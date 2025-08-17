xs
โครตจึ้งสมฉายา!! "ขวัญ อุษามณี" แปลงโฉมเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ สวยเป๊ะทุกมุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมฉายา “บาร์บี้เมืองไทย” สำหรับนางเอกสาว "ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์" ล่าสุดออกมาแต่งตัวโคฟเวอร์ในลุคตุ๊กตาบาร์บี้ที่กำลังมาแรง งานนี้หลังจากที่เจ้าตัวลงภาพในโซเชียลไป ก็ทำเอาหลายคนตะลึงเพราะสวยเป๊ะทุกดีเทล เต็ม 100 ไม่หัก































