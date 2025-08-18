"ลิซ่า" BLACKPINK สวมชุดขนฟูสีชมพู Labubu สุดน่ารักบนคอนเสิร์ตที่ลอนดอน

ลิซ่า (ลลิษา มโนบาล) สมาชิกวง BLACKPINK สร้างความฮือฮาอีกครั้งระหว่างการแสดงที่ลอนดอนในทัวร์ Deadline World Tour ด้วยการสวมชุด Labubu สีชมพูขนฟูสุดพิเศษ ที่ออกแบบโดย เบร็ต อัลเลน เนลสัน
โดยชุดนี้ประกอบด้วย เสื้อครอปขนฟูไหล่ตั้ง คอร์เซตเสริมทรง มินิสเกิร์ตขนฟู และ รองเท้าบูตสีชมพูฟูเข้าชุด กับตุ๊กตา Labubu สีชมพูติดที่เอว ซึ่งเป็นผลงานคัสตอมของดีไซเนอร์ Marko Monroe
นอกจากนี้ ลิซ่ายังถือหน้ากาก Labubu สีชมพูขึ้นมาบังหน้าในช่วงหนึ่งของการแสดง ซึ่งภายหลัง เนลสัน ได้นำมาสวมโชว์ผ่าน Instagram Story ของเขาด้วย
ลิซ่าเป็นแฟนตัวยงของ Labubu และของสะสมจาก Pop Mart มานานแล้ว โดยก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม เธอโพสต์ภาพตัวเองถือกระเป๋ารุ่น “Nano Speedy” สีรุ้งของ Louis Vuitton ที่ตกแต่งด้วยตุ๊กตา Labubu สองตัว ขณะสวมชุดเดรสระยิบระยับจากแบรนด์ Diesel
ตุ๊กตา Labubu เป็นผลงานของ Kasing Lung ศิลปินจากฮ่องกง ซึ่งสร้างขึ้นในฐานะตัวละครจากหนังสือภาพชุด The Monsters ก่อนจะจับมือกับบริษัท Pop Mart ในปี 2019 เพื่อวางขายในรูปแบบ “Blind Box” ที่เปิดกล่องแล้วถึงจะรู้ว่าได้แบบไหน
ลิซ่าเคยให้สัมภาษณ์กับ Vanity Fair ว่า “เพื่อน ๆ ในไทยเอามาให้ดู แล้วฉันก็หลงเลย...หมดเงินกับมันเยอะมาก ถ้าเดินทางไปนิวยอร์ก ไมอามี ปารีส ฉันจะหา Pop Mart ทุกร้าน เหมือนล่าสมบัติเลย”