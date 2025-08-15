“เบสท์ เอกวัฒน์” พระเอกเอ็มวีแพ้ทาง โพสต์ง้อภรรยา? หลังเจอดรามาทิ้งลูกสาว 12 ปี

เป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่มีผู้ใช้บัญชีติ๊กต๊อกรายหนึ่ง ออกมาเล่าเรื่องของลูกสาว ที่มีหนุ่มมาขายขนมจีบ แล้วส่งเพลง “แพ้ทาง” ของวงลาบานูน ที่มี “เบสท์ เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา” เป็นพระเอกเอ็มวี
งานนี้ ลูกสาวบล็อกหนุ่มรายดังกล่าวทันที พร้อมเผยว่า เพลงจีบสาวมีเป็นหมื่นเป็นแสนเพลง ดันเลือกส่งเพลงแพ้ทางมาให้ พร้อมเผยว่าเบสท์คือพ่อแท้ๆ ของลูกสาว
นอกจากนี้มีการย้อนคลิปลูกสาวที่พูดว่า 10 ปีไม่เคยทัก จนอายุ 12 ขวบแล้วเพิ่งทักมา ถามจริงเหอะ เพิ่งโหลดเฟซฯ เหรอ 12 ปีหายไปไหน ทักมาขอโทษตอน 12 ขวบ ถามจริง?
ภายหลังเป็นข่าวชาวเน็ตพากันใส่ใจหนักมาก อยากรู้ว่าฝั่งเบสท์จะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อย่างไร เมื่อส่องเฟซบุ๊กเบสท์ได้ลงภาพคู่ภรรยาคนปัจจุบันและลูกชาย พร้อมเขียนแคปชั่นตัดพ้อเชิงง้อว่า
“เหลือแค่ 3 รูปนี้ #ไม่คิดถึงทีเคบ้างหรอมาม๊า” โดยมีคนเข้ามาเมนต์ให้กำลังใจ ขอให้สมหวัง เบสท์ได้ตอบกลับไปว่า ไม้ตายสุดท้ายแล้วครับ รวมทั้งตอบเมนต์ที่บอกว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาด้วยอีโมจิ น้ำตาปริ่มจะร้องไห้
และก่อนหน้านี้เบสท์ก็ได้แชร์โพสต์นึงว่า “อย่ารำคาญกันเลย ถ้าบางทีฉันทำเหมือนต้องการความรัก ความสนใจจากเธอมากเกินไปก็เพราะฉันเองไม่มีใคร ฉันมีแค่เธอ”