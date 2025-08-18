“ดิว อริสรา” กลับไทยเฉพาะกิจ ไลฟ์สดคู่ “ไฮโซน้ำหวาน” ลั่นอีกไม่นานจะกลับมาอยู่เมืองไทย

เรียกว่าเป็นการกลับมาไทยแบบเฉพาะกิจจริงๆ สำหรับ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ที่นอกจากจะกลับมาไลฟ์ขายของร่วมกับ “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” และ “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล แล้ว เจ้าตัวกลับมาเพื่อร่วมทำบุญให้กับคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาด้วย
ซึ่งไฮโซน้ำหวานเผยว่าสนิทกับดิวมานาน ด้วยความที่เป็นแม่เหมือนกัน ก็เลยอยากจะซัปพอร์ต พร้อมทั้งอยากให้โอกาสด้วย เพื่อที่จะเห็นดิวได้กลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยเร็วๆ
ด้านนาวิน ต้าร์ก็บอกว่าพร้อมที่จะให้โอกาส ให้กำลังใจ และซัปพอร์ตดิวเสมอ เคยถ่ายละครด้วยกันมาก็หลายเรื่อง เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็พร้อมให้โอกาสดิวได้กลับมาอีกครั้ง
โดยดิวเองก็ได้ขอบคุณทุกๆ โอกาสและความซัปพอร์ตที่ทุกคนมีให้ เพราะการไลฟ์ขายครั้งนี้ก็ปิดยอดทุกตะกร้าให้กับแบรนด์ของน้ำหวานและนาวินต้าร์ได้หมดเกลี้ยง และบอกว่าอีกไม่นานคงจะได้กลับมาอยู่เมืองไทยอีกครั้งแน่นอน