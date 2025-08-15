xs
“ก้าวหน้า กิตติภัทร” อินลึกขั้นสุด!!! ถึงขั้นสลัดบท “รุทธิ์” ในภาพยนตร์ “โศกาภิวัฒน์” ไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ได้แสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิต นักแสดงหนุ่ม “ก้าวหน้า - กิตติภัทร แก้วเจริญ” ก็ออกมาเผยถึงความรู้สึกให้แฟน ๆ ได้รับรู้อย่างไม่อายปากเลยว่า การมารับบทบาท “รุทธิ์” ในภาพยนตร์ระทึกขวัญหนีตาย!!! “โศกาภิวัฒน์” โดยบริษัท เวลธ์ธัญญ์ เอ็มไพร์ จำกัด ที่กำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 21 สิงหาคมนี้ มันทำให้เขารู้สึกอินในระดับลึกขั้นสุด ถึงขั้นสลัดให้หลุดจากความเป็นตัวละครไม่ได้ แม้ภาพยนตร์จะปิดกล้องไปนานหลายเดือนแล้วก็ตาม

ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ เล่าถึงการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของ 8 พี่น้อง จากบทลงโทษอันสุดเหี้ยมของผู้ที่เรียกตัวเองว่า “แม่” ที่การหนีกลับไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายยิ่งกว่า!!!

โดย “ก้าวหน้า” เผยว่า... “โศกาภิวัฒน์ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของก้าวเลยครับ พี่ทีมงานที่เคยร่วมงานกันติดต่อมา ว่ามีหนังที่มีบทเหมาะกับเรานะอยากให้ลองมาแคสติ้งดูนะ แต่ถ้าไม่ว่างมาด้วยตัวเองก็อัดวิดีโอส่งมาก็ได้ ตอนนั้นที่คุยก็รู้สึกเลยครับว่า ถ้าพี่เขามองเห็นความเป็นตัวละครในเราขนาดนี้ แปลว่ามันจะต้องไม่ธรรมดา และน่าสนใจมากแน่ ๆ ก็เลยตัดสินใจไปแคสติ้งด้วยตัวเองครับ พอได้ไปก็รู้สึกเลยว่า บทที่ได้มันเป็นตัวเรามาก ๆ อย่างที่พี่เขาบอกเลย ซึ่งบทที่ได้รับคือบท “รุทธิ์ - นิรุทธิ์ โศกาภิวัฒน์” เป็นน้องคนเล็กที่สุดของบ้านโศกาภิวัฒน์ครับ ในเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของก้าวจะค่อนข้างนิ่งและเงียบหน่อย แต่รุทธิ์เขาจะเป็นคนที่มีอะไรในหัวมากกว่า เป็นคนที่นิ่งคิด และมีสัมผัสพิเศษซึ่งก้าวเองเป็นศูนย์เลยในเรื่องนี้ ตัว “รุทธิ์” เขามักจะชอบขัดแย้งกับพี่ ๆ แต่กลับต้องเป็นคนที่คอยรับมือกับแม่ ดังนั้นบทนี้จึงค่อนข้างหนัก และต้องทำเวิร์คชอปเยอะมาก เรียกว่ามากกว่าคนอื่น ๆ ในเรื่องเลยก็ว่าได้ ซึ่งนอกจากการเวิร์คชอปแล้ว เนื่องจาก ก้าว ต้องเผชิญหน้ากับแม่เยอะ ก็เลยได้เข้าฉากกับพี่ คลาวเดีย เยอะด้วยเหมือนกัน ซึ่งเราเองก็เพิ่งได้ดูละครที่พี่เขาเล่นมา พอรู้ว่าจะได้มาเล่นเป็น แม่-ลูก กันในเรื่องนี้ก็เลยดีใจมาก ก้าวชื่นชมตรงที่พี่เขามีความเป็นศิลปินสูงมาก และเก่งมาก ๆ พี่คลาวเดียจะมีเทคนิคต่าง ๆ ที่มาใช้และแชร์ในเรื่องของการแสดงกับเราเยอะมาก ยิ่งในซีนอารมณ์ที่ต้องเข้าด้วยกันพี่เขาจะมาแบบจัดเต็มเลย เห็นตัวเล็ก ๆ แบบนั้น แต่เหมือนพกน้ำตาติดตัวมาเป็นสิบลิตร ไม่รู้ไปเอามาจากไหน การแสดงของพี่เขาทำให้ก้าวรู้สึกว่า เขาเหมือนเป็นแม่เราจริง ๆ เลย ต้องทะเลาะกันจริง ๆ แบบนั้นเลย ดังนั้นทั้งเรื่องของการทำการบ้าน การรับบท และการเข้าฉาก มันเลยหล่อหลอมเราให้คิด และติดความเป็นตัวละคร “รุทธิ์”

กลับไปบ้านด้วย ขนาดว่าปิดกล้องไปนานแล้ว ก้าวเคยลองทำแบบทดสอบเล่น ๆ ในโซเชียลดู ก็ได้คำตอบตรงกับความเป็น รุทธิ์ หมดเลย แต่ก็ชอบนะครับ เพราะเราเองก็ชอบบทนี้ ชอบตัวละคร รุทธิ์ และมองว่าถ้าจะต้องเป็นรุทธิ์จริง ๆ ก็ไม่ได้ติดนะ (หัวเราะ) ตอนนั้นเลยติดอยู่กับบทของตัวละคร รุทธิ์ แบบสลัดไม่หลุดเลยเป็นเดือน ๆ พี่คลาวเดียเองตอนถ่ายทำก็ช่วยซัพพอร์ตเราเยอะมาก ๆ ช่วยทำให้เราอินได้จริง ๆ อย่างฉากไหนที่น่ากลัว พี่เขาก็จะเล่นแบบน่ากลัวสุด ๆ ไปเลย พลังออร่าความเป็น คุณหญิงโศกาภิวัฒน์ มาเต็ม รู้สึกอยากให้ทุกคนได้ดูเลยครับ”

“โศกาภิวัฒน์” นำแสดงโดย คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา, ก้าวหน้า – กิตติภัทร, ทูเจ - ชลัช, เอ-เจ ชยกร, เจเจ - ชยพล, แปลน - ธนวัฒน์, ตัส - ทศวรรษ, บอส - ธนบัตร, ภูมิ – ธาวิน และ รัก - สุลักษณ์ กำกับการแสดงโดย ณัฐชัย จิระอานนท์ เดินเข้าบ้าน “โศกาภิวัฒน์” หาคำตอบไปพร้อมกัน วันที่ 21 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์










