“กรีน” รับมีคนคุยแล้ว แต่ยังไม่มีสถานะ แค่กึ่งไม่โสด!

“กรีน อัษฎาพร” รับมีคนคุยแล้ว แต่ยังเพิ่งเริ่มแค่ 2-3 เดือน บอกเป็นคนนอกวงการ คุยด้วยแล้วสบายใจ แต่เข้ามาแบบงงๆ คุยกันเรื่อยๆ จนเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ บอกยังไม่มีสถานะ ขอค่อยๆ ศึกษากันไปก่อน ไม่ถึงกับไม่โสด แค่กึ่งๆ
โสดมานานหลายปีสำหรับนางเอกสาว “กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล” ที่ตอนนี้ออกมายอมรับว่ากำลังมีคนให้ศึกษาดูใจแล้ว ซึ่งเจ้าตัวมาเผยถึงเรื่องนี้ในงานเปิดตัวละคร ทายาทหมายเลข1 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ยอมรับว่าคนนี้เข้ามาแบบงงๆ เป็นคนนอกวงการที่รู้จักกันมาก่อน แต่ไม่เคยคิดว่าจะจีบ พอคุยกันมาเรื่อยๆ ก็เริ่มคุยกันทุกวัน
“เอาจริงๆ เคยสัมภาษณ์ไปแค่ครั้งเดียวเอง เพราะโสดมานานแหละเนอะ ก็มีคนคุยค่ะ คุยแบบศึกษากันก่อน เป็นคนนอกวงการค่ะ เอาเป็นว่าคุยแล้วสบายใจ ไม่ได้ไปดูดวง แต่เข้ามาแบบบังเอิญ งงๆ ระยะเวลาน่าจะ 2-3 เดือน ก็คุยกันมาเรื่อยๆ ถามโน่นถามนี่ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการเต๊าะหรืออะไร ไม่รู้ ไม่เข้าใจ แต่ก็เริ่มเอ๊ะๆ คุยแล้วก็น่ารักดี คุยแล้วสบายใจ โมเมนต์ที่ทำให้เรายิ้มได้ก็น่ารักดี ดูสบายใจดี ง่ายๆ กรีนว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนที่เขาคุยกัน ปรึกษากันมากกว่า
อายุมากกว่าไหมยังไม่บอก ยังไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้น ยังไม่เปิดตัว อย่างที่กรีนเคยบอก อย่างหลายๆ คนแต่ก่อนจะถามสัมภาษณ์กรีนว่าทำไมกรีนยังไม่มีแฟน ทำไมถึงโสด อย่างที่บอกกรีนอยากค่อยๆ ดู อยากให้มั่นใจมากกว่านี้ เราอยากศึกษาเขาในหลายๆ มิติ ไม่ใช่แค่มันดูกระชุ่มกระชวยแล้วใช่เลย มันไม่ใช่ ค่อยๆ ไปแล้วกันนะคะ ในสตอรี่ ไม่มีๆ (หัวเราะ) เดี๋ยวจะปิดมาสก์แล้วต่อไปนี้ ก็อาจจะมีบ้าง เพราะถ้าเกิดเราต้องการศึกษาใครบางคน มันก็อาจจะต้องออกไปเจอกันบ้าง ออกไปกินข้าวกันบ้าง ต้องเรียนรู้กันไป”
ยังไม่มีสถานะ แต่ตรงสเปก
“มันเข้ามาแบบงงๆ ค่ะ ไม่ใช่เข้าทางผู้ใหญ่ ก็เข้ามาทางตรงเรานี่แหละ แต่มันเป็นเหมือนไม่ได้ตั้งใจ จะคุยอะไรมันก็เหมือนเพื่อนกันคุยกัน คือเรารู้จักกันอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้รู้จักแบบสนิทเลยขนาดนั้น แล้วก็เหมือนได้ทักกันคุยกัน แล้วก็ทักกันทุกวันไปเรื่อยๆ เรื่องตรงสเปกก็ดีนะคะ มันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สวยงาม ฉันก็โสดมาหลายปี ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่โสดแล้ว มันก็ยังกึ่งๆ สถานะยังไม่ได้นิยามอะไรเลย แต่ว่าตอนนี้จะคุยก็คงมีแค่เขาคนเดียว ก็เรียกกันว่าฉัน-เธอปกติ ยังไม่ได้พาไปเจอครอบครัว เดี๋ยวก่อน ทำไมมันเร็วจังเลย (หัวเราะ) ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดว่าค่อยๆ เอาจริงๆ นะมีไม่กี่คนที่รู้ น้อยมาก ถามว่าเขาผ่านกี่ข้อแล้ว ก็ถ้าเห็นกันแบบผิวเผินก็เป็นสิบๆ ข้อแล้ว แต่ลึกๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง”