Galaxy Z Flip6 ราคาเปิดตัว พร้อมสเปกใหม่ที่อัปเกรดเกินคาด

หลังจากสร้างกระแสมาอย่างต่อเนื่อง Samsung ก็เปิดตัว Galaxy Z Flip6 อย่างเป็นทางการในงาน Galaxy Unpacked โดยรุ่นนี้ถือเป็นอีกก้าวของสมาร์ตโฟนจอพับที่ปรับดิไซน์ภายในและฟีเจอร์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น ในบทความนี้เราจะพาไปดูว่า Galaxy Z Flip6 ราคาเท่าไรในไทย พร้อมกับเจาะลึกความน่าสนใจของรุ่นนี้แบบไม่ขายฝัน
Galaxy Z Flip6 ราคาเปิดตัวในไทย (2567)
Galaxy Z Flip6 ราคาเปิดตัวในประเทศไทยเริ่มต้นที่
• รุ่น 12GB + 256GB: 39,900 บาท
• รุ่น 12GB + 512GB: 45,900 บาท
แม้ Galaxy Z Flip6 ราคาเปิดตัวจะเพิ่มขึ้นจาก Flip5 เล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาจากสเปกที่ได้รับ ถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่อัปเกรดมา
ในช่วงเปิดตัว Samsung ยังมีโปรโมชันจองล่วงหน้า เช่น อัปเกรดความจุฟรี รับเครดิต Samsung Store, และส่วนลดจากพาร์ตเนอร์อีกมากมาย
จุดเด่นที่ทำให้ Flip6 ต่างจากรุ่นก่อน
RAM อัปเกรดเป็น 12GB ทุกรุ่น
Flip6 มาพร้อม RAM 12GB ทุกรุ่น ตอบโจทย์การใช้งานแบบ multitasking ได้ลื่นไหลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอ การเล่นเกม หรือเปิดหลายแอปพร้อมกัน
กล้องหลัก 50MP พร้อม AI Photo Assist
Flip6 ยกระดับกล้องหลักจาก 12MP เป็น 50MP และเพิ่มฟีเจอร์ AI อย่าง Photo Assist ที่ช่วยจัดองค์ประกอบภาพ ลบสิ่งรบกวน และแนะนำการถ่ายในมุมที่ดีที่สุด
ระบบระบายความร้อน Vapor Chamber รุ่นแรกของ Flip
หนึ่งในจุดอ่อนของ Flip รุ่นก่อนคือความร้อนสะสม Flip6 แก้ไขด้วยการเพิ่ม Vapor Chamber ทำให้เล่นเกมหรือถ่ายวิดีโอนาน ๆ ได้โดยไม่ร้อนมือ
FlexWindow ยังอยู่ พร้อม Widget ใหม่
หน้าจอด้านนอก FlexWindow ขนาด 3.4 นิ้วยังคงใช้ได้ดี พร้อมเพิ่ม widget ใหม่ให้เลือกมากขึ้น ทั้งเช็กสุขภาพ ควบคุมเพลง ตอบข้อความด่วน หรือแม้แต่ถ่ายเซลฟีโดยไม่ต้องเปิดเครื่อง
Flip6 เหมาะกับใคร ?
• ผู้ใช้งานที่ชื่นชอบดิไซน์จอพับที่กะทัดรัด
• คนที่มองหาสมาร์ตโฟนกล้องดีในระดับเรือธง
• ผู้ที่ต้องการ เทคโนโลยีล้ำ ๆ แบบไม่ซ้ำใคร
• คนที่เน้นฟีเจอร์ FlexCam ถ่ายวิดีโอหรือคอนเทนต์แนวตั้งเป็นประจำ
ซื้อ Galaxy Z Flip6 ราคาสุดคุ้มได้เลยวันนี้
แม้ Galaxy Z Flip6 ราคาจะอยู่ในช่วงเกือบ 4 หมื่นบาท แต่เมื่อพิจารณาจากความสามารถรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น RAM 12GB กล้องหลัก 50MP ระบบระบายความร้อนใหม่ และดิไซน์พรีเมียมที่ไม่ซ้ำใคร ก็ถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับคนที่มองหาสมาร์ตโฟนพับได้ที่ “ไม่ได้มีดีแค่พับได้”