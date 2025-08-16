xs
“มะตูม เตชินท์” ไม่แคร์ ยอดฟอลฯ หายเกือบแสนเพราะรักชาติ ดีใจ “ดิว” ลุกขึ้นสู้ขายอาหารใช้หนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“มะตูม เตชินท์” ปลื้มรับตำแหน่งทูตวัฒนธรรมเกาหลีใต้ พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล เตรียมปล่อยเพลงภาษาเกาหลี รับดีใจ “ดิว อริสรา” ลุกขึ้นลุยทำมาหากินใช้หนี้ ชี้ปมดรามาราคาอาหารแพง ดาราโดนทุกคน ไม่สนคนวิจารณ์ ไม่ได้ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ย้ำทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณภาพและใจคนซื้อ Call out เหตุปะทะไทย-กัมพูชา เพราะรักชาติ ไม่สนยอด Follower หายเกือบแสนแล้ว

หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตประชาสัมพันธ์อารยะและวัฒนธรรมเกาหลีใต้ จาก K-Culture Education Association เมื่อกลางเดือน มิ.ย.68 ที่ผ่านมา ล่าสุด “ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” ก็ออกมาเปิดใจในงาน เปิดตลาด AumAum บอกรู้สึกปลาบปลื้มใจสุดๆ พร้อมทั้งสัญญาจะทำหน้าที่ตัวแทนประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยให้คนทั่วโลกรับรู้มากขึ้น

“กลับมาในตำแหน่งทูตวัฒนธรรมจากคีย์ก็คือ K-Culture Korea Education กับ Education of Youth เป็นสายของทูตเยาวชน ความรู้สึกก็เกินคาดเพราะก็ไม่คิดว่าเราจะได้ทำงานอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้ จริงๆ เราเป็นคนที่เติบโตกับวัฒนธรรมแล้วก็คนเกาหลีมาเกือบ 10 ปี การเป็นทูตมันมาจากที่เราไปออดิชั่นแล้วได้เดินโชว์แฟชั่นวีกก่อนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว แล้วบังเอิญเขาเห็นโปรไฟล์เขาเลยเสนอมาเพราะว่าเขาเห็นว่าเราชอบเต้น K-pop ชอบโปรโมตเกาหลีในแพลตฟอร์มของเราก็เลยได้มาเป็น

ตอนแรกเขาติดต่อมาแต่เรายังไม่ได้มีลายลักษณ์อักษร เราก็เลยยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไร แต่ปรากฏว่าเขาไปอัปในเว็บไซต์เลย แล้วผู้จัดการพี่หอมน้องเนยส่งมาว่ามะตูมเธอได้เป็นทูตนะ เราก็ไม่รู้เราเลยโพสต์อินสตาแกรมให้คนแปล สุดท้ายเพิ่งมารู้ในโซเชียลว่าตัวเองได้ถูกแต่งตั้ง แต่ว่าพิธีขึ้นรับก็คือเมื่อเดือนที่แล้วที่ขึ้นไปรับบนเวที มีการประสานไว้เกือบ 2 ปีแล้วครับ แต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเราจะได้ดำรงตำแหน่งนี้จาก 2 ปีหลังจากนี้ไปอีก หน้าที่ของทูตคือการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามอย่างประเทศไทยให้สู่สายตาสากลโลกโดยเฉพาะเกาหลี ให้ทุกท่านรู้ว่า Thailand is such amazing

เดี๋ยวเราจะมีเพลงกับทางเกาหลีด้วยในนามทูต ลงเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเพลงแบบฮิตๆ ไวรัสง่ายๆ ในติ๊กต๊อกแสดงความเป็นตัวตนเราสนุกๆ จริงๆ ภาษาเกาหลีเราอยากเรียนไว้อยู่แล้ว เพราะว่าเราเองอยากจะขายลิขสิทธิ์รายการเราไปต่างประเทศ ก็เลยเรียนเพิ่มเฉยๆ ครับ เพราะว่าจริงๆ เราชอบเวลาดูซีรีส์เราก็ชอบอยู่แล้วก็เลยเรียนเพิ่ม”

ดีใจเพื่อนซี้ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ขายอาหารใช้หนี้
“เรายังไม่ได้มีโอกาสชิม เห็นเพื่อนลงเห็นกุ๊บกิ๊บ (สุมณทิพย์ ชี) รีวิว ก็ดีใจครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จริงๆ ตอนนี้ศิลปินดาราเขามาขายอาหารกันเยอะมากๆ ตัวเราเองก็ขายหมูฝอย หมูสวรรค์ คือจริงๆ เรามองว่าตอนนี้พี่อาร์ต (พศุตม์ บานแย้ม) ขายหมูกรอบก็มา เรามองว่าตอนนี้ศิลปินดาราเริ่มหาอาชีพที่ 2 ที่ 3 แล้ว เพราะว่างานในวงการอย่างที่รู้ๆ กัน ก็เริ่มดาวน์ลงอีเวนต์มันก็น้อยลง ก็เลยรู้สึกว่าดีที่เพื่อนเราออกมาหาลู่ทางเพิ่มเติมในการใช้หนี้ของตัวเอง

ถามว่ารู้สึกยังไงคนมองว่าดาราขายของแพง พูดตรงๆ ได้ไหมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าคนที่เขามาตัดสินเราเขาไม่ได้มาช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเรา สมมติเราถามพี่กลับ เป็นนักข่าว ก็แค่เป็นนักข่าวไม่มีจรรยาบรรณ ว่ากลับแบบนี้พี่รู้สึกยังไง เพราะว่าลึกๆ เรารู้ว่าเราทำอะไร พี่รู้ว่าพี่ทำงานตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อใคร เพราะฉะนั้นเราเลยไม่สนใจกับการที่ใครจะมองว่าตกอับแล้ว และมาขายหมู เราเป็นทูตอยู่เกาหลี แต่กลับมาไทยมาขายหมูในตลาดพี่อั้ม (พัชราภา ไชยเชื้อ) มันก็คือชีวิตของเรา

พอได้เห็นกุ๊บกิ๊บรีวิวอาหารของดิว รู้สึกก็โอเค รู้สึกดีใจที่เพื่อนซัปพอร์ตกัน จริงๆ เวลาคนเรามันเจอวิกฤตมันจะรู้นี่แหละว่าเพื่อนคนไหนซัปพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างเราบ้าง ก็ดีใจครับที่เห็นเพื่อนซัปพอร์ตกันและกัน”

บอกทุกคนที่ทำธุรกิจก็หวังกำไรไม่ใช่แค่เฉพาะดารา
“แน่นอนแหละไม่มีใครขายของแล้วไม่เอากำไร ทุกคนทำธุรกิจไม่ต้องดาราหรอกครับทุกคนบวกกำไรหมด สิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องรู้เรื่องของวัตถุดิบด้วย อย่างบางคนบอกราคาสูงจังแต่พอไปดูเรื่องของวัตถุดิบแล้ว โอ้โห เขาใช้หมูสามชั้นแบบดี เขาใช้ผักสดนำเข้าออแกนิกส์ ก็มีดีเทลของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน แต่ส่วนตัวเรา เรามองว่าถูกแพงมันไม่ได้มีใครตั้งราคามันอยู่ที่ใจเราถ้าของอร่อยแพงแค่ไหนเราก็มองว่าถูก ของถูกบางอย่างกินไปไม่อร่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันแพง เพราะฉะนั้นเราไม่มีความเห็นกับตรงนี้

คือทุกสิ่งทุกอย่างควรจะบอกว่าถูกว่าแพงคุณลองชิมก่อน อย่างของเราเราขายกระปุกใหญ่ 800 แต่ 1 กิโลเลย เนื้อหมูแปรรูป 1 กิโลกรัม 800 บาท สำหรับเราคือถือว่าโคตรจะคุ้มแล้วนะครับ คือต้องยอมรับก่อนว่าทุกวันนี้ข้าวของในตลาดมันราคาสูงดูสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันดีกว่า เราเชื่อว่าร้านทุกร้านไม่มีใครอยากขายของแพงเอาเปรียบลูกค้า ทุกคนอยากขายของได้กันหมด แต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจตอนนี้มากกว่า ดาราโชคดีที่มีชื่อเสียงเป็นใบเบิกทางทำอะไรก็ไม่ต้องลงทุนจ้าง โปรโมตด้วยตัวเองได้เลยอันนี้น่าจะเป็นข้อดีของคนมีชื่อเสียง แต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเอาชื่อเสียงเราไปแลกหมูฟรีที่ตลาดได้อยู่ดีนะครับ”

ชี้ปมดรามาราคาอาหารแพง ดาราโดนทุกคน ย้ำทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณภาพและใจคนซื้อ
“หลายคนบอกว่าซื้อของช่วยดิวเพื่อเป็นการใช้หนี้ เราใช้คำว่าสนับสนุนดีกว่า จริงๆ มันก็มองมุมนั้นได้ครับ มันขายหมดก่อนเรากดไม่ทัน รอบหน้าเขาทำเป็นล็อตๆ ดีกว่า (แต่ก็มีดรามาว่าไม่สมราคา?) จริงๆ เราว่ามันไม่ใช่แค่ดิวมั้ง ทุกคนที่เป็นดาราโดนหมด คือทุกคนก็เคยโดนเรื่องของราคาว่าทำไมในท้องตลาดมันราคานี้ แต่พอดาราขายมันราคานี้ แต่เราถึงบอกไงว่าต้องไปดูถึงเรื่องคุณภาพ แต่สั้นๆ ง่ายๆ คือเงินอยู่ที่บัญชีเรา แต่ปากอยู่กับเราถ้าเราสั่งมารู้สึกว่าอันนี้ไม่คุ้ม ที่ต้องทำคือก็ไม่ต้องสั่งต่อหลังจากนี้เท่านั้นพอครับ”

หวังประกาศให้คนทั้งโลกรับรู้ ดีเจมะตูม รัวถึง 3 ภาษา Call out ถึงสถานการณ์ความจริงชายแดนไทย - กัมพูชา
“ตอนนั้นอยู่เกาหลีพอดีแล้วก็คือเราเห็นฝั่งโน้นเขาออกมาโครมๆ คือเรามองว่าเราไม่ได้ออกมาโจมตีทางประเทศเพื่อนบ้านหรือทางประเทศไหนเลยนะครับ ถ้าตั้งใจฟังจริงๆ คือเราอยากแชร์ข้อมูลที่ทางสื่อของเราแชร์บ้าง เพราะว่าพลังสื่อมวลชนบ้านเราอาจจะไม่แรงเท่ากับพลังโซเชียลบ้านเขา ณ เวลานั้น แล้วมันเป็นช่วงสถานการณ์ที่เรียกว่าสงคราม เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการแชร์ข้อเท็จจริงและข้อมูล

ตอนนั้นเราอยู่เกาหลีพอดี คนเกาหลีก็มาถามว่าสุดท้ายแล้วเราไปโจมตีเขาก่อนเหรอ มันมีนะคนตั้งคำถามนี้ขึ้นมา ความจริงคืออะไรเราไม่ได้อยู่ตรงชายแดนเราไม่รู้หรอกครับ แต่สิ่งที่เรารู้คือเราเชื่อเหลือเกินว่า คนไทยเอาจริงๆ นะ เราไม่มีทางที่อยากจะไปหาเรื่องใครก่อน เพราะฉะนั้นเรื่องของข้อกฎหมาย หรือเรื่องของอำนาจผู้ใหญ่ เราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ แต่ในฐานะประชาชนคนไทยเราไม่ได้ออกมา call out ในฐานะที่เราเป็นดารา เราออกมาในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะแชร์ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ต่างชาติทั้ง 3 ภาษาได้รับรู้เลยว่า ประเทศไทยไม่ได้แย่และไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น

คนเกาหลีรักประเทศไทย เราโชคดีที่เรามีเพื่อนที่เวียดนาม แล้วมีเพื่อนสนิทที่เกาหลีที่สนิท แล้วคนเกาหลีเกินครึ่งซัปพอร์ตและส่งกำลังใจให้ประเทศไทยเยอะมาก จริงๆ ในคลิปเราพูดเกาหลีไม่ได้ แต่เพื่อนเกาหลีเขาเรียบเรียงมาให้เราพูด มันมีการช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องการบอกให้ทุกคนรู้ว่า จริงๆ แล้วประเทศไทยเราไม่ได้เป็นฝ่ายระรานหรือเป็นฝ่ายรุนแรง อันนี้คืออยากให้ต่างชาติเข้าใจเพราะว่า มันมีผลต่อภาพลักษณ์ประเทศและมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมากๆ

เรามองว่าต่อให้เราไม่ต้องพูดได้ 3 ภาษา ร้อยภาษาแต่เราเงียบมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ พูดกี่ภาษาก็ได้ครับขอแค่ออกมาปกป้องประเทศสักนิดเราก็พอใจแล้ว เราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปต่อว่าหรือไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ออกมา เพราะว่ามันยังมีเพื่อนศิลปินหลายคนมากที่เขาไม่ได้ออกมาหน้าบ้าน แต่เขาทำหลังบ้านเยอะมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนไทยไม่ต้องมารอให้ใครออกตัวคุณออกเท่านั้นพอครับ”

ไม่สนยอด follow หายเกือบแสน เพียงเพราะรักชาติ
ก็โดนครับ follower หายไปประมาณเกือบแสนแล้ว ตอนนี้มันลดลงทุกวันๆ แต่เอาจริงๆ follower มันก็ไม่ได้กินได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนคัดคุณภาพคนด้วย ถ้าคุณ unfollow เราเพียงเพราะว่าเรารักชาติและออกมาปกป้องประเทศ เราก็ต้องปล่อยให้คุณไปเราทำอะไรไม่ได้

มีวิธีการรับมือยังไง ง่ายๆ เลยคือเขาจะเขียนมายาวแบบเป็นหน้ากระดาษ สิ่งที่เราเอาคืนเขาได้สไลด์แล้วลบ เพราะว่าเราใช้เวลา 0.5 วินาที ในการสไลด์แล้วลบ แต่เขาใช้เวลาเป็นหลายนาทีในการเขียน แต่ว่ามันก็มีชาวต่างชาติบางคนหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านบางคนที่เขามาคอมเมนต์เชิงแบบไม่อคติ ให้ข้อมูลด้วย คือเรามองว่าคนในชาติเขาบางคนก็ไม่ได้ชอบกับผู้นำของบ้านเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วเราก็พยายามให้ทุกอย่างมันมาถึงจุดกลางที่ 2 ประเทศกลับมาหันหน้ามองกันได้ แต่ว่าถ้าเกิดวันนี้มันยังเป็นไปไม่ได้ เรารอว่าใช้เวลาดีกว่า แต่สุดท้ายแล้วเราอยากเน้นย้ำในเรื่องว่า ไม่ว่าประเทศไหนจะโจมตีหรือไม่โจมตีเรา คนไทยต้องไม่โจมตีกันเองและสามัคคีกันให้มากที่สุดในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับ”









