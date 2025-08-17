ร่วมวิ่งกับซุปตาร์เมืองไทย ในงานวิ่งการกุศล “ซุปตาร์รัน 2025”

มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง และ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป, The EmDistrict, Sport Mall, บริษัท กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด แถลงข่าวจัดงานวิ่งการกุศล “ซุปตาร์ รัน 2025” ณ Sphere Gallery 2 Floor 2 EmsphereDepartment Store โดยผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อวิ่ง ที่ออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งงานวิ่งการกุศลครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 05.00 - 09.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยจัด 2แบบ ได้แก่ “วิ่งแบบทั่วไป” และ “แบบเวอร์ชวลรัน” (Virtual Run)
สำหรับบรรยากาศก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเปิดเวทีด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ชรัสเฟื่องอารมย์ และชมพู ฟรุตตี้ (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง) หลังจากนั้นประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง สุประวัติ ปัทมสูต (ศิลปินแห่งชาติ) และ นฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงพร้อมด้วย มาตรา ไพรหิรัญ รองประธานกรรมการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับมูลนิธิฯ โดยมีใหม่ - นัฎฐา ลอยด์, แจง- วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, เชง - ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ร่วมพูดถึงกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ และคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ให้เกียรติขึ้นมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้
ซึ่งภายในงานคราคร่ำไปด้วยทัพนักแสดงและศิลปินให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้อาทิ เอิร์ธ - ศัลย์ อิทธิสุขนันท์, จอย - รินลณี ศรีเพ็ญ, แพนเค้ก - เขมนิจ จามิกรณ์, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, ตุ๊ก – ดวงตา ตุงคะมณี, โอ - อนุชิต สพันธุ์พงษ์, บอล - อัศนัย เทียนทอง, ไนกี้ - นิธิดล ป้อมสุวรรณ, เตียวหุย - เพชรปรัชญา เหลืองเดชานุรักษ์, เจี๊ยบ - ปวีณา ชารีฟสกุล, ไก่ - สุปราณี เจริญผล, ดี้ - ปัทมา ปานทอง, น้ำฝน - สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ, กิ๊ฟ - อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, จุ๊บแจง - วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ, ปอ - ปานเลขา ว่านม่วง, จ๊ะจ๋า - พริมรตา เดชอุดม, ลูกหมี - รัศมี ทองสิริไพรศรี, โย - ยศวดี หัสดีวิจิตร, เดี่ยว - สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, ต่าย - ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, บีม – ศรัณยู ประชากริช, ขวัญ - อุษามณี ไวทยากรณ์ , ก้อย - ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, หยวน - กวินรัฏฐ์ ยศอมรสุนทร, เอ็ม อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล, ม้า อรนภา กฤษฎี, ดี้ ชนานา นุตาคม, จิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว ฯลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการของมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง นคร วีระประวัติ, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, ปิยสุดา จันทรสุข, วราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม, วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม, นนทิยา จิวบางป่า, ณัฐนี สิทธิสมาน, วรายุฑ มิลินทจินดา, อารยา เลิศสรรค์ศรัญย์, อธิคม นลินตระกูล โดยงานวิ่งการกุศล “ซุปตาร์รัน 2025” จัดขึ้น 2 แบบ ได้แก่ “วิ่งแบบทั่วไป”และ “แบบเวอร์ชวล รัน” (Virtual Run) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางhttps://race.thai.run/suptarrun2025 และhttps://race.thai.run/suptarrun2025vr
“วิ่งแบบทั่วไป” มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 750 บาท และ Fun Run 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท พิเศษบัตร Early Bird Sale ลด 10% ทั้ง 2 รายการเมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2568
“แบบเวอร์ชวล รัน” (Virtual Run) ค่าสมัคร 500 บาท สะสมระยะทาง 90 กิโลเมตร โดยเริ่มส่งผลระยะทางการวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 - 15 ธันวาคม 2568 รวม 1 เดือน โดยผู้ที่สมัครวิ่งสามารถสะสมระยะทางการวิ่งผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ที่มีอุปกรณ์จับเวลา ระยะทาง และ สัญญาณ GPS ซึ่งรูปแบบการวิ่งนี้จะมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรม นักวิ่งสามารถวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้เวลาใดก็ได้ในเส้นทางที่กำหนดเอง ใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเลือกสมัครวิ่งนี้ได้
โดยผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อวิ่ง ที่ออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติพร้อมเหรียญรางวัลให้กับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน และสำหรับผู้ที่ส่งผลสะสมระยะทางครบ 90 กิโลเมตรตามระยะเวลาที่กำหนด ในวันงานยังมีโล่รางวัลสำหรับ มินิมาราธอน Winner Overall 1 รางวัล และ โล่รางวัล สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 60 ปี ประเภทชาย 1 รางวัล และ หญิง 1 รางวัล สำหรับรุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ประเภทชาย 1 รางวัล และ หญิง 1 รางวัล และ โล่รางวัลสำหรับ Fun Run Winner Overall 1 รางวัล
พลาดไม่ได้พบกับ รางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า 850,000 บาท สำหรับการวิ่งประเภททั่วไป ที่ให้นักวิ่งได้ลุ้นกันในวันงาน ซึ่งสนับสนุนโดย Sport Mall อาทิ บัตรส่วนลดมูลค่า 500 บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท จำนวน 1,500 รางวัล, ร่ม New Balance จำนวน 10 รางวัล, รองเท้าวิ่ง Baoji จำนวน 10 รางวัล, IQ Sport จำนวน 6 รางวัล, Rev Runner T-Shirt size M จำนวน 10 รางวัล, Rev Runner หมวก จำนวน 10 รางวัล, ผ้าขนหนู Peak เช็ดผม จำนวน 10 รางวัล, รองเท้าวิ่ง Mizuno ชาย 1 คู่ หญิง 1 คู่ #ซุปตาร์รัน 2025