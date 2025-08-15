“ณวัฒน์” ชื่นชม “วีนา” หนุน Entertainment Complex และคาสิโน อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง ไม่แอ๊บแอ้อยู่ในโลกประดิษฐ์

“ณวัฒน์” สนับสนุนความคิด“วีนา” ส่งเสริม Entertainment Complex และมีคาสิโน ลั่นสมองดี ทันสมัย มองการณ์ไกล เห็นการเปรียบเทียบ จบ อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง ไม่แอ๊บแอ้อยู่ในโลกประดิษฐ์
กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันหลังจากที่ “วีนา ปวีนา ซิงค์” MUT สระบุรี ออกมาตอบคำถามการประกวดรอบ Queen Of Phuket ของเวที “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025” ในคำถามที่ว่า… “Queen of Phuketมีความหมายและประโยชน์อย่างไรต่อจังหวัดภูเก็ต?” ซึ่งวีนาตอบพุ่งเป้ามุ่งเน้นส่งเสริมไปที่ประเด็นการสร้าง Entertainment Complex และมีคาสิโน ทำเอาคำตอบของวีนากลายเป็นไวรัลทันที แต่ก็มีทั้งคนชื่นชมและมองต่าง
งานนี้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ได้ไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้ พร้อมบอกตนเห็นด้วยประเทศไทยควรมี Entertainment Complex และคาสิโน ส่วนใครที่ออกมาต่อว่าวีนานั้น เลอะเทอะ ไร้สาระ
“วีนาส่งเสริมคาสิโน ไม่ผิดนะ ดีครับ ผมก็ส่งเสริม ไม่เห็นจะแปลกอะไร คุณไม่ส่งเสริมคาสิโนแล้วให้คนไทยไปเล่นคาสิโนเขมรเหรอ จะให้ไปเล่นที่พม่าเหรอ หรือจะให้ไปเล่นที่มาเลเซีย มันไม่แปลกเลย มันถูกแล้วไม่ใช่เหรอ ไอ้พวกที่มันไม่ได้ผลประโยชน์คือคนไทยที่มันไปตั้งคาสิโนริมชายแดนร่วมกับฮุนเซนมันไม่ยอม มันเลยไม่อยากให้เราเปิด เปิดไปเถอะ สิงคโปร์ดูสิรวยขนาดไหน 6 เดือนได้ 7 แสนล้าน
อย่ามาไร้สาระ คุณจะเป็นพวกฮุนเซนเหรอ ไม่ยอมให้เปิด สาเหตุที่มันทะเลาะกับเราเพราะคาสิโนมันเต็มชายแดนตั้งแต่บุรีรัมย์จนถึงตราด แล้วถามว่ามันลงทุนร่วมกับใคร ก็นักการเมืองไทยทั้งนั้น ไม่ได้เว้นเลยในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทุกยุคของรัฐบาลไทยทุกรัฐบาล คุณเคยได้ยินคำว่า No Man's Land ไหม (ที่ดินที่ไม่ใช่ของใคร) ไทยก็อ้างสิทธิ์ไม่ได้ กัมพูชาก็อ้างสิทธิ์ไม่ได้ แต่ในที่สุดตรงนั้นมีแต่คาสิโนของนักการเมืองไทย มันถึงไม่ยอมให้ตั้ง entertainment complex ไง ตั้งไปเถอะ มันถูกต้อง
เขามาดูกันแล้วว่าทำ entertainment complex คือเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต เราจะสู้กับสิงคโปร์ สู้กับมาเลเซีย สู้กับกัมพูชา ดี เห็นด้วย สุดท้ายก็ต้องเปิด แต่จะเปิดในรัฐบาลใคร เมื่อไหร่ ยังไงมันต้องเปิด แต่ถ้าเปิดต้องเปิดแบบโปร่งใส อย่าฮั้วประมูลกันเยอะ เหนือสิ่งอื่นใดประเทศชาติต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุด ไม่งั้นเงินทองไหลไปเทไปรอบบ้านหมด ประเทศไทยจะอดตายอยู่แล้ว”
เลอะเทอะ ไร้สาระ ต่อว่า “วีนา” สนับสนุน entertainment complex
