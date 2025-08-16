“อาร์ต พศุตม์” ขำกลิ้ง “อั้ม อิราวัต” ฟ้องหมิ่น แขวะข้อหาเหมือนเด็กขี้ฟ้องครู

“อาร์ต พศุตม์” สวนกลับ “อั้ม อิราวัต” หลังโดนฟ้อง เห็นข้อหาแล้วตลกเหมือนเด็กฟ้องครู แถมโชว์หุ่นฟิตสวนกลับคนวิจารณ์ บอกก่อนวิจารณ์ใครให้ดูตัวเองก่อน รอขึ้นศาล พร้อมฟ้องกลับ 2 หมาย
หลังจากเปิดศึกผ่านโซเชียลเป็นเวลาเกือบสองเดือนกว่า ระหว่าง “อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม” กับ “อั้ม อิราวัต อารีกิจ” กรณีอั้ม อิราวัต โพสต์แฉพระเอกกล้ามโตเนรคุณผู้มีบุญคุณพาเข้าวงการบันเทิง จนอาร์ตออกมาโต้กลับ เพราะมั่นใจว่าหมายถึงตนเอง แต่อั้มโบ้ยว่าอาร์ตไม่ใช่พระเอก และในเวลาต่อมา อาร์ต เผยภาพหมายศาลผ่านอินสตาแกรม ระบุว่ารอตั้งนาน ดีใจที่วันนี้หมายศาลมาถึงสักที
ล่าสุด อาร์ต พศุตม์ ออกมาเปิดใจหลังถูกอีกฝ่ายฟ้อง โดยเจ้าตัวบอกตลกเห็นข้อหาที่ถูกฟ้อง เปรียบเหมือนเด็กยังไม่โตชอบฟ้องครู ลั่นก่อนวิจารณ์รูปร่างใครให้หันดูตัวเองก่อน
“ตอนนี้ก็รอขึ้นศาลอย่างเดียวครับ ถามก็คงไม่ตอบอะไร ก็เดี๋ยวคงไปถามในศาลดีกว่า มาหมายเดียว แต่เราฟ้องไปสองหมาย ฟ้องไปสองคน หมายมาหาเราสองคนเหมือนกัน ไปถึงเขานานแล้ว เขาประกาศชัยชนะแล้ว (ยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยนะ?) อ้าว เขาไม่ได้เป็นศาลหรอ ตอนเห็นเขาประกาศรู้สึกตลก เขาประกาศของเขาไปก็ปล่อยเขา
ตอนนี้คือเรื่องทั้งหมดรอศาล ตัวเราปล่อยวางแล้ว เพราะเราแค่รู้สึกว่าอันนี้เล่าเรื่องอดีต เราต่อยกับผู้ชายเราไม่ต่อยกับเพศอื่น ลูกผู้ชายเขาจะทำอะไรเขาจะยอมรับซึ่งหน้า แต่ถ้าเกิดเป็นเพศอื่นเราไม่ทำอันนี้ก็เป็นขบวนการถ้าเป็นเด็กๆ ก็จะไปฟ้องคุณครู อันนี้เล่าเรื่องอดีตๆ
ทุกวันนี้ยังตั้งคำถามว่าเขาเป็นศาลหรอครับ มีประกาศด้วยว่าต้องโดนหมายนั้นหมายนี้หมายโน้น แต่หมายที่ฟ้องมาคือถ้าพี่ส่วนสูงน้อยกว่าเราเขาเรียกว่าเตี้ย หมิ่นเปล่า เตี้ย ก็กรูสูง 184 ซม. ประมาณร้อยหมายที่เรียกว่าส่วนสูงต่างกัน ฟ้องเอา”
ลั่นก่อนวิจารณ์รูปร่างใครให้หันดูตัวเองก่อน
“ไม่รำคาญจิตใจ โชว์การนอนเลย โชว์ HRV เลย นี่เราตกลงกันด้วย ไม่ได้ปากดีอย่างเดียว การนอน 8 ชั่วโมง 44 นาที นอนดี HRV ถ้าใครเป็นหมอ HRV สมดุลร่างกาย เราขึ้น 87 maximum สุดๆ นั่นคือการคัตออฟการนอนหลับ อันนี้คือการตอบโต้ด้วยวิทยาศาสตร์ มันมีแบบนี้เมื่อเป็นเด็กแล้วกันมีเขาบอกว่าเราหุ่นเพะ แล้วเร็วๆ นี้มีบางคนบอกหุ่นพี่อาร์ตพังจังเลย หน้าตาโทรมมากเลย แล้วบอกกินอาหารไม่ได้ (เปิดให้ดูหุ่น) มึxดูเอง โคตรสมบูรณ์ บางคนก่อนวิจารณ์เรากลับไปดูสภาพตัวเองก่อน (เปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูกล้าม) โทรมมากเลย ไขมันเหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ไขมันพังมาก มึxดูสภาพตัวเองก่อนนะ ก่อนที่จะวิจารณ์กรูนะ
อันนี้คือบอกคนที่เขาวิจารณ์เรา เห็นในลูกหาบเขาบอกว่าอาร์ตหุ่นพังมาก อาร์ตเละเทะมากเลย มึxดูสภาพมึงก่อนนะจ๊ะ เราไม่ได้ว่าใครเราแค่บอกว่าในโซเชียล ก่อนที่จะวิจารณ์กรูดูสภาพมึxก่อนนะจ๊ะ แต่เราถ่ายรูปเราไม่ค่อยใส่แว่นดำนะ เวลาออกสื่อเราไม่ค่อยใส่แว่นดำนะ สังเกตไหมไม่ค่อยใส่เสื้อด้วยแต่ยังใส่กางเกงอยู่ ฟ้องมาเลยบอกตรงๆ นะกรูเห็นหมายแล้วตลก”