“ตาสว่างทันทีที่เห็นลิซ่านอนข้างซากากุจิ” — ดราม่าสนั่น! MV ใหม่ปล่อยภาพแนบชิด ดราม่าญี่ปุ่นเดือด “ลิซ่าใช้เงินสนองความอยากตัวเอง?”

โลกโซเชียลญี่ปุ่นเดือด! ภาพเบื้องหลังสุดใกล้ชิดของลิซ่า BLACKPINK กับพระเอกญี่ปุ่น ซากากุจิ เคนทาโร จาก MV “DREAM” จุดกระแสดราม่าร้อนแรง ชาวเน็ตเสียงแตก—หวานเกินบทหรือล้ำเส้น?
หลังลิซ่า BLACKPINK ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ “DREAM” ที่มาในรูปแบบ “หนังสั้น” หรือ short film MV ก็ได้สร้างกระแสฮือฮาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการได้พระเอกชื่อดังชาวญี่ปุ่น ซากากุจิ เคนทาโร มารับบทคนรักของลิซ่าในเรื่อง ทั้งคู่ปรากฏตัวในหลากหลายฉากโรแมนติกที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักแบบเงียบ ๆ นุ่มลึก ด้วยสไตล์ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยอารมณ์และบรรยากาศอบอุ่น
แม้เนื้อหาใน MV จะถูกพูดถึงในเชิงบวกอย่างกว้างขวาง แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นร้อนจริง ๆ กลับเป็น “เบื้องหลัง” โดยเฉพาะภาพฉาก “คู่รักตื่นเช้า” ที่ทั้งลิซ่าและซากากุจินอนแนบชิดกันบนเตียง พร้อมจังหวะหยอกล้ออย่างเป็นธรรมชาติ จนชาวเน็ตญี่ปุ่นจำนวนมากตั้งคำถามว่า ความใกล้ชิดนั้น "เกินบทบาทนักแสดงหรือไม่" ส่งผลให้โลกโซเชียลญี่ปุ่นเกิดแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรง ทั้งคำชม คำหวง และคำวิจารณ์ ถูกถาโถมใส่ลิซ่าแบบไม่ทันตั้งตัว.
หนึ่งในข้อความที่เป็น จนมียอดเข้าชมโพสต์ที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) พุ่งสูงถึง 32.7 ล้านวิว โดยเฉพาะจากโพสต์หนึ่งที่กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งได้เขียนข้อความโจมตีลิซ่าด้วยน้ำเสียงประชดประชันว่า
"ดูยังไงก็เหมือนว่าลิซ่าใช้เงินสนองความอยากของตัวเอง 555" คำพูดดังกล่าวจุดชนวนความไม่พอใจในหมู่แฟนคลับ โดยเฉพาะชาวไทยที่ออกมาตอบโต้ทันควัน พร้อมปกป้องลิซ่าจากคำวิจารณ์ที่พวกเขามองว่าเกินขอบเขต และไม่ให้เกียรติในฐานะศิลปินระดับโลก
ยังมีอีกข้อความที่ระบุว่า "ตื่นเช้ามาเจอรูปซากากุจิเคนทาโรนอนข้างลิซ่า… ตาสว่างเลย"
โดยโพสต์บนแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์เดิม) เกี่ยวกับ มิวสิกวิดีโอ “DREAM” ของ ลิซ่า BLACKPINK ได้กลายเป็นไวรัลแบบฉุดไม่อยู่ มียอดเข้าชมมากถึง 69 ล้านครั้ง พร้อมกระแสตอบรับทั้งบวกและลบที่สาดใส่กันดุเดือด
ส่วนอีกโพสต์ที่ระบุว่า "ลิซ่า สมาชิกวง K-POP ชื่อดัง BLACKPINK ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอกับนักแสดงญี่ปุ่น ซากากุจิ เคนทาโร ทั้งคู่รับบทเป็นคู่รัก แต่ในจังหวะที่ดูเหมือนกล้องไม่ได้ถ่าย ลิซ่ากัดแขนซากากุจิเพื่อหยอกเล่น ชาวญี่ปุ่นบางคนออกมาอ้างว่า การกัดแขนนอกการถ่ายทำเป็นการคุกคามทางเพศ! ชาวไทยเลยระเบิดความเดือดเลย (สถานการณ์ตอนนี้)" โดยโพสต์ดังกล่าวแนบภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ และมียอดเข้าชมทะลุถึง 15.7 ล้านครั้ง
