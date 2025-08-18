FPT ผนึกกำลัง SAP ในฐานะ PartnerEdge ครอบคลุม สิงคโปร์–มาเลเซีย–ไทย ขับเคลื่อนภูมิภาคสู่อนาคต Intelligent Transformation

สิงหาคม 2568 – กรุงเทพฯ ประเทศไทย — FPT บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ได้เข้าร่วมโครงการ SAP PartnerEdge ในบางประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้นจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ซึ่งการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความเชี่ยวชาญด้านการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลของ FPT พร้อมเปิดโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจในภูมิภาคในการเร่งการใช้ระบบคลาวด์ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยโซลูชั่นชั้นนำของ SAP พิธีแลกเปลี่ยนเอกสารถูกจัดขึ้นในงานเวิร์กช็อปด้าน SAP BTP, SAP S/4HANA และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพโดย FPT และ SAP และมีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของไทย เช่น บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ เข้าร่วมงาน โดยผ่านโครงการ SAP PartnerEdge FPT ขยายความสามารถในการนำเสนอชุดโซลูชั่นของ SAP ได้อย่างครบครันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น SAP Cloud ERP, SAP Cloud ERP Private, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) และอื่น ๆ ทำให้สามารถผสานโซลูชั่นเหล่านี้เข้ากับบริการของตนเองได้อย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การติดตั้งไปจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งของ SAP เข้ากับความเชี่ยวชาญด้าน AI และโซลูชั่นเฉพาะอุตสาหกรรมของ FPT สำหรับความร่วมมือนี้ยังช่วยขยายการมีส่วนร่วมของ FPT ในระบบนิเวศระดับโลกของ SAP ทำให้ธุรกิจในทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงโซลูชั่นแบบบูรณาการและปรับให้เหมาะกับความต้องการ เพื่อเร่งสู่ความสำเร็จด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มิสเตอร์ เลวี่ เหงียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FPT ไต้หวัน – ไทย และ FPT Corporation กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญของภูมิภาค ทำให้เป็นตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับทั้ง SAP และ FPT เรามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่าน SAP BTP บนระบบคลาวด์ การย้ายระบบไปสู่ S/4HANA และการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล ความร่วมมือระดับสูงกับ SAP จะเร่งการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจไทยไปสู่ SAP S/4HANA โดย FPT จะใช้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมและธุรกิจท้องถิ่นมาพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก”
มิสเตอร์ ดีพัค เคาชิค -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท SAP และ “มิสเตอร์ เลวี่ เหงียน -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท FPT ไต้หวัน-ประเทศไทย และ FPT คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง FPT และ SAP ในพิธีลงนาม”
ภายใต้การขยายธุรกิจครั้งนี้ FPT ยังประกาศเปิดตัว FPT Center of Excellence (CoE) สำหรับ SAP Cloud ซึ่งเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งการนำ SAP Cloud Solutions และ SAP Business Suite มาใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย CoE จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ทั้ง FPT และลูกค้า พร้อมผลักดันการทรานส์ฟอร์มด้วยระบบคลาวด์ และใช้ศักยภาพของ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มิสเตอร์ ทริสตัน โง มินห์ ตรี รองประธาน FPT Software และผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ Enterprise Business Services กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าร่วมเป็น SAP PartnerEdge สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงและไร้รอยต่อให้กับลูกค้าปัจจุบันและธุรกิจในภูมิภาคที่ต้องการนวัตกรรม ด้วยที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองกว่า 1,500 คน ความเชี่ยวชาญ เชิงลึกด้านเทคโนโลยีของ SAP และโมเดลการให้บริการ Best-Shore Delivery ซึ่งทาง FPT พร้อมที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก Intelligent Transformation ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพผนวกศักยภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัล”
มิสเตอร์ ดีพัค เคาชิค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตร SAP เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในฐานะพันธมิตรรายแรก ที่มีสำนักงานใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเข้าร่วมโครงการ SAP Regional Strategic Services Partner FPT ได้ขยายความร่วมมือกับ SAP และกลายเป็น SAP PartnerEdge ในสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ขอแสดงความยินดีกับ FPT ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ เราหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ทรงพลังด้วย AI ให้กับลูกค้า”
FPT ร่วมมือกับ SAP ตั้งแต่ปี 2546 และประสบความสำเร็จในโครงการทรานส์ฟอร์มดิจิทัลในหลายอุตสาหกรรม เช่น…การผลิต การเงิน–การธนาคาร และพลังงาน ในปี 2566 FPT ได้เข้าร่วมโครงการ SAP Regional Strategic Services Partner (RSSP) เพื่อขยายศักยภาพของพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น และในปี 2568 ได้เปิดตัว FPT BTP Park ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเร่งการใช้ SAP Business Technology Platform
ตลอดเวลากว่า 20 ปี FPT ได้รับรางวัลจาก SAP มากมาย เช่น SAP Partner of the Year ในเวียดนาม 6 ปีซ้อน, Outstanding Performance in Midmarket Partner of the Year 2025, Best RISE Partner of the Year 2025 และ SAP APJ Partner Excellence Award 2025 ในฐานะ Regional Strategic Services Partner
สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก FPT ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะพันธมิตรด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกับองค์กรชั้นนำด้านการผลิตและค้าปลีก เช่น SCGC, Central, Honda, Panasonic, Unilever, Danone, RSG, Denso รวมถึงครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญอื่น ๆ เช่น ประกันภัย ค้าปลีก ยานยนต์ การผลิต การแพทย์ พลังงาน สาธารณูปโภค สินค้าอุปโภคบริโภค และการบิน ปัจจุบัน FPT มีพนักงานท้องถิ่นหลายร้อยคนในประเทศไทย และมีแผนเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าภายในปี 2570
เกี่ยวกับ FPT
บริษัท เอฟพีที คอร์ปอเรชั่น (FPT) เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและไอทีชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และดำเนินธุรกิจหลักใน 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี โทรคมนาคม และการศึกษา ตลอดเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา FPT ได้ส่งมอบโซลูชั่นที่ทรงพลังและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับผู้คนนับล้านและองค์กรนับหมื่นทั่วโลก FPT มุ่งมั่นในการยกระดับตำแหน่งของเวียดนามบนแผนที่เทคโนโลยีโลก พร้อมส่งมอบโซลูชั่นระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับองค์กรชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ Digital Transformation, Intelligence Transformation และ Green Transformation ในปี 2567 FPT มีรายได้รวม 2.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีพนักงานมากกว่า 54,000 คนในธุรกิจหลักของบริษัท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านไอทีระดับโลกของ FPT ได้ที่ https://fptsoftware.com/