“อั้ม พัชราภา” ปัดข่าวร่วมงานละครช่องวัน เปิดตลาด AumAum ตามรอย “เอ ศุภชัย” ฝันอยากมีร้านอาหาร

“อั้ม พัชราภา” เปิดตลาด AumAum Market ตามรอย “เอ ศุภชัย” เผยชอบค้าขายตั้งแต่เด็ก ฝันมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง แย้มมี 4 ตลาดรอเปิดต่อเนื่องทุกเดือน ปัดร่วมงานละครช่องวันหลังเป็นนักแสดงอิสระ ส่วนละครยังไม่รับ ขอโฟกัสตลาดและร้านอาหารก่อน
ลุยธุรกิจเปิดตลาดตามรอย “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” สำหรับ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ที่งานนี้เจ้าตัวขอลุยเปิดตลาดเป็นของตัวเอง แถมงานนี้ยังลงมือคัดสรรของกิน แฟชั่น มามอบความสนุกให้กันแฟนๆ และยังมีไฮไลต์สายมูกับหมอดูส่วนตัว เรียกว่าครบจบที่นี่
โดย อั้ม พัชราภา ก็ออกมาเปิดใจถึงเหตุผลที่อยากทำตลาด ในงาน Aum Aum Market ที่ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ บอกชอบขายของแต่เด็ก และอยากสานฝันมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง
อั้ม : “ความตั้งใจคือเราเห็นพี่เอ (ศุภชัย ศรีวิจิตร) ประสบความสำเร็จ เราก็อยากไปขโมยความสำเร็จเขามา เราเป็นเพื่อนที่ดี คือจริงๆ แล้วเบื้องหลังคือพี่เอช่วยเหลือเราตลอด ทุกวันนี้เราต้องบอกว่าเหนื่อยมากตั้งแต่เช้า 07.30 น ดูแลน้องหมา เสร็จแล้วก็ประชุมงาน แล้วเราก็โทรศัพท์ตรวจงานคือทั้งวันเราหมดเวลาแล้ว
การเลือกร้านคือทางเราก็เลือกไปด้วย แล้วทางซีคอนก็เป็นคนเลือกด้วย สังเกตถ้าเห็นร้านเราจะร้านเด็ดๆ ทั้งนั้นเลยที่มาวันนี้ ก็เป็นร้านที่อร่อยจริงๆ เป็นร้านที่เราคัดมาแล้วจริงๆ ไม่เชื่อลองดูได้นะว่ามันดีจริงๆ วันนี้ก็ประมาณ 100 ร้านค้าค่ะ
ของตกแต่งเราจะอลังการมากคือเสียหน้าไม่ได้ เสียเงินได้นิดหน่อยแต่เสียหน้าไม่ได้ คือเราก็อยากให้แม่ค้าทุกคนได้เงินแล้วก็อยากได้ลูกค้าได้ในราคาที่พิเศษ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะลดราคา ร้านค้าของเราที่ร่วมรายการจะลดราคาให้ลูกค้าที่มา มีหมอดู 18 -19 นี้ ถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงสายมูเขาเคยดูเราเป็นเพื่อนเราด้วยก็มาดูได้วันที่ 18-19 เพียงแค่ซื้อของ 2,000 บาทก็จะได้ดูดวงฟรี 10 นาที”
ฝันเป็นจริงเปิดตลาด AumAum ตามรอย เอ ศุภชัย
อั้ม : “ดีใจเพื่อนๆ ก็มาเยอะยังทักทายไม่ทั่วถึงเลย ค่อนข้างวันนี้จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเรา จริงๆ แล้วถ้าสังเกตว่าถ้าใครเป็นนักข่าวรุ่นเก่า ที่รู้จักเราตั้งแต่เด็กเราจะชอบขายเปิดร้านส้มตำ ร้านกระเป๋า เราชอบการค้าขายเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กแล้ว แต่พอเรามาทำงานตรงนี้เราไม่มีเวลาเลย แต่ตอนนี้เราได้มีเวลาแล้วรู้สึกว่าเราอยากหาอะไรทำ จริงๆ มันไม่ใช่ความฝันมันเป็นความตั้งใจดีกว่าว่า อยากจะเปิดร้านอาหารแถวบ้าน ตื่นเช้ามาก็เข้าร้าน ร้านที่เราชอบอาหารอร่อย ก็เลยยังไม่ทำรออันนี้เข้าที่ก่อน
คือไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมีแต่รักษายังไงให้เป็นคุณภาพอย่างนี้ตลอดไป ตอนนี้เรามีถึง 4 ที่ติดต่อกันแล้ว ตอนนี้มีทุกเดือนแล้วค่ะ เปิดตลาดจริงจังเพราะเราชอบอยู่แล้ว ชอบไปเดินตามห้างต่างๆ แล้วไปซื้ออาหารกลับมา ชอบอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอยากเปิดแล้วเห็นพี่เอเปิดมันน่าเปิดดี”
เอ ศุภชัย : “จริงๆ เราแนะนำไปพี่อั้มก็เชื่อตัวเองอยู่ดี พี่อั้มเป็นคนเก่งด้านนี้อยู่แล้ว เราก็ไม่ค่อยต้องอะไรเยอะมากเป็นความคิดอั้มหมดเลย เรามีแต่โดนดุโดนว่าเสนอไอเดียไป โดนด่าทุกวันเลยค่ะ ทุกคนโดนหมดเลยค่ะมะตูม (เตชินท์ พลอยเพชร) ก็โดน เราฝากทุกคนด้วยนะอั้มเก่งมากและละเอียดมากแบบจะถ่ายรูปมุมไหนมาแล้วในงานจะเจออะไร ได้ดูดวงด้วยนะบางคนเดินช้อปปิ้งบางคนอยากดูดวง อั้มรวมทุกอย่างไว้ใน AumAum แฟร์หมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแนะนำอะไรเพราะว่าอั้มเก่งกว่าเราอีก แม้ว่าเราทำก่อนแต่อั้มก็แนะนำเราได้”
อั้ม : “ไม่แข่งกันใช่ไหม เป็นพี่น้อง แบบพี่มาน้องก่อนเดี๋ยวน้องไปพี่บ้าง”
ปัดรับละครช่อง one
อั้ม : “ตอนนี้รับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามีงานอีก 4 ที่ มีงานอีก 4 เดือน แล้วอยากเปิดร้านอาหารใกล้บ้าน ตื่นเช้ามาแล้วก็เข้าร้านเลย แต่ว่าร้านอาหารขออีกแป๊บนึงขอดูก่อน เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเราก็ค่อยๆ ดูไป อาหารก็จะเป็นพวกขนมเพราะเราเป็นคนชอบทานของหวานแล้วจะส้มตำ
ที่มีข่าวลือว่าจะไปเล่นช่องวัน ไม่มีๆ ค่ะ ตอนนี้เล่นช่อง AumAum อยู่ (แสดงว่าครึ่งปีหลังยังไม่รับละคร?) ถ้าอันนี้เข้าที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ แต่ตอนนี้มันเป็นครั้งแรก เราต้องดูครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง ก่อนว่าเข้าที่ไหม เราอยากให้แม่ค้าทุกคนมีความสุขแล้วลูกค้ามาก็มีความสุข
พาร์ตของการแสดงยังไม่ได้วางแผนเลย แค่วางแผนอันนี้ก็เหนื่อยแล้ว ทุกวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยนะ คือตอนนี้เราก็วุ่นวายอยู่กับอันนี้จริงๆ คือถ้าว่างถ้าอยู่ตัวอะไรก็สามารถทำได้ (พอเป็นนักแสดงอิสระแล้วมีหลายๆ ค่ายมาทักชวนไหม?) มีบ้างแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังไปคุยอะไรอย่างนั้น มีเข้ามาไม่ได้เยอะหรอกค่ะ รอตลาดสำเร็จแล้วก็เปิดร้านอาหาร”
ยืนยันยังเล่นละครอยู่
“ยังเล่นอยู่ค่ะ คือถ้าช่อง 7 ส่งบทละครมาเราก็รับอยู่แล้ว พี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) ไม่มีโทร.มาค่ะ เราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถาม”