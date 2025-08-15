ลูกสาว “เบสท์ เอกวัฒน์” พูดครั้งสุดท้าย วอนหยุดด่าพ่อได้แล้ว ขอจบดรามาทิ้งลูก (คลิป)

โดนดรามาไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่มีผู้ใช้บัญชีติ๊กต๊อกรายหนึ่ง ออกมาเล่าเรื่องของลูกสาว ที่มีหนุ่มมาขายขนมจีบ แล้วส่งเพลง “แพ้ทาง” ของวงลาบานูน ที่มี “เบสท์ เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา” เป็นพระเอกเอ็มวี ต่อมา มีการเผยข้อมูลว่า เบสท์ คือพ่อของเด็กหญิงรายดังกล่าว โดยลูกสาวเคยพูดถึงเบสท์ว่า 10 ปีไม่เคยทัก จนอายุ 12 ขวบแล้วทักมาหา ถามจริง เพิ่งโหลดเฟซฯ เหรอ ทักมาขอโทษตอน 12 ขวบ ถามจริง?
ล่าสุด ลูกสาวเบสท์ ได้ออกมาอัดคลิปอีกครั้ง พร้อมเผยว่าจะขอพูดถึงพ่อเป็นครั้งสุดท้าย เพราะอยากให้เกียรติพ่อเลี้ยง พร้อมวอนหยุดด่าพ่อเบสท์ ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียด เรื่องมันนานมาแล้ว
-จะเป็นคลิปสุดท้ายที่หนูพูดถึงพ่อ
-ต้องขอโทษพี่ๆ วงลาบานูนทุกคนที่พูดถึงเพลงพี่ๆ แล้วมีผลกระทบ ขอโทษจริงๆ นะคะ
-ขอโทษที่พูดถึงพระเอกเอ็มวีด้วย
-ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวยิ่งใหญ่แบบนี้ ส่วนตัวไม่โอเคที่ทุกคนเอาหนูไปพูดถึงโดยไม่มีการขออนุญาตหนูกับแม่ก่อน งงมากว่าเขาสามารถเอาคลิปไปลงโดยไม่ขออนุญาตได้เหรอ
-หยุดว่าพ่อหนูได้แล้ว หนูไม่ได้ติดข้อง ไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกลียด เรื่องนี้มันนานมากแล้ว เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
-หยุดว่าพ่อหนูเถอะ
-ถ้ามีงานก็จ้างพ่อหนูได้ เขาจะได้เอาเงินไปเลี้ยงลูกเขา เขาก็มีลูกเหมือนกัน
-อย่ายกเลิกงานเขานะคะ ให้เขามีพื้นที่ในการหาเงินไปเลี้ยงลูกต่อ ใจเขาใจเรา
-หนูกับแม่ไม่ได้ติดค้างอะไรกับเขา
-จะพูดเป็นครั้งสุดท้าย เพราะอยากให้เกียรติพ่อเลี้ยงของหนู
-อยากให้ทุกคนจบ
-ตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ หนูมีความสุขในชีวิตของหนู แม่หนูก็มีความสุขที่ได้อยู่กับหนู ส่วนพ่อก็ให้เขามีความสุขในชีวิตกับเขา เราเดินคนละเส้นกัน
-ไม่ได้ตั้งใจทำคลิปนั้นมาโจมตีทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง หนูแค่ออกมาเล่าในมุมของหนู
-ถ้ากระทบเขา หรืออะไรต่างๆ ก็ขอโทษด้วยนะคะ
-ขอโทษพี่ๆ ลาบานูน ทำให้โดนคอมเมนต์ถล่มเยอะมาก ขอโทษนะคะ
-คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่พูด ขอบคุณค่ะ
