สุดยอดดาราสาว! “น้องเกล” รีวิวไปโรงเรียนวันแรก ขึ้นอันดับ 1 คนค้นหามากที่สุดทุกแพลตฟอร์ม (คลิป)

หลังจากที่ “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” หรือ “น้องเกล”ดาราสาวเข้าโรงเรียน ก็ทำพี่เลี้ยงออนไลน์อยากรู้ชีวิตในโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร ล่าสุดคนใกล้ชิด “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” เลยทำการสัมภาษณ์และให้น้องเกลรีวิวมาให้ฟัง
งานนี้น้องเกลเล่าว่าไปโรงเรียนสนุก ตอนไปโรงเรียนไม่ร้อง แต่ตอนที่จะเรียนจบ เกลร้อง เพราะอยากออกไปหาแม่ แม่มารอตรงประตู ส่วนครูสอนอะไรไม่รู้
น้องเกลบอกอยากเป็นหัวหน้าห้อง หน้าที่หัวหน้าห้องต้องจดชื่อเพื่อน ไปเรียนวันแรกมีเพื่อนใหม่ 3 คน
อย่างไรก็ตามข่าวน้องเกลไปโรงเรียนวันแรก ขึ้นอันดับ 1 คนค้นหามากที่สุดในประเทศไทย ทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียว