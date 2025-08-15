xs
“แจ็ค แฟนฉัน” พา “น้องคากิ” รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV ครั้งแรก! ห่วงไม่อยากให้ป่วยซ้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก่อนหน้านี้ทำเอาพี่ป้าน้าอาชาวโซเชียลฯ ส่งกำลังใจรัว ๆ เป็นห่วง “น้องคากิ” ลูกชายคนแรกของคุณพ่อ สายฮา “แจ็ค แฟนฉัน” หรือ เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ และภรรยา “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี” หลังลูกชายไม่สบาย ต้องแอดมิท เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนล โดยแจ็คได้อัปเดตอาการของน้องคากิให้แฟนๆ รับทราบต่อเนื่อง ล่าสุด พ่อแจ็ค ไม่รอช้าพา น้องคากิ ไปรับ ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV ครั้งแรก เตรียมรับมือก่อนระบาดหนักช่วงหน้าฝน พร้อมเตือนพ่อแม่ต้องระวัง !

แจ็ค เฉลิมพล เล่าประสบการณ์ตรง พร้อมแชร์ความรู้ให้พ่อแม่ยุคใหม่ว่า “น้องคากิพัฒนาการดีมากเลยครับ ใกล้จะหนึ่งขวบแล้ว เป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาออนไลน์ ผมเข้าใจเลยว่าการเป็นพ่อแม่มือใหม่ยังมีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ แต่เรื่องสุขภาพลูกสำคัญที่สุด ก่อนหน้านี้คากิเคยไม่สบายจนต้องนอนโรงพยาบาลเพราะมีไข้สูงมาก เวลาเห็นลูกไม่สบายก็ใจไม่ดีเลย นี่ผมเพิ่งรู้จัก RSV ที่เป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส เคยได้ยินแต่คนอื่นพูดจนมามีลูกเองเข้าใจเลย อาการมันจะคล้ายๆ หวัดนี่แหละ ไอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว แต่อันตรายกว่ามาก ติดง่าย ถ้าเชื้อลงปอดก็เสี่ยงต้องเข้าโรงพยาบาล จริงๆ เด็กเล็กยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอก แต่ผู้ใหญ่นี่แหละตัวดีเลย นำเชื้อมาติดลูกได้ ก็ปรึกษากับใบหม่อนว่าอะไรที่ช่วยป้องกันลูกได้ก็อยากทำให้เร็วที่สุด ไม่ใช่อะไรนะ ค่าใช้จ่ายมันแพง (ฮา)

อย่างช่วงนี้หน้าฝนไวรัส RSV กำลังระบาด ช่วง มิ.ย. ถึง ต.ค. นี่แหละ คุณหมอบอกว่าเด็กกว่า 90% จะติดเชื้อ RSV ก่อนอายุ 2 ขวบ เด็กเล็กปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ พอเป็นก็เสี่ยงลงปอด อาการหนักต้องนอนโรงพยาบาล ที่สำคัญคืออาจทำให้เกิดโรคเรื้อรังทางเดินหายใจด้วยครับ ก็อยากจะบอกพ่อแม่ทุกคนว่า ตอนนี้มี ‘ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV’ สำหรับป้องกันเด็กทารกแล้วนะครับ อยากชวนครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดจนถึงขวบปีแรกมารับภูมิคุ้มกัน รับพร้อมกับวัคซีนพื้นฐานอื่นก็ได้ครับ ผมกับใบหม่อนไม่ลังเลเลย พาคากิไปรับภูมิคุ้มกันเรียบร้อย เบาใจไปได้เยอะ ถ้าป้องกันได้ตั้งแต่แรกก็อย่ารอให้ป่วยก่อนนะครับ ไปปรึกษาหมอได้เลย”
#โตไปไม่ป่วย #TogetherAgainstRSV #AllinfantProtection #ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป
#ปกป้องลูกน้อยจากการติดเชื้อRSVตลอดทั้งฤดูกาลระบาด
#โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์แนชั่นแนล






















