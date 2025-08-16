“อรอุ๋ง” จากจิตอาสา สู่ครหาโลกใบที่ 3 ของ “หมอบี”

สังคมกำลังให้ความสนใจกับเรื่องราวของ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ที่นอกจากเรื่องของความชอบมาพากลเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุแล้ว ยังมีเรื่องที่ หมอบี ถูกแฉว่ามีโลก 4 ใบ หนึ่งในนั้นมีชื่อของนักร้อง-นักแสดงสาว “อร พัศชนันท์ เจียจิรโชติ” หรือ “อรอุ๋ง BNK” หากใครที่ติดตาม อรอุ๋ง ก็จะทราบกับดีว่าประเด็นกับหมอบี ไม่ใช่เรื่องใหม่ แฟนๆ มีการตั้งคำถามกันอยู่เรื่อยๆ ว่าอรอุ๋งคบกับหมอบีเหรอ เพราะมักมีคนเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหน ทำกิจกรรมด้วยกันตลอด เพียงแต่ ยังไม่มีใครออกมาตอบคำถามนี้ และเรื่องราวก็เงียบหายไป หลังจากมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อเรื่องนี้เสมอว่า… หมอมีเขามีภรรยาแล้ว
“อรอุ๋ง” เด็กสาวผู้เติบโตมาอย่างโดดเดี่ยว ชีวิตไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่น
อรอุ๋ง เป็นเด็กที่เจ็บปวดจากความรักของพ่อแม่เพราะเธอโตมาในครอบครัวที่แตกแยก แม่แยกทางไปอยู่อเมริกา ส่วนพ่อแต่งงานใหม่และหย่ากับแม่เลี้ยง ทำให้อรอุ๋งต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนคอนโดสูง ตั้งแต่อายุ 14 ปี (เรียนอยู่ชั้น ม.2) พ่อเพียงแค่จ่ายค่าบ้าน ค่าชีวิตประจำวันให้ แต่อรอุ๋งต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง เธอเติบโตมากับครอบครัวคริสเตียน แต่ก็รู้สึกตัดพ้ออยู่ในใจลึกๆ ว่าตนไม่เคยได้สัมผัสความรักและเห็นแบบอย่างความรักที่เติมเต็มกันและกันในครอบครัว ทำให้อรอุ๋งเกิดคำถามในใจว่า… “เป็นคริสเตียนมันดีจริงๆเหรอ พระเจ้าเป็นความรัก แล้วทำไมพระเจ้าไม่ให้ครอบครัวหนูรักกันดีล่ะ”
ส่วนสเปกหนุ่มๆ อรอุ๋งชัดเจน ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตา แต่ชอบคนที่ลุคดูเป็นคนดี ดูมีความเป็นคุณชาย แบดบอยไม่เอาเลย
“อรอุ๋ง-หมอบี“ โลกเหวี่ยงมาเจอกันได้อย่างไร?
