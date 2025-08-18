เปิดโปง “กระปุกบุญ” วัดพระบาทน้ำพุหัก 30% “หลวงพ่ออลงกต” ซื้อที่ดินพันไร่สร้างเมืองลูกคนติดเชื้อHIV

“แท็กซี่” แฉ “กระปุกบุญ” วัดพระบาทน้ำพุ แบ่ง 70-30 “ดร.นิยม” เผย “หลวงพ่ออลงกต” ยันเงินมาหลายสาย “หมอบี” เอาเงินไปใช้อะไรก็บอก! ที่ 2 พันไร่ทยอยซื้อสร้างเมืองสำหรับลูกคนติดเชื้อ HIV ลั่นโอนที่เป็นของวัดสิ้นเดือนนี้ แจงมีลูกจริง?
ยังตามกันต่อ สำหรับกรณี “หลวงพ่ออลงกต” ซึ่งนัดแถลงข่าวผู้สื่อข่าวเมื่อวาน แต่สุดท้ายเลื่อนออกไป ล่าสุดเช้าวันนี้ หลวงพ่อออกจากวัดตี 4 ตี 5 พร้อมเอกสารปึกใหญ่ และช่วงบ่ายได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ล่าสุดถูกขุดประเด็น “กระปุกบุญ” ที่ตั้งอยู่ในรถแท็กซี่ โดยมีการออกมาแฉว่ามีการแบ่งเงินบริจาค 70-30 ให้แท็กซี่ 30 วัด 70 เงินจะถูกนำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่
สัมภาษณ์ แท็กซี่ที่อยู่กับโครงการกระปุกบุญมาตั้งแต่ต้น "เดี่ยว สุวรรณฉัตร พรหมชาติ" แท็กซี่ผู้เสียสละที่ได้รับรางวัลชื่นชมมากมาย "ตี๋ พลิศ วีรสอน" แท็กซี่เทวดา หรือตี๋พระประแดง "ยง ศรชัย" คนขับแท็กซี่ "ชณทัต ปัทะมะภูวดล" ผู้ก่อตั้งเพจชณทัตลุยครับ "ดร.นิยม เวชกามา" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ "ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล"
พี่เดี่ยว โครงการกระปุกบุญ เริ่มต้นที่มาที่ไปยังไง?
เดี่ยว : เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปกติก็เป็นจิตอาสาของ เอฟเอ็ม 99.5 ที่เทเวศร์ รายงานการจราจรและแจ้งเหตุต่างๆ ซึ่งถูกเพื่อนอีกสถานีนึงชักชวนไป คือสถานีเอฟเอ็ม 91 เป็นจิตอาสาเหมือนกัน เป็นสถานีที่ยอดเยี่ยมเป็นที่พึ่งให้คนในกรุงเทพฯ และสังคม ประสานงานได้ว่องไวเป็นอย่างมาก แต่แท็กซี่ที่เป็นประธาน ตอนนั้นคุณทองคำ ร่วมรักบุญ เป็นประธาน และโทรมาตื๊อหลายรอบ ชักชวนเข้าไปเป็นลูกโซ่เป็นสมาชิก ผมเข้าไปเป็นกล่องที่ 36 ก็ว่าได้ ตอนนั้นมีแค่ 36 กล่อง ไปรับกล่องมา คุณทองคำก็ให้ผมไปรับหน้าสถานีเอฟเอ็ม 91 ผมเห็นว่าท้ายรถท่านและในรถท่านมีแต่กล่อง กระปุกบุญเต็มรถเลย ผมไปรับมาเสร็จวิ่งได้แค่ 3 อาทิตย์กวา หยอดไม่ลง ผู้โดยสารขึ้นมา แม้กระทั่งบางคน ยกมือท่วมหัวหยอด 500 พันนึง ผมขนลุกเลย มากกว่าค่าแท็กซี่ คนไทยพอคุยถูกคอหน่อยก็ใจดีมาก แล้วรูปที่กล่องก็การันตี เพราะเป็นรูปหลวงพ่อ รูปเอฟเอ็ม 91 การันตี มีตราโล่สำนักงานตร.แห่งชาติ แล้วคนขับส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะใส่เสื้อกั๊กแล้วติดสัญลักษณ์ชัดเจนมาก สีดำหรือสีอะไรก็แล้วแต่ มีสัญลักษณ์ทั้งหน้าทั้งหลัง
ผมขนลุกยังไง ผมต่างจากแท็กซี่ท่านอื่น ผมอุ้มคนป่วย ช่วยคนป่วยนอนติดเตียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่ว่ารวยหรือจนช่วยเหลือฟรีหมด ไม่ว่าจะจากชั้น 4 หรือแฟลตจากชุมชน ขึ้นรถส่งรพ.ทั้งไปและกลับ ช่วยอย่างนี้วันละ 6 คนก็ 12 เที่ยว เวลาลูกหลานญาติคนป่วยขึ้นมาบนรถ ด้วยความเกรงใจ หยอดพันนึง หยอด 500 จุดประสงค์ผมต้องการช่วยคนป่วยฟรีนะครับ ถ้าเอากล่องมาวางแบบนี้ ผมสงสารคนป่วย คนป่วยมีทั้งคนที่ไม่มีจริงๆ กับคนที่ป่วยต่อเนื่อง 20-30 กว่าปีจะมาเกรงใจเพราะต้องหยอดตู้ ผมก็รู้สึกไม่ดี
ตอนนั้นเรียกรวมกระปุกพอดี ก็ไปรวมกันหน้าสถานีเอฟเอ็ม 91 นับคนนี้ชื่อนี้ กล่องนี้ เท่าไหร่ แล้วก็รวมยอด พอรวมยอดเสร็จท่านประธานก็พูดขึ้นมาทันทีว่า ทุกท่านครับ ต่อไปหัก 30 เปอร์เซ็นต์นะครับ ผมก็อ้าว ทำไมก่อนชวนผมทำไมไม่แจ้งหรือเล่ารายละเอียดก่อน กระปุกมาเงินเต็มแล้วเนี่ย เขาบอกว่าจะเอาไปดำเนินการซื้อกระปุกเพิ่ม ซื้อสติ๊กเกอร์หักค่าใช้จ่าย ผมถามว่าครั้งเดียวมั้ย เขาหักไปเรื่อยๆ เวลาจะเอายอดเงินทั้งหมด เขาหักออก 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วเอาประกาศเข้าสถานีวิทยุ โดยไม่พูดถึง 30 เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ ประธานกลุ่มเอาไปฝากธนาคารกี่คนก็แล้วแต่ แต่เหมือนไปแช่ไว้ในธนาคาร ไม่รู้แช่นานแค่ไหน กว่าจะนำเงินไปให้หลวงพ่อ ถ้านับกระปุกเสร็จสิ้นรอบนี้ก็ต้องโอนให้มูลนิธิของวัดหรือโอนให้หลวงพ่อ ไม่ต้องไปถอนเงินมาอีก อีกหลายเดือนแล้วไปถอนเงินมา แล้วค่อยเอาเงินสดไปถวายหลวงพ่อ
ผมก็เอ้ เห็นยกมือกันเป็นแถวเลย เรื่อง 30 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าจะเอามาเรื่องของการกู้ยืม หรือดาวน์รถ ผมทราบจากเหรัญญิก คนใกล้ชิดประธานหลังออกมาแล้วว่าเอาไปซื้อสวนมะม่วง ซื้อสวนผลไม้ที่สุพรรณมีที่ดินมีทรัพย์สินเพิ่ม แล้วเอามาปล่อยกู้กินดอกเบี้ย นี่หลายปีแล้วนะ 13-14 ปี หลังผมออกมาแล้ว นับย้อนไปสัก 6-8 ปี ผมเจอพี่เขา เขาเล่าให้ฟังว่ากระปุกเพิ่มแล้วนะ พันกว่ากล่อง มีกระปุกผีด้วย เหมือนคนนึงไปรู้จักร้านค้าตรงนั้นตรงนี้ รู้จักเพื่อนอีกหลายคน เอากล่องไปฝากวางไว้ 10 - 20 กล่อง แต่เวลาไปเก็บ เก็บมาไม่ครบ ที่เหลือคือกระปุกผี ทีนี้เอาไปไว้ตามคลินิกต่างๆ หรือที่ที่เขาให้วางคนเหล่านั้นที่รับวางไว้ เขาไม่รู้เรื่องด้วย 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะเขาไม่ได้เข้ามาร่วมประชุม ร่วมนับกล่อง แค่รอฟังสถานวิทยุประกาศออกมาว่ายอดเท่าไหร่
พี่วางอยู่ 3 อาทิตย์เอาไปเปิดกล่อง จำได้มั้ยว่าได้เท่าไหร่?
เดี่ยว : ได้แสนกว่า รวมทั้งหมดที่นับรวมกัน 36 กล่อง
เฉพาะกล่องพี่เดี่ยวได้เท่าไหร่?
เดี่ยว : ของผมก็ได้หลาย เพราะเต็มกล่อง กล่องสี่เหลี่ยม
หน้ากล่องเขียนว่าเอาไปทำอะไร?
เดี่ยว : เด็กกำพร้า กับโรคเอดส์ ถ้าคนขับพูดเก่งๆ หน่อย ผู้โดยสารถูกใจ คนไทยชอบทำบุญ เห็นกล่องก็โชเฟอร์มารยาทงาม แต่งกายเรียบร้อย เอาอกเอาใจเปิดแอร์เย็นดี พูดจาเพราะ ก็หยอดกระปุมากหน่อย เผลอๆ ชวนเอาไปวางไว้ที่ร้านตนเอง ก็เลยกลายเป็นกระปุกเยอะขึ้น
ชณทัต : เลยเรียกว่ากระปุกผี ทุกวันนี้กระปุกผีก็เพิ่มขึ้นอีก ที่เราไปสืบมามีหลายจุด ไม่ว่าจะตามปั๊มน้ำมัน ร้านโชว์ห่วย ร้านต่างๆ กระปุกผีจะลามไปเรื่อยๆ
ทุกวันนี้ก็ยังมีกระปุกแบบนี้?
ชณทัต : ยังมีอยู่ครับ
เดี่ยว : เขาไปนับกางเต็นท์นับกัน มีกิจกรรมอะไรต่างๆ จะมีกล่อง บางทีมีหลายชื่อ แต่หลักๆ จะมีรูปหลวงพ่อแปะข้างกล่อง
ทนายแก้ว : ตอนรับกล่องครั้งแรก เจอหลวงพ่อมั้ย
เดี่ยว : ไม่เคยเจอครับ เจอแต่ประธาน ประธานบอกว่าหลวงพ่อให้ 30 เปอร์เซ็นต์ บอกตั้งแต่วันนับ เพราะทุกคนยกมือหมดจะเอา 30 เปอร์เซ็นต์ ผมยังตกใจอยู่ว่าเอากระปุกลับมาอีก แค่สิบกว่าวัน หยอดไม่ลงอีกแล้ว ขนลุกต้องรีบเอาไปคืน ต้องถอนตัวออกมา ตอนเอาไปมอบคืนให้ ผมให้เจ้าหน้าที่สถานีรับไว้ ผมออกมาเลย และโทรคุยกับประธานว่าผมคืนแล้วนะครับ ถ้าคุณยกเลิก 30 เปอร์เซ็นต์ได้ ผมยังพอจะรับได้ ส่วนถ้าผู้ป่วยขึ้นมาจะเอาผ้าปิดไว้ก่อน ไม่ให้ญาติผู้ป่วยเห็นว่ามีกระปุกตัวนี้อยู่ เพื่อไม่ให้เขาหยอด แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารทั่วไปผมจะเปิดให้ แต่คุณยังดื้อรั้นจะเอา 30 เปอร์เซ็นต์
พี่คนเดียวที่ไม่เห็นด้วย 70-30?
เดี่ยว : ครับ ผมก็คืนไป ทีนี้สมาชิกอยากได้เพื่อนเพิ่ม เป็นเหมือนลูกโซ่มากขึ้น ก็ตามมาที่อีกสถานี ที่รายงานจราจร ช่องนี้ไม่มีสปอนเซอร์ ไม่มีโฆษณาดูแลโดยสำนักงานทรัพย์สิน ช่วยเหลือเหมือนร่วมด้วยช่วยกัน เหมือนสวพ.91 จิตอาสาเยอะมาก อบรมแท็กซี่ประมาณ 8-9 รุ่น รุ่นละ 200-400 กว่าคน เรื่องภาษา มารยาท นิสัย และภาษาอังกฤษ
ทนายแก้ว : 30 เปอร์เซ็นต์ที่ได้ คือยังไง
เดี่ยว : 30 เปอร์เซ็นต์คือประธานถือไว้ เงินเอามารวมกัน แท็กซี่อื่นๆ ที่มาด้วยจิตอันเป็นกุศล อยากช่วยหลวงพ่อ อยากช่วยผู้ป่วยเอดส์ หรือเด็กกำพร้า ก็เข้ามารับกระปุกนี้ไปไว้ในรถ บางคนมีร้านขายของชำ มีเพื่อน มีญาติ ก็เอามาไว้ด้วย ทีนี้มั้นแตกหักกับผมตรงที่ว่าเขามาหาเสียง หาสมาชิกในเอฟเอ็ม 99.5 ซึ่งคนละช่องกับเขา ช่อง 91 พอมาโปรโมตหลายครั้งเข้า ผมฟังแล้วไม่ไหว ผมก็แจ้งระดับผู้บริหารว่ามีการหัก 30 เปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะผมได้เข้าร่วมประชุม ผมเอากล่องไปคืนแล้ว ผู้บริหารก็ห้ามเขามาหาสมาชิกในช่องนี้ ให้ไปหาช่องโน้น เขาก็โกรธผมมาก เสียใจว่าผมไปแฉเขา ผมจริงๆ ไม่ได้อยากยุ่ง ผมแฉก็แค่สถานีตรงนั้น ไม่ได้ไปแฉสื่อใหญ่อะไร แต่แท็กซี่ที่อยู่ตรงนั้นมาเล่าให้ผมฟังเยอะแยะมากมาย ที่เขาถอนตัวเพราะรับไม่ได้ ผมอยากแจ้งมาเป็น 10 กว่าปีแล้ว ผมไม่ได้แจ้งชื่อใหญ่ ผมถึงได้ออกตัว ติดต่อหาคุณชณทัต และได้มาตรงนี้ พี่น้องประชาชนที่เห็นตามห้าง ตามคลินิกสถานที่ต่างๆ ถ้าทราบเรื่อง 30 เปอร์เซ็นต์แล้ว คิดว่าหลายๆ ท่านก็คงไม่เห็นด้วย กลัวนรกกินกบาลใช่มั้ยครับ
ชณทัต : พอเริ่มกระจายตู้มากขึ้น ตู้ผีทำเหมือนกัน แต่ไม่ได้แจ้งหลวงพ่อ ก็จะมีทีมไปวางๆ ผมถามตามปั๊มต่างๆ เขาบอกว่ามีแท็กซี่มาวางให้โดยที่ไม่ได้คุยกับหลวงพ่อหรือวัดเลย อันนี้คือสิ่งที่น่าสงสัย เขาเลยเรียกว่าตู้ผี
เดี่ยว : แล้วสมาชิกหน้าเก่าๆ ที่เป็นอาวุโส วัย 50 60 70 ที่ยังขับรถหน้าเก่าๆ ทุกวันนี้ก็ยังอยู่รายล้อมหลวงพ่อ เวลาหลวงพ่อมาบิณฑบาต ก็ยังใส่เสื้อกั๊กสีดำ เป็นจิตอาสา ลูกศิษย์ที่รัก ไปอยู่รายรอบเหมือนบริการดูแลอย่างเต็มที่
ทุกวันนี้กล่องนี้ยังมีวางอยู่ในรถแท็กซี่?
