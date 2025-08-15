“ตูมตาม ยุทธนา” รับบทหมอเต็มตัวในละครซีรีส์ “ความลับใต้เสื้อกาวน์” ใส่เสื้อกาวน์ กร้าวใจสุดๆ

ขาขึ้นสุดๆ สำหรับพระเอกหนุ่มยิ้มหวานเจ้าเสน่ห์ “ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง” ที่มีผลงานมาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ติดตามกันแบบไม่ขาดช่วง ล่าสุดคืออีกหนึ่งบทบาทงานการแสดงที่เจ้าตัวทุ่มเท ตั้งใจ ใส่เต็มกับบท “หมอปานเทพ” ในละครซีรีส์เรื่อง “ความลับใต้เสื้อกาวน์”
ตูมตาม ยุทธนา เปิดเผยว่า “ผมรับบท หมอปานเทพ เมตตาคุณ ครับ ครั้งนี้ได้มาร่วมงานกับน้องบิ้นท์และอีกหลายคน หมอปานเทพเขาคือผู้ชายหล่อ ตี๋ หน้าตาดี ทรงดี สง่า น่าเกรงขาม เป็นคนค่อยๆพูดครับ นิ่งๆ มีจิตวิทยาสูง อายุประมาณ 29 ปี น่าเชื่อถือ สุขุม สาวๆ เห็นต่างก็หลง สะอาดสะอ้าน มารยาทดี วัยเด็กเขาคือเบอร์หนึ่ง เรียนเก่ง สอบเข้าเรียนหมอได้ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของทุกคน มั่นใจว่าไม่มีใครเก่งกว่าตัวเอง แต่ชีวิตก็พลิกผันเมื่อพ่อแม่มาเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุ มันทำให้เขายิ่งตั้งมั่นทุ่มเททุกอย่าง ความรู้สึกที่ฝังลึกว่าการได้ช่วยให้ทุกคนให้มีชีวิตต่อมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ในอุดมการณ์ที่จะทำอาชีพหมอให้ดีที่สุด หลายปีผ่านไปเขาได้เปิดคลินิกส่วนตัว โดยมีเป้าหมายว่าต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นครับ”
“ตอนที่ทีมได้ติดต่อไป สำหรับบทหมอก็ชาเลนจ์นะครับ ผมว่าที่แน่ๆ คือศัพท์ทางการแพทย์ บุคลิกลักษณะท่าทางของแพทย์เวลาปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย บทของซีรีส์ “ความลับใต้เสื้อกาวน์” นี้เขียนโดยคุณหมอ ครับ การลงกองถ่ายทำแต่ละครั้งพี่ๆ คุณหมอจากแพทยสภาก็มาดูแลเป็นอย่างดี พี่อุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์ และ พี่หมอโน๊ต นพ.ภาสกร วันชัยจิรบุญ โปรดิวเซอร์ ก็อยู่ประกบพวกเราเกือบตลอดครับ โดยเฉพาะเรื่องของการแสดงในบทบาทคุณหมอ ก็จะมีรายละเอียดทัังภาษา หมอ วิธีการพูด การแสดงออกอะไรต่างๆ นานา โดยมีพี่ต่อ ศุภฌา ครุฑนาค เป็นผู้กำกับครับ นอกกองถ่าย ผมก็ทำการบ้าน ฝึกท่าทางแบบคุณหมอ ทบทวนตามบท และฝึกซ้อมก่อนเข้าฉากทุกครั้ง โดยเฉพาะฉากสำคัญเช่นห้องผ่าตัด จะมีคุณหมอสลับกันมาสอน ผมก็พยายามเก็บรายละเอียดให้ถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ ซึ่งผมต้องขอบคุณพี่หมอทุกท่านที่เอ็นดูให้คำแนะนำพวกเราครับ อีกประเด็นที่สำคัญของละครเรื่องนี้คือ ผมจะได้พาคนดูไปรู้เรื่องความลับในโลกของวงการแพทย์ ที่จะเป็นประโยชน์กับคนไข้ครับ ในฐานะนักแสดงมันเป็นบทบาทที่ท้าทาย น่าสนใจ และน่าเข้าไปเรียนรู้มากๆ เลยครับ”
อดใจรออีกไม่นาน “ความลับใต้เสื้อกาวน์” เตรียมออกอากาศตอนแรก เสาร์ที่ 16 สิงหาคม นี้ เวลา 16.00 น. ทางช่อง ONE 31 และสามารถติดตามเราได้ที่เพจ : หมอชวนรู้ และ ช่องทาง FB IG TikTok และ X ในชื่อ : ความลับใต้เสื้อกาวน์ @Theundergowns
#เพจหมอชวนรู้
#ความลับใต้เสื้อกาวน์
#Theundergowns
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#แพทยสภา