เมื่อถูกถามจากหลายๆ คนว่า หมอบี กับ อร มาเกี่ยวข้องกันได้ยังไง ดูจะคนละขั้วกันมากๆ หมอบี มักจะตอบเสมอว่า “เป็นพี่น้องกันเมื่อชาติที่แล้ว” ซึ่งอรก็จะหัวเราะและตอบกลับว่า “เดี๋ยวคนเขาเชื่อนะ” ซึ่งทั้ง หมอบี และ อร เคยเล่าว่าเจอกันตั้งแต่ อร เป็นไอดอลอยู่ BNK แล้ว ในช่วงที่โปรโมตซีรีส์เรื่อง คู่ไฟท์ไฝว้ผี (Let's Fight Ghost) ที่อรเล่นทางค่ายได้เชิญหมอบีมาร่วมงาน ตอนนั้นอรไม่เคยรู้จักหมอบีมาก่อน จึงหาข้อมูลศึกษาทำความรู้จักประวัติหมอบีแล้ววันที่หมอบีมาที่บริษัท อรก็บุกเข้าไปหา ไปแนะนำตัวทำความรู้จักกับหมอบี
จากนั้นอ ก็ติดตามฟอล์โลว์โซเชียลหมอบี ได้เห็นกิจกรรมหลายๆ อย่างที่หมอบีทำก็รู้สึกสนใจ เพราะช่วงนั้นสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดี จึงลองสมัครเข้าไปร่วมกิจกรรม และเริ่มทักไปคุยกับหมอบี จนได้มาทำกิจกรรมที่งานด้วยกัน อรพยายามชวนหมอบีคุยด้วยการซักประวัติหมอบี ช่วงนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง ขอไปด้วยได้ไหม รู้สึกว่าตัวเองโหยหาการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับหมอบี จากนั้นอรจึงได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครมูลนิธินาถะ มีภาพทั้งคู่ร่วมกันทำกิจกรรมมากมาย รวมถึงไปเที่ยวต่างประเทศ ท่ามกลางความสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ไม่มีใครออกมาตอบเรื่องนี้ให้กระจ่าง ว่าสนิทสนมกันในสถานะไหน จนเกิดเรื่องขึ้น ภาพหมอบีกับอร ก็ค่อยๆ ถูกลบออกจากโซเชียลไป
หุ้นส่วนธุรกิจ-รถลิมิเต็ด Suzuki Jimny
หลังจากข่าวความสัมพันธ์ของอรอุ๋งและหมอบีกำลังถูกสงสัยหนักกว่าเดิม ก็ถูกแฉด้วยภาพและข้อมูลที่ไม่มีใครเคยรู้ กับภาพที่อรอุ๋งโพสต์รูปรถคู่ใจ Suzuki Jimny รุ่นลิมิเต็ดสนนราคาคันละเกือบ 2 ล้าน ที่ปัจจุบันอรอุ๋งก็ยังไม่ขอตอบคำถามเรื่องรถว่าตกลงหมอบีซื้อให้ด้วยเงินสดตามข่าวเม้าธ์ไหม
รวมไปถึงเมื่อถูกสืบสาวไปที่ธุรกิจของหมอบี กลับพอว่าหมอบีมีหุ้นส่วน 40% ในบริษัท uneq จำกัด ธุรกิจตัวแทนคัดเลือก ดูแล ศิลปินนักแสดง อินฟูลฯ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ซึ่งบริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทเดียวกับอรอุ๋ง ที่ถือหุ้นอยู่ 60% ทั้งคู่ทำธุรกิจถือหุ้นร่วมกันมา 2 ปี แต่ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงบริษัท อรอุ๋งไม่เคยกล่าวถึงชื่อของหมอบีเลย บอกแต่เพียงมีทีมอีก 2 คนที่คอยช่วยดูแล
เมื่ออรอุ๋งถูกถามว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหน ไม่เห็นผลงานบ้างเลย อรอุ๋งตอบว่าตอนนี้ไปเป็นจิตอาสา เพราะร่างกายเหนื่อยต้องการการพักผ่อน และถูกโกงจนนอยด์ จึงเลือกขอไปใช้ชีวิตในมุมเซฟโซนของตัวเอง
กับครหา โลกไปที่ 2-3-4 บวกกับข้อมูลต่างๆ ทำหลายคนมองอรอุ๋งไม่เหมือนเดิม เพราะวงใน คนใกล้ชิดหมอบี ได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์ของ หมอบี-อรอุ๋ง นั้นเป็นเรื่องจริงล้าน % การันตีโดยคนรอบตัวหมอบี ส่วนผู้จัดการส่วนตัวของ อรอุ๋ง เองก็ออกมายืนยันว่าหมอบีกับอรอุ๋งไม่ได้ไม่ได้มีสัมพันธ์เกินเลยแน่นอน แต่เรื่องรถขอยังไม่ตอบในตอนนี้ ซึ่งหากทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเอง ก็ยังถือว่าเป็นข่าวลือที่รอฟังคำตอบที่ชัดเจนอยู่
ข่าวลือยิ่งปล่อยไว้นานวันเข้า โดยเฉพาะกับเรื่องชู้สาวไม่เป็นผลดีแน่นอน