เดี่ยว : มีมากเลยครับ แต่มีมากแค่ไหนต้องไปดูเขาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไร แต่ผมรู้จากเหรัญญิกที่เขารับไม่ได้ เพราเอาเงินไปซื้อสวนซื้อไร่ดาวน์รถ มีรถเพิ่มขึ้นหลายคัน เอารถมาให้แท็กซี่เช่า หรือปล่อยกู้กินดอกเบี้ย พอเขาถอยออกมา มีหลาคนที่ไม่เห็นด้วยกับเงินที่เบียดเบียน คนหยอดกระปุกไม่ใช่หยอดธรรมดานะ ยกมืออธิษฐาน เขาก็ต้องถอนตัว สำหรับผมขนลุกเลยครับ
ชณทัต : บางแท็กซี่ที่ถอนตัวเกิดจากปัญหาทะเลาะกัน ไปรู้เห็น ทะเลาะกันเรื่องตัวเลขที่เกิดขึ้น เราไม่ได้จะเข้าข้างนะ เราไปสืบมา ก็มีการถกเถียงกันเรื่องแบ่งผลประโยชน์กัน ประธานที่เสียชีวิตไป มีที่ดิน มีบ้าน ซื้อไร่ซื้อสวน มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เดี่ยว : ผมเคยทักท้วงเขาว่า การทำแบบนี้ทำให้อายุไม่ยืนนะครับ ปรากฏว่าช่วงโควิด ติดโควิดเสียชีวิต คนที่มาชักจูงผม หลอกผมว่ามีดีเจคนดังที่ผมเคารพนับถือ เชิญชวนให้ผมเข้าไปร่วมกระปุก ผมไปด้วยความรักเคารพดีเจท่านนี้ ผมก็ไปเลยครับ พอไปเสร็จแล้วไม่ใช่ แค่ชื่อเหมือนกัน คนละคนเลยครับ และเป็นโรคไตเสียชีวิตไปแล้วด้วย ตายแบบงงๆ
ตอนนี้ประธานไม่ใช่คุณทองคำ?
เดี่ยว : คนใหม่ที่ขึ้นมาก็เป็นคนในที่คุ้นเคยกัน อยู่ๆ จะให้คนอื่นมาคุมตรงนี้ได้ไง
ชณทัต : เหมือนเป็นกติกา คนเป็นกรรมการก็จะขยับมาเป็นประธาน
เป็นกลุ่มก้อนคนเห็นด้วยกับระบบ 70-30?
ชณทัต : ชุดเดิม
เดี่ยว : ผมทราบจากคนที่ออกหลังผม ว่ายังมีเรื่องแบบนี้อยู่ แต่ทางข้อเท็จจริง พอเปลี่ยนประธานแล้ว เขาจะปรับปรุงแก้ไขยังไง ผมไม่ได้เข้าไปฟังด้วยหูตัวเอง ผมก็พูดได้ไม่เต็มร้อยนัก แต่เหรัญญิกที่เขาออกมา เขายังพูดว่ามีการเอากล่องอยู่
พี่ตี๋ แท็กซี่ที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ทำไมไม่รับวางกล่อง?
ตี๋ : สิ่งที่ผมเห็น แท็กซี่มีเยอะ วางกล่องพวกนี้ ผมก็เป็นรถคล้ายๆ เดี่ยว เป็นจิตอาสาช่วยเหลือคน สิ่งที่ผมไม่ทำเพราะผมเห็นเขาทำกันแล้ว แต่ผมเป็นผู้ให้ บางครั้งผมเห็นตู้ผมก็หยอด ผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมให้ไป จะไปตรงไหนไม่รู้ แต่รู้อย่างเดียวว่าเราทำด้วยใจศรัทธา มาวันนึงพวกๆ บอกให้เข้าไปเอากล่อง ผมบอกไม่เอา รถผมก็ช่วยเหลือคนอยู่แล้ว ติดสติ๊กเกอร์ข้างรถตัวใหญ่รับส่งพระสงฆ์ แม่ชี มะเร็ง คีโม ฟอกไต อัมพฤกษ์ อัมพาต คนตาบอดนั่งฟรี แค่นี้เราพอแล้ว กับการที่เราจะมาขอให้บริจาค ไม่เอาครับ ถ้าคุณทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ แต่นี่ผมทำได้ ผมก็ทำมา 16 ปีแล้ว กับการช่วยเหลือคน วันนึงเจ้าเดี่ยวโทรมา ได้กระปุกบุญกับเขามั้ย น้ำลดตอก็ผุด ดูสิว่าจะออกมาแบบไหน แต่ตัวผมไม่ยอมรับกับการเอากระปุกไว้บนรถ เพราะผู้โดยสารเขาก็เสียเงินให้เรา ใช้บริการเรา เราต้องมาเบียดเบียนเขาแบบนี้เหรอ เราไม่เอา แต่ถ้าเขาจะไปทำกับคนอื่นก็ทำไป แต่สิ่งที่ผมทำ ถ้าผมศรัทธา ผมก็ใส่เอง
รู้เรื่อง 70-30 มั้ย?
ตี๋ : ไม่รู้เรื่องเลยครับ รู้แค่ว่ามีกล่องสวพ.91 มีกล่อง มีรูปหลวงพ่ออลงกต ช่วยโรคเอดส์กับเด็กกำพร้า เราบอกดีนะ ก็เป็นคล้ายๆ เป็นกลุ่ม เป็นการช่วยเหลือ แต่คนทำกระปุกบุญเขายื่นมือเพื่อรอผลประโยชน์ เราไม่รู้หรอก เพราะเราบริสุทธิ์ใจ ผมถึงไม่เอาตัวนี้เลย
ในยุคนั้นนอกจากกระปุกบุญ มีของมูลนิธิอื่นๆ มั้ยที่ไปวางที่รถแท็กซี่?
ตี๋ : แล้วแต่คนขับครับ ถ้าคนขับเขายอมก็วางได้ แต่ถ้าเป็นผม ผมไม่เอาเลย เพราะผมถือว่ารถผมก็ทำอะไรที่สบายๆ เข้าไปดูในเพจผมได้ แท็กซี่เทวดา ว่าผมทำอะไรบ้างในการช่วยเหลือคนในแต่ละวัน 16 ปีก็ยังทำเรื่องการให้ วันนี้ก็ยังทำอยู่ ผมดีใจที่เดี่ยวโทรหาผมว่ามีปัญหาเรื่องกระปุกบุญ ให้พี่ตี๋มาด้วย ผมก็บอกเอฟซี ติ๊กต๊อก ยูทูปให้เข้ามาดู ผมติดตามรายการโหนกระแส รายการคุณสรยุทธก็ดู สิ่งที่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือปัญหาสังคม เขาไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวใจ เขาไม่รู้หรอกสิ่งที่ช่วยไป เงินไปไหน แต่รู้อย่างเดียวว่าคนเอาเงินไปจะเอาไปเป็นวัตถุประสงค์ของเขาหรือไม่
พอรู้ว่าเงินไม่ได้ไปวัดทั้งหมด ถูกหัก 30 พี่มองยังไง?
ตี๋ : มันเป็นธุรกิจนะ ธุรกิจแล้วแหละตอนนี้ เรามองว่าวัตถุประสงค์คนทำบุญ เขาไม่ใช่ว่าให้แล้วต้องมาตรวจสอบเงิน แต่ที่ให้ ที่ยกมือไหว้ สาธุ เขาอยากจะให้ ทุกวันนี้กระแสเรื่องนี้ดังมาก ถ้าไม่โดนเกี่ยวกับกัมพูชา เรื่องนี้ดังมาก ตอนนี้ก็สอบเรื่องการศึกษา เอาทุกรูปแบบ ทุกวันนี้หลวงพ่อที่เราศรัทธากับสิ่งที่เราเห็นมันคนละม้วนกันเลย ถามวาวันนี้เราจะพึ่งตรงไหนได้ ศาสนาพุทธเรา
ทนายแก้ว : ตอนมีพรรคพวกมาชวนพี่ตี๋ไปรับกระปุก เขาบอกพี่ตี๋มั้ยมี 70-30
ตี๋ : เขาไม่ได้บอก เขาบอกว่าไปเอากระปุกบ้างมั้ย ผมก็บอกว่าในรถผมเยอะแล้วนะ มีทั้งช่วยคน มีขนมแจก ไม่ต้องเอามาให้หรอก แค่นี้เราเป็นผู้ให้มีความสุขมากกว่า เขาก็ไม่ได้บอกว่ามี 30 บอกให้เอาไปใส่ ผู้โดยสารอยากทำบุญก็ให้เขาทำ แต่ผมไม่เอา
เหมือนพี่เดี่ยวเอากระปุกไปวาง เขาก็ไม่ได้บอกเรื่อง 70-30 มารู้ตอนนับเงิน?
ชณทัต : กลุ่มแท็กซี่มีหลายกลุ่ม พี่ตี๋อยู่อีกกลุ่มนึง เป็นหลักพันๆ คัน การกระจาย 70 เก็บไว้ให้วัด อีก 30 มาบริหาร ใครจะกู้ก็อยู่ในก๊วนเขา เท่าที่ไปสืบมา
พี่ยงรับกระปุกมั้ย?
ยง : มีคนมาชวน แต่ผมไม่เอาเลย ใจผมทำบุญอยู่แล้ว แล้วกลัวอย่างนึง กลัวของเขาหายแล้วจะมาโทษเราอีก เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
ใครชวนพี่ยง?
ยง : แท็กซี่ด้วยกันนี่แหละ ไปทานข้าวกัน แล้วเขาไปส่องในรถเราว่าไม่มีกระปุก เขาถามเอามั้ย เขาเปิดท้ายมา (หัวเราะ) แต่ผมไม่เอา มันมองแล้วไม่สบายใจ เปิดฝากระโปรงมาอ้าว เรียงเป็นตับเลย ถ้าเราจะทำ เราไม่ทำแบบนี้ดีกว่า
แท็กซี่ที่มาชวนทำหน้าที่เหมือนกระจายสินค้า ถ้ามองมุมที่เป็นของ มีสต็อกอยู่ท้ายรถ แล้วกระจายไปหาลูกข่าย?
ชณทัต : อย่างที่บอกว่าช่วงแรกมี 36 กล่อง ได้เงินกล่องละ 1 แสน ถ้า 1 พันกล่อง เท่ากับ 100 ล้านนะครับ แล้วมันกี่ปีแล้วครับ แต่กล่องผีจะพิสูจน์ได้หรือเปล่าเพราะอาจเป็นข้อตกลงกับวัด ว่าทำไว้ 100 กล่อง ส่วนเกินไปทำกันเองหรือเปล่า
ทนายแก้ว : เบื้องต้นยังไม่ได้ชัดเจนว่าวัดเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว หลวงพ่อรู้หรือไม่รู้ว่ามีโครงการนี้
เดี่ยว : รู้ เพราะประธานกลุ่มจะถ่ายรูปลูกศิษย์อยู่ข้างหลวงพ่อตลอด ไม่ว่าหลวงพ่อไปบิณฑบาตตรงไหนจะมีกลุ่มนี้ไปบริการ ล่าสุดใส่เสื้อกั๊กมาที่เซ็นทรัลก็ยังเห็นอยู่ครับ
ล่าสุดส่งข่าวมาด่วนว่าหลวงพ่ออลงกต ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้คณะสงฆ์ได้เข้ามาตรวจสอบ พี่แก้วมองยังไง ?
ทนายแก้ว : เบื้องต้นศาลยังไม่ได้พิพากษา ท่านยังบริสุทธิ์อยู่ แต่แน่นอนว่าท่านตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผมว่าหลายๆ โครงการท่านรู้ท่านทราบหรือไม่ทราบ ตอนนี้ยังตอบไม่ได้จริงๆ ที่สำคัญถ้าบุคคลสมรู้ร่วมคิด แบ่งผลประโยชน์ แบบนี้ฉ้อโกงประชาชน หมายความว่าเต้าเรื่องขึ้นมา ปกปิดความจริง เท่ากับหลอกลวงประชาชน มีโทษจำคุก
พี่เดี่ยวบอกว่าหลวงพ่อทราบว่ามีโครงการนี้?
เดี่ยว : หลวงพ่อทราบ ประธานเขายืนยันแบบนี้
หลวงพ่อมาคุยกับกลุ่มคนขับแท็กซี่มั้ย?
เดี่ยว : เห็นมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เรื่อย แต่ผมไม่ไป ผมถอยออกมาแล้วไม่เข้าใกล้ ผมไปส่องดูในเฟซกลุ่มเขา อยากรู้อยากเห็นบ้างว่าปัจจุบันเขาทำอะไรบ้าง หลังเจอเหรัญญิก เจอคนใกล้ชิดประธานเล่าให้ฟังว่าพันกว่ากล่อง ด้วยความสงสัยจึงได้เข้าไปดู จึงได้เห็นว่าเหนียวแน่นกันมาก
ปัจจุบันยังมีกิจกรรม และหลวงพ่อก็ยังมาพบ?
เดี่ยว : มีครับ ล่าสุดไปรวมกลุ่มบริการหลวงพ่อ ใส่เสื้อกั๊กสีดำติดโลโก้สำนักงานตร.แห่งชาติ โลโก้สวพ.91 จิตอาสา ใส่แล้วดูไม่เหมือนแท็กซี่ทั่วๆ ไป
เงินไปถึงหลวงพ่อได้ยังไง?
เดี่ยว : ต้องถามประธาน ทั้งคนก่อนและปัจจุบัน ปกติถ้านับเงิน รอบนี้ยอดได้กี่แสนก็แล้วแต่ ถ้าคุณให้เงินสดหลวงพ่อ คุณใส่ถุงคุณห่อไป คุณก็ต้องเอาไปเลย คุณจะไปรอทำไมอีกหลายเดือนเพื่อไปฝากเอาดอกเบี้ยเหรอครับ แล้วแล้วค่อยถอนเงินสดมาแล้วหอบใส่ถุงไปให้หลวงพ่อครับ อันนี้ผมข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ ดูดูจากเอกสารที่เขาได้มาจากทางวัดเนี่ย
พี่ไม่ถามประธานเหรอว่าทำไมไม่โอนให้ทางวัดเลย?
เดี่ยว : ผมตั้งคำถามมากเลย จนวันที่เขาโทรมาน้อยใจผม ที่ผมออกจากกลุ่ม ผมก็บอกว่าถ้าคุณยกเลิก 30 เปอร์เซ็นต์ได้ผมจะเข้ากลุ่มร่วม ถ้ามีคนป่วยขึ้นรถ ผมจะเอาผ้าคลุมกระปุกไว้ แต่ถ้ามีผู้โดยสารทั่วไป ผมจะเอาผ้าออก ให้เขาได้หยอด ผมพร้อมที่จะช่วย
ทนายแก้ว : ถ้าพูดแบบนี้โครงการก็ต้องกระจาย ขยาย
เดี่ยว : เป็นเครือข่าย เป็นลูกโซ่ครับ เหมือนแท็กซี่ 1 คน ไปรู้จักคลินิกต่างๆ หรือสถานต่างๆ เอาไปวางไว้หลายที่ หลายจุด แต่เหมือนเอาไปวางไว้สัก 10 กว่ากล่องหรือ 20 กล่อง แต่เวลาไปรับกลับมาไม่ถึง 10 กล่องหรือ 10 กว่ากล่อง ที่เหลือก็เป็นกระปุกผีครับ มันก็คุมไม่ได้ด้วย
ประธานแบ่งหน้าที่กับหลวงพ่อ?
ทนายแก้ว : เหมือนแบ่งหน้าที่กันทำกับหลวงพ่อ พูดเป็นกลางก่อนนะครับว่า หลวงพ่ออาจจะไม่รู้ในส่วน 30% ถ้าสมมติว่าหลวงพ่อไม่รู้ โอเค ในส่วนของประธานที่แอบเอาเงินตรงนี้ไปก็จะมีความผิดฐานกรณี ยักยอกทรัพย์ของวัดไป แต่ถ้าเกิดหลวงพ่อรู้ด้วย ว่าประธานรู้ด้วย 2 คนนี้แบ่งหน้าที่กันทำ ถือเป็นตัวการร่วมในการฉ้อโกงประชาชน
ชณทัต : เหมือนล่าสุด สวพ. บอกว่า เขามีแค่ไม่กี่กล่อง แล้วไอ้กล่องที่มันเกินขึ้นมาจะทำยังไง จะจับมือใครดมใครผิด หรือว่าต้องไปเอาคนที่เอากล่องมาวาง
ทนายแก้ว : ต้องไปจับคนที่เอากล่องไปวางก่อนครับ เพราะว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมว่า กล่องไม่ได้เขียน Number ไว้ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นนับจากตรงไหน มันก็ต้องเริ่มต้นจากใครเอากล่องไปวาง ใครเป็นคนพูดกับเจ้าของสถานที่นั้น บุคคลนั้นที่เป็นคนไปพูด ถือเป็นจำเลยก่อน ประการแรก ส่วนเกี่ยวกับวัด เกี่ยวกับประธานหรือเปล่ามันต้องขยายกันเป็นที ผมขออนุญาตถามกลับไปที่พี่เดี่ยว ประธานเนี่ย เขาได้มีการทำบันทึกบัญชี ในส่วนของ 30% ติดบอร์ด ติดอะไรประชาสัมพันธ์
เดี่ยว : เวลาเขานับเสร็จ เขาหักออกไป สมมุติว่าหักออกไป 30,000 ที่เหลือเขียนใส่กระดาษ ไปไว้ที่ สวพ. เอาไปให้ประกาศออกสถานีวิทยุ เพื่อให้ จิตอาสาที่ขับรถบนถนน หรือ จากร้านค้าต่างๆ ที่รับกระปุกปุกเนี่ย ไปวาง หรือตามห้างร้านหรือตามสถานที่ต่างๆ ที่เขาไม่ได้มารับฟังหรือมานับกล่องในวันนั้นด้วยให้รู้ว่ายอดเท่าไหร่ แต่ในสถานี จะไม่พูดถึง 30% จะไม่ให้ใครรู้ ตอนแรกผมยังเสนอเลยนะ ถ้าคุณตั้งใจจะช่วย หลวงพ่อขนาดนี้ แล้วคุณก็อยากจะคิดว่ามีอะไรได้ คุณก็แขวนป้ายแล้วคุณเขียนให้ชัดเจนว่า เงินที่ท่านจะหยอดในกล่องเนี่ย หัก 30% ไปทำอะไรบ้าง เอาแขวนไว้เลย ผู้โดยสารขึ้นมาปุ๊บเห็น หัก 30% พอใจหยอดก็หยอด ไม่พอใจหยอดก็คือไม่หยอด ผมก็เสนอให้ไปอย่างนี้ด้วยซ้ำไปตอนนั้น
เมื่อวาน ดร.มหานิยม เมื่อวานลงพื้นที่ไปพบเจ้าอาวาส ดร.ทำหน้าที่อะไรในทีมงานการเมืองท่านสุชาติ?
ดร.นิยม : ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของท่านสุชาติ ตันเจริญ ท่านสุชาติก็กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนา ผมก็รับหน้าที่นี้ช่วยท่าน มากำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนา โยงไปถึงพระทั้งหลาย เราก็ต้องไปดูด้วย เพราะมันหลายเรื่อง ถ้าถามว่าผมทำไมต้องไป ท่านสุชาติให้ความสำคัญมาก สำนักพุทธยังไม่รายงานมา ท่านได้สัมภาษณ์ว่าได้สั่งการให้ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้วัดพระบาทน้ำพุ ก่อนผมไปท่านบอกว่ามีนักข่าวไปถามที่ทำเนียบ ว่าวัดพระบาทน้ำพุไปถึงไหนแล้ว ท่านสุชาติบอกว่ายังไม่ได้รับรายงาน ผมก็คิดว่าเอ๊ะ เราน่าจะลงไปดู ไปเองเลย ไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐอะไรเลย ขับรถให้คนพาไป ให้ทนายไปด้วย ขอคุยหน่อย เรื่องนี้มันเป็นยังไง เรื่องมันดังมากแล้ว เรื่องนี้เราไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้
ท่านสุชาติทราบการลงพื้นที่ของท่านมั้ย?
ดร.นิยม : ตอนแรกยังไม่ทราบ เพราะผมประสานทางท่านโทรไปบอกก่อนว่าผมจะลงไปแล้ว ท่านบอก ดีเหมือนกัน ไปดูหน่อย ต้องบอกเพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยสายงาน สื่ออยู่ที่วัดยังไม่มีโอกาสพบหลวงพ่อ
เมื่อวานทีมข่าวพยายามตามหาเจ้าอาวาสแต่ไม่เจอ?