มีการแชร์โพสต์เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยเฉพาะโพสต์ที่มีภาพ “แนบชิดบนเตียง” และ “ลิซ่ากัดแขนซากากุจิ” ทำให้ยอดวิวของโพสต์อื่น ๆ ก็พุ่งทะยานเช่นกัน กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดของโซเชียลญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้
ภาพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือฉากเบื้องหลังที่ลิซ่า “กัดแขน” ซากากุจิแบบเล่น ๆ ขณะกล้องไม่ได้ถ่ายทำ — ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นความ “สนิทสนมเกินบทบาท” จนถึงขั้นเรียกว่า “การคุกคามทางเพศจากฝั่งลิซ่า”
ชาวเน็ตญี่ปุ่นแห่คอมเมนต์กันอย่างดุเดือด หลายคนแสดงอารมณ์ทั้ง หวง หึง ตัดพ้อ และ สับสน ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ "ไอดอลของฉัน"
"ดูยังไงลิซ่าก็ชอบเขาจริง ๆ แหละ"
"การกัดแขนตอนที่ไม่ได้ถ่ายทำ มันไม่เกินไปหน่อยเหรอ?"
"มีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ แบบนี้มันใช้อำนาจในหน้าที่ชัด ๆ"
"แขนนั้นน่าจะเป็นของฉันนะ…"
"ลิซ่า BLACKPINK เหรอ? นึกว่าคือลิซ่าที่ร้องเพลง Kimetsu no Yaiba ซะอีก"
"MV นี้มันทำให้แฟนหึงได้ขนาดนี้ ลิซ่าเป็นอัจฉริยะหรือเปล่า"
"อันนี้คือแอบรู้สึกไม่โอเคนะ"
"มันเหมือนจริงเกินไป เจ็บหน้าอกเลย"
"จำเป็นต้องมีฉากแบบนี้จริงเหรอ?"
"นี่มันไม่ใช่แค่แสดงเป็นแฟนแล้ว มันเหมือนเป็นแฟนจริง ๆ"
"อยากเกิดมาเป็นเคนทาโร…"
"ผู้ชายที่น่าอิจฉาที่สุดในโลก"
ซากากุจิ เคนทาโร วัย 34 ปี เป็นนักแสดงและนายแบบชาวญี่ปุ่น เขาเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบให้กับนิตยสาร Men's Non-no ในปี 2010 และเข้าสู่วงการแสดงในปี 2014 ภายใต้สังกัด Tristone Entertainment โดยเริ่มเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ Heroine Shikkaku (2015) และได้รับบทนำใน The 100th Love with You (2017) รวมถึงแสดงในซีรีส์ Tokyo Tarareba Musume (2017) และ Signal (2018)
ด้วยภาพลักษณ์อบอุ่น สุภาพ และรอยยิ้มละมุน เขาได้รับความนิยมในฐานะตัวแทนของ “หนุ่มหน้าเค็ม” หรือ shio-gao ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ชายหนุ่มผิวขาว ตาคม นุ่มนวล ที่ได้รับความรักจากแฟน ๆ ทั่วญี่ปุ่น.
ก่อนหน้านี้ ซากากุจิได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบรรยากาศในกองถ่าย MV เพลง DREAM ว่า “ถึงแม้ตอนที่กล้องไม่ได้ถ่าย ลิซ่าก็ยังพยายามสื่อสารกับผม ซึ่งคิดว่าตรงนั้นช่วยให้บรรยากาศออกมาดูดีใน MV”