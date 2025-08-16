“อาร์ม-ชัยภัทร” ไอ้ต้าวน้องหมอมายจอมงุ้ย Doctor’s Mine หมอน่ารักคนนี้เป็นของผม

เพราะความน่ารักมันเด้งเข้าตาเหล่ามัมหมีถึงกับใจเหลวให้ “น้องมาย” น้องหมอปี 2 จอมงุ้ยจากซีรีส์ “Doctor’s Mine หมอน่ารักคนนี้เป็นของผม” จนหลายคนอยากทำความรู้จักกับหนุ่นน้อยสุดน่ารักคนนี้
ชื่อ : ชัยภัทร จำปาสิน
ชื่อเล่น : อาร์ม
วันเกิด : 29 สิงหาคม 2547
ราศี : สิงห์
เรียน : ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
งานอดิเรก : ดูหนัง ฟังเพลง ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เล่นเกม นอน
สิ่งที่ชอบ : เล่นบาส
ทำไมถึงเป็นนักแสดง
อาร์ม : แต่ก่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก จึงอยากจะก้าวข้ามสิ่งนี้ และอยากลองพยายามกับเส้นทางในการแสดงครั้งนี้ เมื่อมีผู้ใหญ่ให้โอกาสผมก็ไม่รีรอที่จะรับโอกาสนี้ อีกทั้งซีรีส์นี้ยังเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผม ต้องขอบคุณพี่เขตต์-พี่แนท ที่เชื่อมั่นและมอบโอกาสครั้งนี้ให้ผมได้รับบทมายครับ
มองเส้นทางทางการแสดงของตัวเองยังไง
อาร์ม : ผมชอบที่ได้ทำงานในวงการนี้นะครับ แม้ว่าตัวผมเองจะเริ่มทำงานได้ไม่นาน ยิ่งได้เห็นผลงานของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้รับชม มันยิ่งทำให้ผมรู้สึกมีความสุข และอยากจะเดินทางบนเส้นทางนี้พร้อมจะรับทุกโอกาสทางการแสดงในหลายๆบทบาทที่ได้รับมา และหวังว่าจะมีคนคอยซัพพอตและเอ็นดูผมไปแบบนี้อีกนานๆนะครับ
คิดว่าอะไรคือความฝันสูงสุดของการเป็นนักแสดง
อาร์ม : อยากให้ผลงานทางการแสดงได้รับการยอมรับ และเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนครับ แต่ถ้ามีโอกาสได้รางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรก็ตามจะเป็นอะไรที่ผมจะภูมิใจมากๆครับ ยิ่งเวลาที่ผมไปร่วมงานประกาศรางวัลต่างๆเห็นพี่ๆนักแสดงที่ได้รับรางวัล มันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้ผมต้องพยายามและตั้งใจกับการทำงานตรงนี้ให้มากที่สุด เพื่อในสักวันผลงานของผมจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคน
การได้มารับบทมายรู้สึกยังไง
อาร์ม : ตื่นเต้นครับ มันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมาก อย่างที่เคยบอกครับ ซีรีส์นี้เป็นผลงานแรกในชีวิตผม ทุกอย่างคือครั้งแรกสำหรับผมหมด ผมตั้งใจและทำการบ้านกับบทนี้มากๆ พยายามทำให้ออกมามาเป็น มาย ในเวอร์ชั่นของอาร์มที่ดีที่สุด เพื่อให้ไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป ต้องขอบคุณที่ได้รับคำแนะนำจากพี่เขตต์ พี่แนท พี่ๆ เพื่อนๆ ที่ร่วมแสดงในซีรีส์ ทำให้ผมสามารถทำมันออกมาได้
การได้มาทำงานกับหล่งลี
อาร์ม : ต้องขอบคุณพี่หล่งครับ ที่คอยซัพพอตและให้กำลังใจผมตลอด ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงทุกวันนี้พี่หล่งเป็นเหมือนพี่ชายที่คอยดูแลผมในทุกๆเรื่อง ทั้งการแสดงและการใช้ชีวิต อาจจะเป็นเพราะเราแทบจะเจอกันทุกวัน และต้องผ่านการทำงานและช่วยเวลาที่ลำบากของการทำงานเลยทำให้เราทั้งคู่สนิทกันเร็วขึ้น ทุกครั้งที่ผมหันไปมองพี่เค้า พี่หล่งมักจะยิ้มให้ผมเสมอเค้าคือ Save Zone สำหรับผม ทำให้การต้องทำงานด้วยกันในทุกๆวันมีความสุขและอยากจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ
อะไรที่ทำให้เราเข้ากับพี่หล่งได้ดี
อาร์ม : ความใจดีและความอบอุ่นของพี่หล่ง หลายคนอาจไม่รู้พี่หล่งเป็นคนที่ใจดีและอบอุ่นมากๆครับ เค้ามีความเป็นพี่ชายที่คอยแทคแคร์ดูแลผม คอยสอน คอยเอาใจใส่ผม ผมเองก็อยากให้พี่เค้ายิ้มเยอะๆอารมณ์ดี ทำให้ผมคอยจะที่สร้างเสียงหัวเราะ เล่นไปกับพี่เค้า เวลาที่พี่เค้าอารมณ์ดีมันทำให้ผมเองก็มีความสุขไปด้วยครับ ถึงแม้วันไหนจะมีใครคนหนึ่งที่ไม่น่ารักก็จะมีอีกคนคอยมาทำให้อีกคนมาทำให้ยิ้มได้ขึ้นมา เรียกว่าเรา2คนจะคอยปรับให้กันและกัน ผมหวังว่าพี่หล่งจะเป็นคนนั้นให้กันไปอีกนานๆ
อยากบอกกับตัวเองในอีก5ปีข้างหน้า
อาร์ม : เหนื่อยไหม? พยายามต่อไปนะ ไม่ว่าจะเดินไปในเส้นทางไหนหรือเป้าหมายแบบไหน คนในปัจจุบันนี้ก็จะตั้งใจและพยายามไปเหมือนเพื่อให้คนใน5ปีข้างหน้าได้เดินไปถึงจุดหมายที่หวังไว้ คนตรงนี้จะไม่ยอมแพ้แน่นอน
อยากขอบคุณใครหรือแฟนคลับที่คอยสนับสนุน
อาร์ม : ขอบคุณพี่เขตต์ พี่แนทกับโอกาสที่มอบให้ผม มันเป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับผม พี่หล่งที่เข้ามาเป็นพาร์เนอร์กันและที่ยอมรับในตัวผมและเอ็นดูกัน พี่ๆแฟนคลับที่คอยเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ ขอบคุณที่ให้ผมเป็นรอยยิ้มและความสุขของพี่ๆ เพราะพี่ๆแฟนคลับก็เป็นความสุขในทุกวันของผมเหมือนกัน ในวันที่ผมไม่สดใสเพราะมีทุกคนทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นมาเสมอ สุดท้ายคุณแม่ของผม ขอบคุณที่สนับสนุนและคอยผลักดันผมในทุกๆเรื่อง
สามารถติดตามผลงานของอาร์มได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00น. ช่อง9 MCOT HD กด30 ดูย้อนหลังได้ทาง Youtube : kongthup production
Uncut ทาง VIU และ KONGTHUP MEMBERSHIP FAMILY(For Interfan)
