZY_HOT #EASY_CRAZY_HOT_IN_BANGKOK #GMMSHOW #YJPARTNERS