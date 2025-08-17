"เนื้อแท้" เปิดตัว "ลูกชิ้นเนื้อแท้" รสชาติยุค 90's บุกตลาด Modern Trade พร้อมกลยุทธ์ Nostalgia Marketing ดึง “แด๊ก Rock Rider” ร่วมสร้างความทรงจำ จำ พร้อมให้คนรักเนื้อทั่วประเทศได้ลิ้มลอง

"เนื้อแท้" แบรนด์ร้านอาหารภายใต้บริษัท คอมพานี บี จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "ลูกชิ้นเนื้อแท้" เข้าวางจำหน่าย
ในช่องทาง Modern Trade ที่ Makro และ Lotus's ผ่านโปรเจค “เจอแล้วต้องจัด Axtra Finds” ทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคน
ได้สัมผัสรสชาติแห่งความตั้งใจที่แบรนด์ได้ทุ่มเทพัฒนามานานกว่า 2 ปี เป็นสูตรเฉพาะของร้านเนื้อแท้ พร้อมใช้ Nostalgia Marketing หรือกลยุทธ์ การตลาดที่ปลุกความทรงจำในอดีตมาเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสาร
คุณโต-วีรชน ศรัทธายิ่ง เจ้าของแบรนด์ "เนื้อแท้" กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของลูกชิ้นว่า “ลูกชิ้นสูตรพิเศษนี้เป็นเหมือน
การสานต่อความตั้งใจ ที่อยากจะส่งมอบประสบการณ์ความอร่อยแบบที่ชอบให้กับทุกคนพัฒนาสูตรนี้ขึ้นมาด้วยความทรงจำ
ในวัยเด็กเมื่อครั้งได้กิน ลูกชิ้นยุค 90's ที่มีเนื้อสัมผัสแน่น เด้ง และรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเชื่อว่ารสชาติแบบนี้จะช่วย
ปลุกความทรงจำเก่าๆ และสร้างความประทับใจใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ได้ลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเป้าหมายหลักที่มีกำลังซื้อสูง
และเติบโตมาในยุค 90's โดยการนำ สินค้าเข้าวางจำหน่ายในช่องทาง Makro และ Lotus's ผ่านโปรเจค “เจอแล้วต้องจัด
Axtra Finds” ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มครัวเรือน และกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้สัมผัสกับรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์ในแบบของเนื้อแท้
เพื่อเป็นการตอกย้ำ คอนเซ็ปต์การเล่าเรื่องราวในยุค 90's แบรนด์ "เนื้อแท้" จึงได้ใช้กลยุทธ์ Nostalgia Marketing มาช่วยสื่อสารผ่านแคมเปญโฆษณาที่ชวนให้คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆ โดยได้ชักชวนศิลปินชื่อดังอย่าง คุณแด๊ก Rock Rider
(เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด) ซึ่งเคยร่วมงานกับคุณโตมาตั้งแต่อดีต มาร่วมแสดง เพื่อช่วยถ่ายทอดเรื่องราวและสร้างบรรยากาศ แห่งความทรงจำร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการเชิญ Influencer รุ่นใหม่อย่าง Bangkokciaga และ โคจอน รวมถึง บอ.บู๋
คอลัมนิสต์สายฟุตบอลชื่อดัง มาช่วยขยายการสื่อสารไปยังกลุ่มแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้
ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมิติให้กับการเล่าเรื่องของแบรนด์ แต่ยังเป็นการขยายฐานลูกค้าจากเดิมอีกด้วย
การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ Makro และ Lotus's ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ "เนื้อแท้" ที่จะผลักดัน
พอร์ตกลุ่มสินค้าประเภทพร้อมปรุง สู่ลูกค้ากลุ่มครัวเรือนมากขึ้น ด้วยเทรนด์อาหารพร้อมทานที่โตเฉลี่ย 3 - 4% ต่อปีจะเป็น
แรงหนุนโดยตรงต่อสินค้ากลุ่มลูกชิ้นที่สามารถ ปรุงอาหารได้เร็ว ทานสะดวก โดยจากผลวิจัยด้านการตลาดพบว่าลูกชิ้นเนื้อ
คงยังเป็นที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก ลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นปลา โดยมีสัดส่วนที่ 20% ของภาพรวม การเปิดตัว “ลูกชิ้นเนื้อแท้” จึงถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่ยังคงมองหาลูกชิ้นคุณภาพดี และสร้างความหลากหลายให้กับผู้บริโภค
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการพัฒนาสินค้านี้ จะช่วยทำให้ภาพรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ให้ไปถึงที่ระดับ 750 ล้านบาท ส่วนผลกำไรคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 60 ล้านบาท โดยคาดว่าธุรกิจจะมีการขยายตัวมากที่สุดคือสินค้ากลุ่ม ฟู้ดเซอร์วิส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของแบรนด์ในปีนี้