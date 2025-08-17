"วี วิโอเลต" โพสต์ระบายความในใจ ไม่รู้เสียงจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่!

ก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันว่านักร้องสาวเสียงดี "วี วิโอเลต วอเทียร์" ต้องพักการใช้เสียงอย่างจริงจัง เพราะมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงอักเสบ แต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรอัพเดทออกมา แต่ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ร่ายยาวระบายความในใจผ่านเพจเฟซบุ๊ค พร้อมกับลงคลิปการเข้าพบแพทย์ในการรักษา ซึ่งวีก็ยอมรับว่าการที่ต้องเก็บทุกอย่างเอาไว้คนเดียว ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกิน จึงขอลุกขึ้นมาเพื่อสร้างความกล้าให้กับตัวเอง
"ขอโพสต์เก็บไว้ ยาวหน่อยนึงนะ ไม่รู้ว่าคนรู้เรื่องนี้เยอะแค่ไหน แต่วี Struggle กับเรื่องเสียงวีมาพักใหญ่ๆ หลายๆ คนอาจจะรู้ว่าวีป่วยๆ เกี่ยวกับเส้นเสียง วีอาจจะไม่ค่อยได้เปิดเผย ว่าจริงๆ แล้วมันส่งผลกระทบกับจิตใจวีแค่ไหน ว่ามันเหมือนโลกเกือบทั้งใบของวีกำลังจะแตก
ถ้าให้อธิบายว่าป่วยอะไรบ้าง มันจะยาว และเข้าใจยากนิดนึง ขอบันทึกแค่ความรู้สึกแล้วกัน ตลอดช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมา วีเข้าออกโรงพยาบาล เข้าพบแพทย์เฉพาะทางเส้นเสียง, voice specialist, speech therapist, ครูสอนร้องเพลง ทำทุกวิถีทางทำยังไงก็ได้ให้เอาเสียงคืนมา แต่ Journey นี้มันยาวมาก มันเต็มไปด้วยวันหลายๆ แบบ วันที่มีกำลังใจ มีหวัง แต่ก็มีวันที่ท้อ วันที่พ่ายแพ้ และทำให้เราสงสัย ว่าเรายังจะสามารถร้องเพลงได้อีกต่อไปมั้ย แต่สุดท้าย เรารู้อยู่เต็มอก ว่านี่ คือสิ่งที่เรารักที่สุด แล้วมันเลยยังทำให้วีเดินหน้าต่อ สู้มาเรื่อยๆ เพื่อเอามันคืนมา
ที่ผ่านมาวีไม่ได้กล้าเปิดเผยเรื่องนี้เท่าไหร่ เพราะมันใกล้ใจเรามาก มัน sensitive มากสำหรับเรา ส่วนใหญ่เราจะบอกคร่าวๆ ว่าแค่ป่วย ไม่คิดว่าวันนึงจะกล้าเอาคลิปพวกนี้ มาตัดลงแบบนี้เหมือนกัน ตอนถ่ายคือ กะไว้แค่ดู Progress + ถ่ายการบ้าน ที่ต้องกลับไปทำตาม
แต่วันนี้วีแค่รู้สึกว่า บางทีการ Fight เงียบๆ ของเรา มันช่างทำให้เราโดดเดี่ยวจัง แต่มันน่าจะมีคนที่ Fight อะไรในมุมเงียบๆ ของเค้า เหมือนกับเราอยู่ก็ได้ ที่เราเลือกโพสต์ในวันนี้ ก็ไม่ได้แน่ใจเหมือนกัน ว่ารู้สึกอะไรอยู่บ้าง แต่มันให้ความรู้สึกเหมือน กำลังเอาชนะใจตัวเองในความ insecure นี้ เอาชนะกายตัวเอง ในเรื่องการร้องเพลง เหมือนกำลังสร้างความกล้าหาญให้ตัวเอง โดยการพูดออกมาดังๆ
ไม่รู้ว่าใครกำลังเจออะไร และกำลังผ่านมันไปเงียบๆอยู่ในมุมของตัวเองเหมือนกันมั้ย วีขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ ทุกวันนี้ วียังไม่ได้เสียงวีคืนมา 100% หรอก แต่มันมีวันที่วีได้ยินเสียงของวี ว่ามันยังอยู่ในเรา มันก็ทำให้ยังมีหวัง และทำให้เรารู้สึกเข้าใกล้มันมากขึ้นเรื่อยๆ วียังอยู่ใน Journey นี้ของวี ภาวนาว่าจะได้คืนมา 100% ในช่วงคอนใหญ่ของเราในปลายกันยานี้ (บัตรยังไม่หมด ยังซื้อได้นะ) สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่อ่านมาถึงจุดนี้ เลิ้บ"