“วีนา” ยังไม่สนิทใจ “เฌอเอม” 100% หลังอีกฝ่ายขอโทษเคลียร์ใจที่เคยนินทา อย่าเพิ่งรีบแจวเรือจิ้น

“วีนา” เผย “เฌอเอม” เข้ามาขอโทษเคลียร์ใจ อดีตเคยนินทาทำให้รู้สึกไม่ดีต่อก้น รับตอนนี้ยังไม่สนิทใจ 100% แต่ก็พร้อมปรับความเข้าใจ ส่วนแฟนๆ จับจิ้น อย่าเพิ่งรีบแจวเรือ ขอโฟกัสการประกวด MUT ก่อน
ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดกร๊าด เมื่อ “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” จับ “วีนา ปวีนา ซิงค์” ขึ้นเรือจิ้น “เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์” แฟนๆ เองก็ช่วยกันแจวเรือ แม้ทั้งวีนาและเฌอเอม ในอดีตจะเคยมีเรื่องหมางใจ เฌอเอมแอบนินทาวีนาเพราะอคติกับเจ้าตัวเมื่อหลายปีก่อน วีนาเผยว่าได้เคลียร์ใจกับเฌอเอมแล้ว โดยอีกฝ่ายมาขอโทษถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา
“ช่วงนี้มือจะเปียกหน่อย เพราะเอามือราน้ำไว้ อย่าเพิ่งรีบแล่น ยังมีเรื่องให้ต้องโฟกัส มิตรภาพดีๆ ของวีนากับพี่เอมเรามีอยู่แล้ว เรื่องราวมันผ่านมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้สนิทกันมากเท่าไหร่ ถือว่าแทบจะอยู่ในสังกัดเดียวกันก็แล้วกัน เราอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันก็พร้อมจะเปิดใจเป็นเพื่อนกันค่ะ
เรื่องราวในอดีตมันก็ผ่านมาหลายปีแล้ว พี่เอมได้ขอโทษวีนาตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นแล้ว วีนาว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบัน ถ้าเราเป็นคนดี พร้อมที่จะเปิดใจให้กัน ทำสิ่งดีๆ ให้กัน สุดท้ายแล้วความรู้สึกดีๆ มันก็ดำเนินต่อไป
ก็มีฟีลเคลียร์ใจกันบ้างกับเรื่องราวในอดีต พี่เอมก็มากระซิบบอกว่าอย่างนี้ๆๆๆ นะ เมื่อไม่นานมากนี้เลย ถามว่า 100% เลยไหมก็คงจะยัง หลังจากจบการประกวดแล้วกัน จะคุยกันให้เต็มที่ ปรับความเข้าใจแบบ 100% เขาเองก็น่าจะรู้สึกผิด วีนาไม่อยากให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะ มันผ่านมานานมากๆ เลย วีนามองว่ามันเป็นเรื่องเล็ก คนเราไม่สามารถถูกตัดสินจากการทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ แค่ครั้งเดียวเอง ก็พร้อมที่จะให้โอกาส พร้อมที่จะเดินหน้าเป็นเพื่อนต่อไปค่ะ
(เขินไหมเวลาบอสแซว?) มันเป็นเรื่องของความรู้สึก ก็ดีใจที่มีคนให้ความสนใจ ขอไม่ตอบอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าตอบไม่ถูก เป็นมิตรภาพดีๆ แล้วกันค่ะ แล้วแต่แฟนๆ จะว่ายังไง มิตรภาพดีๆ มีได้ทุกเพศ”