ดร.นิยม : ผมก็ไปครั้งแรก จอดหน้าอาคารแล้วเขาพาไปพบเลย คุยชม.ครึ่ง ก็ถามเลยว่ามันเป็นยังไง สำนักพุทธเองก็ยังไม่รายงานรัฐมนตรี รัฐมนตรีถามวันศุกร์ท่านก็ยังไม่ตอบสื่อไปได้ ก็คุยกับท่านว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้ว ท่านจะมีคำตอบยังไง หลวงพ่อยืนยันกับผมว่าเงินที่เข้ามามันหลายสาย เหมือนกับซองกฐินผ้าป่า เขาก็ใส่ซองมาถวายหลายสาย ไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ สมมติ 300,000 500,000 ล้าน จะหักไปยังไง หลวงพ่อไม่รู้หรอกครับ เงินนี่มันมาหลายสาย พูดถึงหมอบีด้วย เขาเริ่มมาตั้งแต่ปี 60 สมมติให้ 1.5 ล้าน หมอบีเอาไปเท่าไหร่ หมอบีบอกท่านนะ เอาไปใช้แสนนึง สองแสน เขาก็บอก จะใช้อะไรบ้าง หมอบีมีที่มาที่ไป
ทนายแก้ว : หมอบีบอกหลวงพ่อ ขออนุญาตหลวงพ่อเหรอครับ
ดร.นิยม : สมมติเขาเอาไป 1 แสน เอาไปทำอะไร เขาก็บอก 1 2 3 หลวงพ่อรับรู้
ถวายเงินสดแล้ว หลวงพ่อนับยังไง?
ดร.นิยม : สมมติ 1 ล้าน เขามีคณะกรรมการวัดเขา การบริหารจัดการวัด ผมฟังแล้วก็เชื่อถือนะ มีคณะกรรมการวัดพิจารณาเรื่องการเงิน 13 คน ที่นับเงิน ใน 13 คนนี้เขามีการคุย ปรึกษาหารือกันว่าเงินที่เก็บเอาไปทำอะไรบ้าง หลวงพ่อต้องทำตามคำสั่ง ต้องมีการโหวต
ทนายแก้ว : หลวงพ่อเอาบัญชีมาให้ดูมั้ย หรือพูดอธิบายปากเปล่า
ดร.นิยม : ผมไม่ได้ขอดู ท่านอธิบายก่อน ท่านเล่าให้ฟัง ไม่ได้ดูบัญชี เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ ผมจึงไปหาเจ้าคณะจังหวัด ไม่ใช่หลวงพ่อเล่าแล้วผมเชื่อเลย
มีตรงไหนไม่เชื่อหลวงพ่อ?
ดร.นิยม : เรายังไม่มีข้อมูลเบื้องต้น ผมก็ถามถึงสนามฟุตบอล ที่ดิน 2 พันไร่ ก็คุยกันชม.กว่า แต่บัญชีที่ทนายถาม ผมไม่ได้ดู เพราะผมคิดว่าจะให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบ เพราะตั้งกรรมการไปแล้ว ไม่ได้ดูบัญชีเพราะไม่ใช่หน้าที่เรา
ทนายแก้ว : ผู้ช่วยเอ๊ะอะไรมั้ยหลังฟังหลวงพ่ออธิบาย
ดร.นิยม : เรายังไม่สงสัยนะ มันเป็นแค่เล่า ผมยังไม่สงสัยนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวบัญชี ยังไม่เห็นตัวเลข ผมจะไปสงสัยไม่ได้ แต่เขาก็เล่ามาว่าสายนี้มาแบบนี้ เรายังไม่เห็นว่าเงินเขาออกจากบัญชียังไง ผมต้องไปพบผู้ปกครองสงฆ์ ท่านมาตรวจสอบวันเว้นวัน ผมจะไปถามหลวงพ่อก็ไม่เหมาะ ก็ต้องถามผู้ตรวจสอบในเรื่องบัญชี อีกส่วนหนึ่งก็ไปให้กำลังใจหลวงพ่อ
ตอนไปพบเจ้าคณะจังหวัด ได้มีการถามเรื่องบัญชี เรื่องการใช้เงินของวัดพระบาทน้ำพุมั้ย?
ดร.นิยม : ถามสิ เรื่องซื้อที่ 2,000-3,000 ไร่ผมก็ถามหมด แต่หลังจากที่คุยกันระดับหนึ่ง ไม่สงสัย สงสัยไม่ได้ตรงนี้ เพราะผมไม่เห็นหลักฐาน ผมไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ แค่คนกำกับไปดู ทางสำนักพุทธไปตรวจหลายเรื่อง ท่านก็บอกว่าในบัญชี มีที่มาที่ไปมีที่ออก สมมติว่าเงินมา 1 ล้าน แล้วเงินมันไปไหน มีที่ออกมีที่มาที่ไป ส่วน รายละเอียดเขากำลังทำรายละเอียด เดี๋ยววันที่แถลงเขาจะแจกเอกสารด้วย ผมก็ถามว่าที่ดิน 2,000 ไร่ ทำไมใส่ชื่อคนอื่น
ทนายแก้ว : ท่านตอบว่าไง
ดร.นิยม : ที่เขาซื้อที่ดังกล่าวไม่ใช่งบประมาณ เป็นเงินบริจาค มีวันนี้ 2,000,000 3,000,000 ก็ซื้อไปก่อน ทยอยซื้อเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเขาโอนเข้าเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสานั่นแหละ เอาชื่อส่วนตัวเข้าไปก่อน แต่ว่ามัน มันมีในหลังโฉนดเขาระบุไว้
ทนายแก้ว : ท่านผู้ช่วยไม่สงสัยเหรอ ว่าซื้อทำไม
ดร.นิยม : ไม่สงสัย ผมก็ถามไง ซื้อทำไม ท่านบอกว่า ที่ตรงนี้เขาซื้อจะทำเป็นหมู่บ้าน ลูก ของคนติดเชื้อ พ่อแม่มันตาย มีเป็นพัน ซึ่งเขาดูแลอยู่ เขาจะทำเป็นหมู่บ้านทำเป็นโรงเรียน ทำเป็นเมืองหนึ่งสำหรับลูกคนติดเชื้อนี่ ซึ่งเยอะมากตอนนี้ เขาพยายามทำให้เป็นหมู่บ้าน เป็นเมืองหนึ่ง ลูกหลานก็อยู่ในหมู่บ้าน แล้วลูกหลานก็ยังอยู่ในพื้นที แม้กระทั่งคนถูกกล่าวหายังอยู่ สังคมต้องรับผิดชอบด้วยนะ ที่ถูกกล่าวหาเป็นลูกแก อายุ 10 ปีเอง
เรื่องส่วนตัวแกปฏิเสธ?
ดร.นิยม : ไม่ได้ปฏิเสธ ท่านอธิบายที่มาที่ไป ที่มันเป็นข่าว ไปแล้วไม่ถามยังไง
ถามแล้วสงสัยอะไรเพิ่มเติมมั้ย?
ดร.นิยม : เขามีหลักฐานนะ เขาพูดหมด แต่ผมคงไม่ต้องไปบรรยาย เขามีหลักฐานยืนยัน ถึงเวลาจะแถลงสื่อ
ได้รายงานท่านสุชาติมั้ย?
ดร.นิยม : ผมนัดท่านไว้บ่ายสองโมงจะไปรายงานท่าน แต่มานี่ก่อน ต้องรายงานอยู่แล้ว
การลงพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่อยากรู้?
ดร. นิยม : ได้ตามที่ตั้งใจ พระถูกด่าอยู่หลายวัน แล้วท่านจะไม่พูดอะไร ผมก็ถามทำไมท่านไม่ชี้แจง มันเละเทะหมดแล้ว
ทนายแก้ว : 70-30 หลวงพ่อตอบว่ายังไง
ดร.นิยม : เขาไม่ได้บอกว่า 70 30 นะ หลวงพ่อเขาไม่รู้หรอกหลวง เขาเอาเงินมาให้ 1,000,000 นี่ ส่วนอีก 2 แสน หมอบีบอกว่าเอาเงินมาให้แล้วนี่ หมอบีเขาจะบอกว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินเท่านี้ 70 -30 เป็นการตั้งข้อความกล่าวหาของตำรวจ แต่ด้านวัดเขาไม่ได้มองแบบนั้น เขามองแค่ว่าหมอบีจะใช้เงินเท่านี้ บอกมาจะซื้ออะไร สมมติ 1 ล้าน เขาก็บอก 2 แสนจะเอาไปทำอะไร เขาใส่ถุงไปแล้ว 1 ล้าน แต่เขาเอาไว้ต่างหาก เอาไปใช้แล้ว หลวงพ่อจะอนุมัติมั้ย
ทนายแก้ว : ฟังแบบนี้แสดงว่าหลวงพ่อทราบว่าเงินทั้งหมดต้องมี 1.2 ล้าน
หลวงพ่อทราบว่าเงินจะถูกนำไปใช้โครงการอะไรด้วย หมอบีบอกว่าหลวงพ่อรู้ทุกโครงการ การใช้เงิน ?
ทนายแก้ว : แต่เหมือนพี่เกิดผลหรือว่าตัวแทนของวัดจะบอกว่าส่วนที่หมอบีชักหรือนำไป หลวงพ่อไม่ทราบ
แต่ว่าถ้าฟังจากด็อกเตอร์มหานิยมก็คือหลวงพ่อจะทราบ ทราบว่ายอดทั้งหมดมาเท่าไหร่ แล้วยอดที่ถูกดึงออกไปจะไปใช้ในโครงการอะไร?
ดร. นิยม : เขาก็บอกให้ทราบ สมมติได้มา 1 ล้าน อีก 200,000 หมอบีจะเอาไปซื้อวัว ซื้อควาย หรือรถก็จะบอก แต่ไม่ได้เอามาให้ เขาหักออก แต่ไม่ได้หักออก 30 เปอร์เซ็นต์แบบที่ทนายพูด เขาบอกว่าหลวงพ่อเอาไป ได้มา 2 ล้าน ส่วนอีก 200,000 เขาจะซื้ออันนี้ หลวงพ่ออนุมัติมั้ย หลวงพ่อต้องถามกรรมการ อ้าว อนุมัติ เขาก็ไปซื้อ แต่ว่าเขาเอาไปแล้วเงินน่ะ
แบบนี้แจ้งเพื่อทราบหรือขออนุญาต?
ทนายแก้ว : น่าจะแจ้งเพื่อทราบ เพราะไม่ได้บอกก่อน
ชณทัต : แล้วสำนักพุทธเขาว่าไงบ้างครับ เพราะว่าสมัยก่อนนี่อดีตผอ.สำนักพุทธ ปัจจุบันนี้ก็ยังถือครองที่ดินของพุทธสถานที่จะไปโคกสำโรง ท่านรู้เรื่องนี้มั้ย
ดร.นิยม : เรื่องนี้ผมไม่รู้ สำนักพุทธเขาบอกว่าเขาตรวจสอบแล้ว มันก็มีหลักฐาน มีที่มาที่ไปว่าออกไปไหน มีหลักฐานชี้แจงได้ เดี๋ยวเขาจะชี้แจง แถลงข่าว ลาออกก็ไม่เป็นไร ไม่ใช่ลาออกแล้วจบ ก็ว่ากันต่อไป
มีหลักฐานว่าเงินเข้ามายังไงออกไปยังไง แล้วมันมีความผิดปกติมั้ย?
ดร.นิยม : อยู่ระหว่างตรวจสอบ เรื่องที่ดิน 2 พันไร่ที่มีชื่อบุคคลอื่น ท่านยืนยันว่าภายในสิ้นเดือนนี้ จบ จะเร่งขึ้นให้จบ โอนที่ดินมาเป็นของมูลนิธิก่อน คงทำได้แหละ ผมถามท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัด เขาก็ไม่ต้องการมีชื่ออยู่ในนั้นนะ เพียงแต่ยังไม่ได้จัดการเท่านั้นเอง
เรื่องการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ได้ถามหลวงพ่อมั้ย?
ดร.นิยม : เงินทั้งหมดที่มันที่เกิดขึ้นคือเงินบริจาค ผมก็ถามอยู่แต่ไม่รู้รายละเอียดลึกว่าเขาจะใช้ซื้ออะไร แต่ที่ที่ซื้อมันก็มีในโครงการเขา เป็นโครงการระหว่างการตรวจสอบ
ทราบมาแว่วๆ ว่าการต่อสู้ของวัดอาจไปดูที่ปลายทาง เหมือนทนายหมอบีบอกว่าปลายทางเอาไปทำสาธารณประโยชน์?ทนายแก้ว : ต้องเช็กต้นทางว่าเงินบริจาคมาเท่าไหร่ก่อน ถ้าเงินเข้ามาไม่เต็ม แล้วก็มีการเบียดบังเอาไปใช้ส่วนตัวแบบนี้ถือว่าเป็นกรณีของการยักยอกอยู่แล้วครับ มันก็ต้องดูว่าวัดจะชี้แจงเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่ จะดูว่าเงินออกอย่างเดียวใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้ ต้องไปดูด้วยว่าเงินเข้ามาเท่าที่กับเงินออกมั้ย
เรื่องผังเมือง?
ชณทัต : ผมก็ได้ภาพมา เรื่องผังเมืองที่กำลังดำเนินการ และที่ดิน ที่หลวงพ่อว่าจะสร้างให้คนพันคน ที่เป็นลูกผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผมว่าการบริหารจัดการวันนี้มันไม่ชัดเจน
ดร.นิยม : เฉพาะที่จะสร้างใหม่มีอีกที่ จำไม่ได้ อยู่ข้างนอก เป็นป่าเป็นอะไร เป็นอีกอำเภอนึงเลย ไม่ใช่ในวัด คนละส่วนกัน ที่ที่เขาจะสร้างผังเมืองใหม่อีกที่นึง จำไม่ได้ว่าอำเภออะไร เขายังไม่สร้าง กำลังเริ่ม
ชณทัต : ที่โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่ท่านเตรียมเอาไว้แล้ว ที่ดินเหลืออีกตั้งเป็นพัน
ดร.นิยม : เขาวางผังจะเป็นเมือง เมืองนึงเลย มีโรงเรียนมีอะไร เด็กที่พ่อแม่ติดเอดส์แล้วพ่อแม่ตายบ้างไม่ตายบ้างจะเอาไปอยู่ที่เมืองนั้น
ชณทัต : ถ้าเขาทำจริงก็ดีใจ น่าสนับสนุน
ทำไมหลวงพ่อต้องทำให้ใหญ่โตขนาดนี้?
ดร.นิยม : เราก็ดูกันต่อไป หลวงพ่อเขาทำใหญ่มาอยู่แล้ว
ทนายแก้ว : ถ้าเกิดหลวงพ่อจะทำใหญ่ ต้องมีการบริหารจัดการบัญชี เอกสารพวกนี้ไม่น่าจะซับซ้อน ในการที่จะต้องมาอธิบายกับสาธารณะแบบนี้ มันน่าสงสัยชวนคิดตรงที่ว่าเอกสารพวกนี้มันต้องอยู่ในจุดศูนย์กลางของวัด ที่ใครก็เข้าถึงได้ ไม่น่าตรวจสอบยาก
ท่านผู้ช่วยได้มีโอกาสได้เจอคณะกรรมการ 13 คน?
ดร.นิยม : ผมไม่รู้ชื่อเขา แต่ต้องเข้าใจ เงินบริจาคนี่มันไม่เหมือนงบประมาณ ถ้าหากงบประมาณของรัฐนี่ สมมติว่าทำอันนี้หมื่นล้าน งบประมาณยกมาให้หมื่นล้าน แต่โครงการของพระไม่ได้เป็นแบบนั้น สมมติทำเป็นเมืองเป็นสนามฟุตบอลเป็นอะไรให้ลูกให้หลาน งบประมาณที่เข้ามาคือเงินบริจาค สมมติเงินเข้ามา 5 ล้าน เข้ามา 55 แสน ก็เอาไปทยอยใส่ตรงนั้น คนทำก็เบิกเป็นงวดไปตามเงินที่เข้ามา เข้ามาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น ทยอยซื้อทยอยสร้าง
ผังเมืองใหญ่โตก็คือค่อยๆ ทำ?
ดร.นิยม : ใช่ เพราะมันไม่มีเงิน เงินมาจากศรัทธาหลวงพ่อ ผมเชื่อในกฎแห่งกรรมนะ ไม่ต้องห่วง รับกรรมแน่ ท่านทำกรรมใดก็ต้องได้รับผล โกงเงินที่เขาให้มา แล้วเอาไปใช้ รับกรรมหมด เดี๋ยวจะไปถามว่าทำไมต้องลาออก ผมก็สงสัยเหมือนกัน ตอนนี้ยังไม่มีใครผิดใครถูกนะ ไปกล่าวหาท่านผิดไม่ได้
เดี่ยว : ขออนุญาตสอบถามแบบคนไม่รู้หน่อยนะครับ ถ้าที่ดินไม่ได้สลักหลังไว้
ดร.นิยม : ผมฟังหลวงพ่อพูดนะ เขาบอกที่ดินทุกชิ้นที่ใส่ชื่อท่าน เขาสลักหลังในหลังโฉนดทุกใบ ไม่ต้องห่วงว่าจะมีคนมาแย่ง
เดี่ยว : ถ้าเอาไปทำประโยชน์ ทำโรงแรม เงินเข้าที่ไหน เข้าชื่อหลวงพ่อ หรือชื่อวัด หรือลูกหลานคนที่มีรายชื่อในที่ดินครับ
ดร.นิยม : เขาน่าจะมีคณะกรรมการนะ
ทนายแก้ว : ถ้าเกิดที่ดินไม่ได้สลักหลัง เป็นชื่อบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นเสียชีวิต ทายาทถือว่าเป็นทรัพย์มรดก แต่ถ้าเกิดเหมือนที่ผู้ช่วยพูดถ้าเกิดมันมีการหมายเหตุไว้ แบบนี้ก็โอนไม่ได้ ส่วนในเรื่องของเอาที่ดินนั้นไปแสวงหารายได้ ผมเข้าใจว่าในกรณีที่เป็นสนามฟุตบอล แบบนี้มันน่าจะมีหน่วยงานที่เรียกว่ามูลนิธิหรืออะไรเข้ามาทำบัญชี แต่ไอ้ที่ดินบางแปลง ที่มันอาจจะเอาไปให้เขาเช่าช่วง ที่ดินตรงนี้แหละที่ต้องตรวจสอบ เข้าใจว่ามีเป็นพันไร่ ที่ใหญ่ สนามฟุตบอลอะไรก็ตาม ผมตีไป 500 ไร่ ไม่รู้ว่ารายได้ตรงนี้ไปอยู่ตรงไหน
ดร.นิยม : ขอขอชี้แจงแทนวัดนิดนึงนะครับ ผมเท่าที่ฟังมานะ คือที่ดินสนามฟุตบอลก็ดี อยู่คนละส่วนกัน ไอ้โครงการที่คุณชณทัตพูดเนี่ย มันดูอีกโซนหนึ่งเลย อยู่อีกอำเภอหนึ่งไปไกลในป่าในดง ยังไม่ได้ทำอะไร ยังอยู่ในช่วงโครงการ
ชณทัต : แต่สนามฟุตบอล มันคนละส่วนกันนะ โซนที่สนามฟุตบอล มันก็ยังไม่เสร็จนะครับ ยังจะยังจะไปทำต่ออีก แล้วว่าเขาทำอะไร คือผมมองว่าทำทีละทีละเฟสให้มันจบๆ เป็นเรื่องๆ ไปไม่ดีกว่าเหรอ
พี่ยงรู้มั้ยเขาหัก 70-30?
ยง : ไม่รู้เลย พอรู้มันไม่ดีเลย ใจผมคิดกลุ่มแท็กซี่เขาจะมองยังไง เขาจะหาว่าเราร่วมหัวลงท้ายหลอกหลวงประชาชนมั้ย
เขาได้จริงมั้ย 30 เปอร์เซ็นต์?
ยง : ไม่รู้เลย
ตี๋ : การที่เขาเอากระปุกมาวาง ผมไม่สนับสนุนอยู่แล้ว แต่พอมีรูปหลวงพ่ออลงกต คิดว่าคงเอาไปทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าและโรคเอดส์ คนเขาหยอดกระปุก เขาหยอดเพื่อหลวงพ่อ เรามองว่าสิ่งที่เขาทำไม่มีใครเห็น แต่ฟ้าเห็น เบื้องบนเห็น หลอกตัวเองไม่ได้ ดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์อนาคต เชื่อว่าประชาชนก็ยังศรัทธาหลวงพ่อ เราก็ให้กำลังใจหลวงพ่อด้วย ทุกวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาโดนโจมตีเยอะ
ถ้าขึ้นแท็กซี่แล้วเห็น?
ทนายแก้ว : ถ้าแท็กซี่ได้รับผลประโยชน์ จะ 30 หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม มีโทษจำคุก คือตัวการร่วมแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อหลอกลวงประชาชน แต่ถ้าโชเฟอร์ท่านนั้นไม่ได้ผลประโยชน์ ทำด้วยจิตศรัทธา แบบนี้ไม่เกี่ยว แบบนี้หลุดพ้น
เดี่ยว : แท็กซี่ไปยืมเงินจากตรงนั้นมา พร้อมจ่ายดอกเบี้ย เอาไปซื้อรถ ซื้อที่ถือว่าเป็นเงิน 30%
ทนายแก้ว : ถ้ารู้แล้วไม่เลิก มีความผิดฐานฉ้อโกง คอีอาญา มันดูเป็นกรรมๆ เป็นวันๆ คุณเลิกก่อน คุณอาจจะหลุดพ้นก่อน ถ้าเกิดคุณยังถลำลงไปก็จะเป็นความผิดซ้ำซากไปเรื่อยๆ รวมถึงจุดต่างๆ ตามห้าง หรืออะไรก็ตาม ที่วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง หน่วยงานตรงนั้นก็อาจจะมีความผิดด้วย ถ้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าของบ้านได้ 30 แบบนี้ ไม่ได้ครับ แบบนี้เป็นความผิดฐานชอบโกง แต่ถ้าคนหยอดรู้แล้วสมัครใจก็ไม่มีความผิด ถ้าแท็กซี่รู้ก็จะมีความผิดด้วยฐานหลอกลวงประชาชน มีโทษคือจำคุก 5 ปี