เฮสนั่น! "อนันดา" เผยข่าวดี "ณัฐ ณิชชา" ภรรยา ตั้งท้องแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขึ้นตำแหน่งว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอีกคน สำหรับพระเอกหนุ่ม "อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม" ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพอวดรูปคู่ภรรยา "ณัฐ ณิชชา ธนาลงกรณ์" พร้อมรูปเบบี๋น้อยในท้อง และข้อความว่า "And the journey continues" งานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการ รวมถึงแฟนคลับต่างร่วมยินดีกันยกใหญ่















