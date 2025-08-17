"เอมี่" ภาพตัด แก๊งสายดื่มรวมตัว เมาได้สามีพากลับ

"เอมี่ กลิ่นประทุม" ภาพตัด เจอตัวแม่สายดื่มในงานแต่ง งานนี้เมาได้เต็มที่ สามีพากลับบ้าน ตื่นเช้าคลิปปาร์ตี้ไวรัลไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้
หลังจากที่ตัวแม่สายดื่มอย่าง "เอมี่ กลิ่นประทุม" และ “ป๊อก ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์” โคจรมาเจอกันในงานแต่งงานของผู้จัดการส่วนตัว "ปิงปอง ธงชัย" งานนี้บอกเลยว่ามีแต่ความสนุกสุดเหวี่ยง จนสร้างสีสันให้กับคนในงานและแฟนคลับที่ติดตามเป็นอย่างมาก
ล่าสุด เอมี่ กลิ่นประทุม ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบขำๆ ในงาน Chef Fest Thailand Season 3 ONE STREET, ONE LEGEND ณ ตลาดนัดเลียบด่วน แดนเนรมิต ว่าตั้งใจจะไปแสดงความยินดี แต่พอรวมดาวเด่นก็ไปเป็นอย่างในคลิป
“เราก็รับจ้างไปเอ็นเตอร์เทรนงานแต่งได้ คือเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอะไรขนาดนั้น ตั้งใจจะไปแสดงความยินดีเฉยๆ แต่ว่าพอไปถึงก็เจอคนนั้นคนนี้ มันก็รวมดาวเด่น (รู้ไหมป๋อมแป๋มกับป๊อกไป?) ไม่รู้ๆ อะไรเลย แต่พอถึงก็ อ้าวๆๆ ตกใจหมด พอเจอป๊อก ปิยะธิดา กับ ป๋อมแป๋ม ดีใจ มีพวก เอมตามใจตุ๊ด คาริสา มีแต่คนเด็ดๆ ทั้งนั้น (แพทกับคาริสา?) เขาเปิดตัวเลยนะ เรากับพี่ป๊อกก็ถอยนิดนึง แพทก็มีบีฟอร์อาฟเตอร์เหมือนกันนะ"
"อย่างแพทคนก็คอมเมนต์บอกว่า อยากให้เจอๆ ซึ่งเรามีโอกาสเจอกันมาแล้วตามที่เที่ยว เป็นเพื่อนของเพื่อน คล้ายๆ กลุ่มเดียวกัน เจอที่งานแล้วก็มาป๊ะกันที่งานแต่ง ส่วนคาริสาเราทำงานด้วยกันมานานแล้ว”
บอกเมาจนไม่รู้เรื่อง
“เราก็ไม่รู้เลยว่ากี่โมงกี่ยาม ผู้จัดการต้องดึงตัวเรากลับ (ไปไหนต่อ?) ไปบ้านคาริสา คือเขาบอกว่ารีโนเวทบ้าน เขาอยากให้ดูบ้าน แวะไปแป๊บเดียว คือจริงๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานมันจะเป็นคลิปต่างๆ ไวรัล ไม่คิดเลย แต่พอไถมือถือเจอแต่คลิปเราวะ เราทำอะไรลงไปมันเป็นงานปิดเนอะ เราไปแสดงความยินดีกับแม่แอน เขาคบกันมาตั้ง 26 ปี เราก็ต้องดีใจกับเขา แสดงความยินดีกับเขาเต็มที่แล้วก็ให้แขกที่มางานเขาสนุกไปด้วย”
เมาแค่ไหนก็มีสามีคอยดูแล
"เออ (หัวเราะ) ก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะได้เหมือนกับว่า อยู่ร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วย สามีร้องเพลงอยู่ เราก็เลยขึ้นไปเปิดแผ่น ส่งเสริมกัน ไม่งั้นเขาจะร้องไม่ดี เราต้องส่งเสริมให้เขาร้องเพลงดี (มีเรียกลงไหม?) ไม่ เขาดูภูมิใจกับฉันอยู่นะ เมียฉันเอา" (หัวเราะ)
"พอเห็นคลิป ก็ตามนั้นเลยค่ะ เราดูสถานที่ดูความเหมาะสมแล้ว ดูว่าเราอยู่กับใครกลับยังไง ดูแลตัวเองให้ได้ ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีสามีมาเพื่อดูตัวเรา ฝากไว้ให้คิดนะคะ เราจะไปไหนกลับยังไงกลับกับใครต้องคิด มีคนดูแลเราเช่นสามี”