“ไม่ต้องพูดเรื่อง entertainment complex ของวีนา เลอะเทอะ ไร้สาระ กรรมการชอบทุกคน ไม่ได้ติดเรื่อง entertainment complex ผมเองก็ชอบ รู้ไว้แค่นี้นะ เรื่องอะไรจะต้องเอาเงินออกนอกประเทศ entertainment complex แล้วมันเสียหายตรงไหน ในเมื่อถ้าเขาคิด 38% ของรายได้เป็นภาษี แล้วเกิดการจ้างงาน เม็ดเงินไม่หนีออกนอกประเทศ ไปดึงเงินคนอื่นมาเล่นที่บ้านเรา จะเล่นหวยใต้ดินกันอย่างเดียวเลยเหรอ หรือจะเล่นแต่บ่อนเถื่อน แล้วก็จะข้ามไปเล่นบ่อนฮุนเซนเท่านั้นเหรอ เลอะเทอะ คนที่มันแอนตี้เรื่องนี้มันบ้าอนาคตก็ต้องมี แต่เขาจะประคองให้ได้มากที่สุดไม่ให้มี
นักการเมืองที่บอกไม่เอาคาสิโน ไปดูได้เลย มันเป็นเจ้าของคาสิโนหรือเปล่าที่พรมแดนประเทศอื่นใช่ไหม ไม่รู้ ไปดูกันเอาเอง คาสิโนไม่ต้องเอามาเล่นเป็นประเด็นหรอก ไร้สาระ คุณต้องเคารพสิทธิ์ในการพูด ในการออกความเห็นของผู้คนนะ คุณจะเห็นด้วยก็แฮปปี้ คุณไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่คุณอย่าไปบอกว่าทุกคนต้องเห็นด้วยเหมือนคุณ หรือคนที่ไม่เห็นด้วยเหมือนคุณคือคนที่ผิด อันนั้นคือคุณผิด”
ย้ำชัดตนสนับสนุนประเทศไทยควรมี entertainment complex และ คาสิโน ชี้มองที่ธุรกิจ อย่าโลกสวย อยู่บนโลกความจริง
“ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า entertainment complex และ คาสิโน ควรมี คุณดูรอบด้านประเทศไทย ซ้ายมือเป็นทะเลอันดามันไม่มีประเทศ เขยิบมาหน่อย พม่า มีคาสิโน ตรงข้าม เชียงแสนคาสิโนอยู่ในฝั่งลาว ไหลลงมาก็มีคาสิโนเรื่อยๆ มาจนถึงกัมพูชา กัมพูชามีคาสิโนตั้งแต่แถวๆ บุรีรัมย์ไหลยาวลงมาจนถึงตราดจนออกทะเล ภาคใต้ข้ามฝั่งไปมาเลเซียก็มีคาสิโนแล้ว คุณเป็นประเทศเดียวที่ถูกเขาสูบเงินไป และคนจีนบินมาเล่นรอบประเทศ แต่ไม่ได้เล่นในประเทศเรา
เอาเหอะ เอาเหอะ มองธุรกิจเถอะ อย่าโลกสวยเลย อีพวกโลกสวยแทงหวยใต้ดินทุกงวด เรื่องนี้ผมยืนยันว่าวีนาถูก วีนาไม่ผิด วีนาถูกต้อง สมองดี ทันสมัย มองการณ์ไกล เห็นการเปรียบเทียบ จบ อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง โลกแห่งการแข่งขัน จะไปอยู่ในโลกประดิษฐ์ แอ๊บแอ้เหรอ แอ๊บๆ อยากให้เดินเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ อินโนเซ้น ไอนั้นก็ไม่ดี ไอนี้ก็ไม่เอา จะเข้าแต่วัดใส่ผ้าถุง รำไทยเหรอ ไม่ใช่นะ
อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง new era , new era จบ ผมซัปพอร์ตเรื่อง entertainment complex และคาสิโนในเมืองไทย ใครไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของคุณแต่อย่าบอกว่าคนที่เห็นด้วยผิด จะว่าผม ว่าวีนาไม่ได้ เขามีสิทธิ์ มีสมองไว้คิดเองได้ เธอไม่ต้องคิดแทนเขาหรอก รู้ไว้นะว่าคนภูเก็ตเขาอยากให้มีคาสิโนกันทุกคนแหละ เขามาเซอร์เวย์เกาะไม้ท่อนกันไม่รู้กี่รอบแล้ว อยู่บนโลกแห่งความจริง อย่าแอ๊บแอ้เลย เขามีกันรอบด้านแล้ว มีไทยประเทศเดียวแอ๊บแอ้อยู่ได้
ไม่ใช่แค่ถูกใจผมคนเดียวนะ ผมต้องการคนที่สามารถเป็นปัจเจกบุคคล คนปกติที่สามารถอธิบายได้เท่านั้นเอง”